 Суд відправив під нічний домашній арешт третього підозрюваного у справі щодо протестів у Нових Санжарах Семирода. ФОТО

Йдеться про Віталія Семирода, Костянтина Бігдана та Миколу Кудріна, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

Відповідне рішення ухвалив Жовтневий райсуд Полтави.

Водночас повністю відмовили у застосуванні будь-якого запобіжного заходу для затриманого Михайла Галаки.

Підозрюваний Віталій Семирод.

Підозрюваний Михайло Галака (праворуч) з адвокатом.

Загалом слідчі відкрили 6 кримінальних проваджень проти жителів Нових Санжар, які брали участь у протестах 20 лютого. Наразі поліція ще шукає шостого ймовірного винуватця. 5 протестувальників підозрюють в організації масових заворушень. Їм загрожує позбавлення волі від 5 до 8 років позбавлення волі. 25 лютого підозрюваних Костянтина Бігдана і Миколу Кудріна за рішенням суду взяли під нічний домашній арешт на 60 діб.

Зауважимо, що 22 лютого суд взяв під домашній арешт Володимира Сіренка. Під час протестів він мало не наїхав на "Ниві" на правоохоронців. Сіренку загрожує від 9 до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.

В Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Міністерка охорони здоров'я Скалецька заявила, що пройде 14-денний карантин разом з українцями, евакуйованими з Китая

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.