 У Києві біля посольства РФ відбулася акція "Росія повинна звільнити Крим!" (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Організаторами заходу виступили Рух Спротиву Капітуляції, Міжнародний рух #LIBERATECRIMEA, Меджліс кримськотатарського народу. Акція відбувається в рамках міжнародної кампанії "Ні "Нормандії" без Криму!"
В акції взяли участь колишні в'язні Кремля Олег Сенцов і Едем Бекіров.
Наприкінці акції учасники почали кидати лапті на територію посольства Росії, через що виник конфлікт з правоохоронцями, які охороняли його .
Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Их нужно оттуда силой выбивать. Либо такими санкциями, что бы жители взвыли и сами выкинули и ***** и его команду...