 Падіння індексу промислової продукції в січні 2020 року до січня 2019 року становило 5,1%, - економіст Компанієць. ТАБЛИЦІ

Про це написав у Facebook економіст Володимир Компанієць, інформує Цензор.НЕТ.
Він наводить таблиці індексів промислової продукції за основними видами діяльності і по регіонах, на основі яких зроблена інфографіка.
"Українська промисловість продовжує стрімко летіти вниз, в січні зафіксовано вже дев'ятимісячне поспіль падіння індексу промислової продукції, яке становило -5,1% в січні 2020 року до січня 2019 року. Падіння в січні зафіксовано, як у видобувній, так і в переробній промисловості", - зазначає економіст.
Найбільше падіння в січні 2020 року зафіксовано в Луганській області (26%), найбільше зростання - у Херсонській (20,2%).
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рейтинг +50% сразу!
"Экспорт сельхозпродукции (включая морепродукты) в 2019 г. составил 16,35 млрд долл., снизившись на 8,3% или 1,47 млрд долл. Это второй результат в истории (рекорд 2018 г. - 17,82 млрд долл.). Основными экспортными товарами были:пшеница - 6399 млн долл. (-24%),
мороженая рыба - 2497 млн долл. (-2,9%),
ракообразные - 1582 млн долл. (+34%),
ячмень - 762 млн долл. (-26%),
кукуруза - 617 млн долл. (-28%),
рыбное филе - 392 млн долл. (+2,1%),
зернобобовые - 359 млн долл. (+10,5%),
жмых и шрот подсолнечника - 353 млн долл. (+55%),
мясо и субпродукты птицы - 326 млн долл. (+69%),
соя - 278 млн долл. (-4,2%),
подсолнечник - 251 млн долл. (рост в 4,9 раза),
семена льна - 219 млн долл. (+49%),
свекловичный жом - 201 млн долл. (+7,8%).
Экспорт готового продовольствия в 2019 г. составил 7,87 млрд долл., увеличившись на 19,2% или 1,27 млрд долл., после уточнения данных показатель может возрасти ещё на 0,1 млрд долл. Третий год подряд обновляется исторический максимум экспорта. Основными экспортными товарами были:
подсолнечное масло - 2203 млн долл. (+37%),
шоколадные изделия - 715 млн долл. (+13,3%),
рапсовое масло - 514 млн долл. (+42%),
разные мучные изделия, преимущественно кондитерские - 423 млн долл. (+15,5%),
соевое масло - 398 млн долл. (-1,9%),
специфические пищевые продукты (пищевые добавки, жвачка, заменители, фиточаи и пр.) - 270 млн долл. (+15,1%),
сахар - 266 млн долл. (+45%),
маргарин - 207 млн долл. (+9,8%),
безалкогольные напитки - 189 млн долл. (+26%),
крепкие спиртные напитки - 182 млн долл. (+11,3%),
сахаристые кондитерские изделия - 174 млн долл. (+2,5%),
соусы и приправы - 153 млн долл. (+12,6%),
пиво - 148 млн долл. (-1,9%)."
У них так по СП завал.
пиломатериалы - 4507 млн долл. (+0,1%),
фанера - 1141 млн долл. (-15,6%),
круглый лес - 1115 млн долл. (-24%),
сульфатная целлюлоза - 1009 млн долл. (-32%),
газетная бумага - 554 млн долл. (-15,3%),
немелованная графическая бумага - 419 млн долл. (-3,7%),
древесно-стружечные плиты - 366 млн долл. (-2,5%),
древесно-волокнистые плиты - 340 млн долл. (-0,3%),
деревянные строительные изделия - 303 млн долл. (-13,6%),
пеллеты и брикеты - 293 млн долл. (+40%),
мешочная бумага - 289 млн долл. (-3,1%),
крафт-лайнер - 212 млн долл. (-32%).
ТурборжимДурборжим, аднака!
Але... серйозно... он, і такі тут на форумі є...
https://www.youtube.com/watch?v=kFNMuZ-wqJs
Сергій Таран / Sergiy Taran
Цирк має бути в усьому...
Якщо кастинг на нового прем'єра почався одразу після того, як Гончарук заявив, що в Україні корупція на найвищому рівні подолана, а економіка зростає, то виходить, що успіхи і антикорупція стануть офіційною причиною його відставки?
Будем оптимистами! Как хуже некуда? Есть еще ...