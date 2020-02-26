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Все про:промисловість (61) спад промисловості (3) Компанієць (2)

 Падіння індексу промислової продукції в січні 2020 року до січня 2019 року становило 5,1%, - економіст Компанієць. ТАБЛИЦІ

Уже дев'ять місяців в Україні фіксується падіння промислового виробництва.

Про це написав у Facebook економіст Володимир Компанієць, інформує Цензор.НЕТ.

Він наводить таблиці індексів промислової продукції за основними видами діяльності і по регіонах, на основі яких зроблена інфографіка.

Падіння індексу промислової продукції в січні 2020 року до січня 2019 року становило 5,1%, - економіст Компанієць 01
Падіння індексу промислової продукції в січні 2020 року до січня 2019 року становило 5,1%, - економіст Компанієць 02

Падіння індексу промислової продукції в січні 2020 року до січня 2019 року становило 5,1%, - економіст Компанієць 03

"Українська промисловість продовжує стрімко летіти вниз, в січні зафіксовано вже дев'ятимісячне поспіль падіння індексу промислової продукції, яке становило -5,1% в січні 2020 року до січня 2019 року. Падіння в січні зафіксовано, як у видобувній, так і в переробній промисловості", - зазначає економіст.

Найбільше падіння в січні 2020 року зафіксовано в Луганській області (26%), найбільше зростання - у Херсонській (20,2%).

Читайте також: Промисловість у листопаді впала на 7,5% порівняно з листопадом минулого року, - економіст Компанієць. ТАБЛИЦІ

Падіння індексу промислової продукції в січні 2020 року до січня 2019 року становило 5,1%, - економіст Компанієць 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3178123
 
   
 Топ коментарі
 
"самое ЫффЫктывное и успешное правительство в Украине"(с) министр прикольных кафешек - милованов.
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"самое ЫффЫктывное и успешное правительство в Украине"(с) министр прикольных кафешек - милованов.
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Досить вже флудити, не перетворюйте сайт на помийку, флудери! Індекс промислового виробництва падає бо не сплачують ПДВ олігархам і ті скорочують свій говноекспорт металобрухту! В цьому немає нічого поганого - менше сплатимо ПДВ з казни!
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Еще один "великий диванный экономист" нашелся с тремя коридорами образования. Отож такие-же профаны и управляют сейчас страной

Падение индекса промышленной продукции в январе 2020 года к январю 2019 года составило 5,1%, - экономист Компаниец - Цензор.НЕТ 6109
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Ну или владелец личногосного бренда "Дурак на Самокате" Гончарчук!
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Зеленский: КРЫМ НАШ! ОН ОККУПИРОВАН!!!
==========
рейтинг +50% сразу!
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да ладно, вот милованов на дня глаголил - лучшего прироста, чем при зелёном чумырле, небыло минимум 15 лет.
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Любопытно, что у агрессора пром. производство растёт. И как мы планируем победить? А, зелюки?
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Не может быть ? Что за бред ? Его экономика давно убита смертельными санкциями ЕС ! Там скоро голод начнётся , разруха и распад на удельные княжества . Если не верите послушайте Пономарио , Ареста , Соколиху например .... да самого Петра Порося послушай наконец .Рашка в агонии .Она сдыхает . Думаю скоро спляшем на её обглоданных костях
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Ага. Прям голодает...

"Экспорт сельхозпродукции (включая морепродукты) в 2019 г. составил 16,35 млрд долл., снизившись на 8,3% или 1,47 млрд долл. Это второй результат в истории (рекорд 2018 г. - 17,82 млрд долл.). Основными экспортными товарами были:пшеница - 6399 млн долл. (-24%),
мороженая рыба - 2497 млн долл. (-2,9%),
ракообразные - 1582 млн долл. (+34%),
ячмень - 762 млн долл. (-26%),
кукуруза - 617 млн долл. (-28%),
рыбное филе - 392 млн долл. (+2,1%),
зернобобовые - 359 млн долл. (+10,5%),
жмых и шрот подсолнечника - 353 млн долл. (+55%),
мясо и субпродукты птицы - 326 млн долл. (+69%),
соя - 278 млн долл. (-4,2%),
подсолнечник - 251 млн долл. (рост в 4,9 раза),
семена льна - 219 млн долл. (+49%),
свекловичный жом - 201 млн долл. (+7,8%).
Экспорт готового продовольствия в 2019 г. составил 7,87 млрд долл., увеличившись на 19,2% или 1,27 млрд долл., после уточнения данных показатель может возрасти ещё на 0,1 млрд долл. Третий год подряд обновляется исторический максимум экспорта. Основными экспортными товарами были:
подсолнечное масло - 2203 млн долл. (+37%),
шоколадные изделия - 715 млн долл. (+13,3%),
рапсовое масло - 514 млн долл. (+42%),
разные мучные изделия, преимущественно кондитерские - 423 млн долл. (+15,5%),
соевое масло - 398 млн долл. (-1,9%),
специфические пищевые продукты (пищевые добавки, жвачка, заменители, фиточаи и пр.) - 270 млн долл. (+15,1%),
сахар - 266 млн долл. (+45%),
маргарин - 207 млн долл. (+9,8%),
безалкогольные напитки - 189 млн долл. (+26%),
крепкие спиртные напитки - 182 млн долл. (+11,3%),
сахаристые кондитерские изделия - 174 млн долл. (+2,5%),
соусы и приправы - 153 млн долл. (+12,6%),
пиво - 148 млн долл. (-1,9%)."
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Китайцы кацапский лес рубят - щепки летят, в Китай вывозят и рю экономика растёт.
У них так по СП завал.
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Экспорт продукции ЛПК /Рассии/ в 2019 г. составил 12,29 млрд долл., снизившись на 8,6% или 1,16 млрд долл. Это второй результат в истории (рекорд 2018 г. - 13,45 млрд долл.). Основными экспортными товарами были:
пиломатериалы - 4507 млн долл. (+0,1%),
фанера - 1141 млн долл. (-15,6%),
круглый лес - 1115 млн долл. (-24%),
сульфатная целлюлоза - 1009 млн долл. (-32%),
газетная бумага - 554 млн долл. (-15,3%),
немелованная графическая бумага - 419 млн долл. (-3,7%),
древесно-стружечные плиты - 366 млн долл. (-2,5%),
древесно-волокнистые плиты - 340 млн долл. (-0,3%),
деревянные строительные изделия - 303 млн долл. (-13,6%),
пеллеты и брикеты - 293 млн долл. (+40%),
мешочная бумага - 289 млн долл. (-3,1%),
крафт-лайнер - 212 млн долл. (-32%).
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Понятно - в параше заканчивается лес. пипец подходит - боярышник на нуле.
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Так это по плану. Зеля ж объяснял иностранцам, что мы не в жопу съезжаем, а разгоняемся для прыжка. (с крыши, наверное)
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"Наша економіка падає, бо ми беремо розбіг"(с)
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в январе зафиксировано уже девятимесячное подряд падение индекса промышленной продукции - сколько вы там уже президенты и главным у вас ЯнеЛох, нет тут ничего общего?!
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Где все зелебобики ? Пусть мне объяснят , что дальше с этой дерьмовластью делать .
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Ще пару місяців- і Україну не врятує навіть Порошенко...
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Зелемойский продолжает методично выполнять кремлёвский план "буратино" по развалу Украины, потери государственности и территориальной целостности и скоро подойдёт к его успешному завершению, если лохторат не прозреет и не начнётся процедура отзыва депутатов, роспуск рады и импичмент.
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зебільний лохторат ще не відчуває цього падіння на власній кишені
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відчуває...але дебілізор казав шо то порох по кишеням нишпорить
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хіба що.
Але... серйозно... он, і такі тут на форумі є...
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Не Украина а поле чудес,при падении всех экономических показателей в отчетах правительства указывается небывалый рост экономики Украины и тоже в таблицах и графиках.
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"...в январе зафиксировано уже девятимесячное подряд падение индекса промышленной продукции" - индекс стремится за рейтингом ПреЗЕдента. Совпадение?
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пусть этот "экономист" расскажет, почему и на сколько рухнула промышленность в 2014 году! а потом пусть расскажет, как после такого обвала другие предприятия могут держаться на плаву, если все они связаны экономическим взаимодействием.
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А что в 2014? Думаешь военные действия, аннексия и серьезное сокращение экспорта вследствие разрушения производства идет промышленности на пользу? Не идет. Потому и был обвал. А потом был подъем. Даже нынешняя власть это признает. И продолжалось это до самой смены власти в мае 19. Потом опять все покатилось вниз.
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где был подъем? где об этом говорит нынешняя власть? и зачем слушать, кто о чем говорит, если есть официальные данные на официальном сайте минфина, где по графикам четко видно, что в 2014 году был небывалый за всю независимость обвал промышленности и после этого - вялые дрыгания полуживой экономики, которую уже ничего не спасет
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Осталось понять причины, по которым и был обвал в 2014. Причины, вот что важно. Затем идут следствия. А по поводу будущего экономики...Наверное так и есть. Я довольно скептически смотрю на ситуацию.
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Чё за хрень!Как так можно писать!Нужно учиться у россиян,новость должна звучать так - "Благодаря мудрому и эффективному правлению наридного правительства,под руководством самого наридного ***********,наблюдается отрицательный рост промышленного производства в 5,1%".
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Сергій Таран / Sergiy Taran

Цирк має бути в усьому...
Якщо кастинг на нового прем'єра почався одразу після того, як Гончарук заявив, що в Україні корупція на найвищому рівні подолана, а економіка зростає, то виходить, що успіхи і антикорупція стануть офіційною причиною його відставки?
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Падение ... 5,1%, - экономист Компаниец./ Гончарук не берёт плохое в голову: Экономика Украины продолжает расти быстрее, чем в Европе, - Гончарук 21.02.20/ Правильно.Многие знания - многие печали и поэтому /Я полный профан в экономике, - Гончарук признался в своей некомпетентности. 15 января 2020.
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Угандошили соросята экономику! (с) Гончарук.
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А еще Великий Кризис на пороге.
Будем оптимистами! Как хуже некуда? Есть еще ...
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Я дивуюсь, що для українців це сюрприз. Політика, экономіка - професії. Щоб там стати спецом, треба отримати знання і досвід. Це так банально, що і соромно нагадувати. Як така маса людей в 21 ст. могла повірити в протилежне, в те, що кухарка може керувати державою, - оце питання. Політичний дебілїзм українців просто вражає
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Так все остальные были или системными ворами, которые так же всегда вели экономику к краху. Или тоже не обладали опытом в экономике и политике. Так что просто без выбора понадеялись на нового игрока.
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как же так, уже не крадут ещё один бюджет украины. где деньги зе?
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так уже и красть то особо нечего! ) "все украдено до нас!"
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