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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:Київ (7351) Крим (8829) посольство РФ (190) Сенцов (850) Олег Богачук (976)

 У Києві біля посольства РФ відбулася акція "Росія повинна звільнити Крим!" (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві біля будівлі посольства РФ в Україні відбулася акція "Росія повинна звільнити Крим".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Організаторами заходу виступили Рух Спротиву Капітуляції, Міжнародний рух #LIBERATECRIMEA, Меджліс кримськотатарського народу. Акція відбувається в рамках міжнародної кампанії "Ні "Нормандії" без Криму!"

У Києві біля посольства РФ відбулася акція Росія повинна звільнити Крим! (оновлено) 01

У Києві біля посольства РФ відбулася акція Росія повинна звільнити Крим! (оновлено) 02
У Києві біля посольства РФ відбулася акція Росія повинна звільнити Крим! (оновлено) 03
У Києві біля посольства РФ відбулася акція Росія повинна звільнити Крим! (оновлено) 04
У Києві біля посольства РФ відбулася акція Росія повинна звільнити Крим! (оновлено) 05

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У Києві біля посольства РФ відбулася акція Росія повинна звільнити Крим! (оновлено) 06
У Києві біля посольства РФ відбулася акція Росія повинна звільнити Крим! (оновлено) 07
У Києві біля посольства РФ відбулася акція Росія повинна звільнити Крим! (оновлено) 08
У Києві біля посольства РФ відбулася акція Росія повинна звільнити Крим! (оновлено) 09
У Києві біля посольства РФ відбулася акція Росія повинна звільнити Крим! (оновлено) 10
У Києві біля посольства РФ відбулася акція Росія повинна звільнити Крим! (оновлено) 11
У Києві біля посольства РФ відбулася акція Росія повинна звільнити Крим! (оновлено) 12
У Києві біля посольства РФ відбулася акція Росія повинна звільнити Крим! (оновлено) 13
У Києві біля посольства РФ відбулася акція Росія повинна звільнити Крим! (оновлено) 14
У Києві біля посольства РФ відбулася акція Росія повинна звільнити Крим! (оновлено) 15
У Києві біля посольства РФ відбулася акція Росія повинна звільнити Крим! (оновлено) 16

В акції взяли участь колишні в'язні Кремля Олег Сенцов і Едем Бекіров.

У Києві біля посольства РФ відбулася акція Росія повинна звільнити Крим! (оновлено) 17
У Києві біля посольства РФ відбулася акція Росія повинна звільнити Крим! (оновлено) 18


У Києві біля посольства РФ відбулася акція Росія повинна звільнити Крим! (оновлено) 19
У Києві біля посольства РФ відбулася акція Росія повинна звільнити Крим! (оновлено) 20
У Києві біля посольства РФ відбулася акція Росія повинна звільнити Крим! (оновлено) 21

Наприкінці акції учасники почали кидати лапті на територію посольства Росії, через що виник конфлікт з правоохоронцями, які охороняли його .

У Києві біля посольства РФ відбулася акція Росія повинна звільнити Крим! (оновлено) 22
У Києві біля посольства РФ відбулася акція Росія повинна звільнити Крим! (оновлено) 23
У Києві біля посольства РФ відбулася акція Росія повинна звільнити Крим! (оновлено) 24
У Києві біля посольства РФ відбулася акція Росія повинна звільнити Крим! (оновлено) 25


У Києві біля посольства РФ відбулася акція Росія повинна звільнити Крим! (оновлено) 26

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У Києві біля посольства РФ відбулася акція Росія повинна звільнити Крим! (оновлено) 27

Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3178117
 
   
 Топ коментарі
 
Кацапія повинна заплатити репарації за Крим, Донбас. А потім здохнути!
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Ванга говорила ,что августе 2020г в Крыму будет земля дрожать и мост над о. Тузла соберётся гармошкой,российскому флоту не стоять в Севастополе и обновлённый народ Крыма будет в печали...
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Это такие га*доны, и считают, что все кому они должны они всем прощают...
Их нужно оттуда силой выбивать. Либо такими санкциями, что бы жители взвыли и сами выкинули и хуйла и его команду...
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Кацапія повинна заплатити репарації за Крим, Донбас. А потім здохнути!
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Это такие га*доны, и считают, что все кому они должны они всем прощают...
Их нужно оттуда силой выбивать. Либо такими санкциями, что бы жители взвыли и сами выкинули и ***** и его команду...
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..НУ ВОТ...ЧТО ТО СДВИНУЛОСЬ НАКОНЕЦ...
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Ванга говорила ,что августе 2020г в Крыму будет земля дрожать и мост над о. Тузла соберётся гармошкой,российскому флоту не стоять в Севастополе и обновлённый народ Крыма будет в печали...
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вона і про хімічну атаку на Європу казала, а тут атака ще і на Китай
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Если говорить ЧЕСТНО ,то не понятно ,что вообще ДЕЛАЕТ посольство ********* на территории Украины ...
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То все добре, але вкидання про воду до Криму від "узєлєнських" були не на порожньому місці. І, чомусь (збіг?), це відбулося саме після Оману. Навряд найвеличніший зустрічався з Патрушевим. Скоріш за все воно вірішувало свої офшорні проблеми, а от Єрмак - той міг. І його призначення, як і промова після призначення, свідчать саме про те. Але це, знов-таки, моє ІМХО. Може я і помиляюсь
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Ну, свободу воей земле обеспечивает только своя Армия, а не полудохлые наблюдатели и мирные акции. Другого, пока еще мир не знает...
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А армию может обеспечить только свободолюбивый народ , который ради победы согласен на все. А когда в стране 73% населения устали от войны и срать хотели на то , что придется капитулировать , не поможет не какая армия.
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в пятницу, в киеве очереди будут в военкомат для освобождения крыма или в клубы, для набухаться? спорим на деньги что в клубы. вывод: народ считает, что рашу побеждать надо в клубах - чем больше выпьешь,тем ближе победа!
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Не будет. Нет желающих превращаться в пушечное мясо, ради прихотей придурков, трусов, и предателей.....
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Когда Армию возглавляет трус и торгаш, то имеем и соответствующий результат. Лично , я тоже не пойду воевать под командованием такого полководца. А учить , как драпали генералы в августе-сентябре 2014 и при этом почему то даже не были с позором уволены, то ожидать очереди в военкомате бесполезно. Не может осел даже имея войско Львов выиграть не то что войну, а даже сражение.....
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Такие диванные войны как ты не пойдут воевать не когда , даже когда чечены тебя раком поставят.
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Меня пытались ставить раком и чечены. Не получилось. А у трусов соевого разлива всегда , перевод ни личности. В моей ситуации смерть на войне лучший выход.
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Вот это по нашему, а то, кто будет премьером, кто.
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Ну бубочка уже готовится днепровскую водичку поставлять оккупантам, а вы со своими плакатами пришли, новому бизнесу квартала мешаете.
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а где наши "патриоты"-Свобода-Правый Сектор-Нац Корпус?почему не пикетируете вместе?
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хто не дивився стирім з акції,там дівчата грали в ******** 👣 надіюсь з'явиться новий вид спорту в Україні
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Лучше бы в церков сходили и помолились , что бы ***** сдох по быстрее , хоть какой то толк был от их время препровождения.
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Скоро будем говорить - Параша должна освободить Харьков , Одессу Крым и Лугандон .
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Вообще пора - бы какое -то бутафорское посольство сделать. Ну какать там писать, поджигать, разрисовывать.... Прикольно же.
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Да у вас вся унитазия бутафорская, ни чести, ни совести, населена дИбИлами
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Они все уехали, там сторожей патриоты кошмарят.
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ВСЯ СУТЬ МУСОРОВ! КОГДА ПРОИСХОДИТ КАКОЙТО ЛЮТЫЙ ТРЕШАК ОНИ ТУПО СТОЯТ СМОТРЯТ А КОГДА РЕБЯТА РЕШИЛИ ПОТРОЛИТЬ КАЦАПОВ КИДАЯ ЛАПТИ, ТАК ОНИ СРАЗУ ГРУДЬЮ В ЗАЩИТУ СТАЛИ!
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крысмане уже озабочены не судьбой раSSеи, а своей судьбой в Крыму...они уже давно не иммитируют оргазм, их потенциал иссяк, аки вода, а мысль о том, что у них всё впереди ещё в прошлом году их раздражала, а сейчас уже тревожит... ибо понимают они, что две - три ракеты, вдруг откуда ни возьмись... и продажные крысы сжарятся на полуострове, как на раскалённой сковородке... жаль будет только таких как Володя Балух, а их там тоже немало...
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Надо провести акцию "Расия должна исчезнуть"
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