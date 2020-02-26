 У Києві біля посольства РФ відбулася акція "Росія повинна звільнити Крим!" (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Організаторами заходу виступили Рух Спротиву Капітуляції, Міжнародний рух #LIBERATECRIMEA, Меджліс кримськотатарського народу. Акція відбувається в рамках міжнародної кампанії "Ні "Нормандії" без Криму!"













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В акції взяли участь колишні в'язні Кремля Олег Сенцов і Едем Бекіров.













Наприкінці акції учасники почали кидати лапті на територію посольства Росії, через що виник конфлікт з правоохоронцями, які охороняли його .













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Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ