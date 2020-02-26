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 Політика України, Фоторепортаж
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 Суд відправив під нічний домашній арешт третього підозрюваного у справі щодо протестів у Нових Санжарах Семирода. ФОТО

Затриманих під час протестів проти евакуйованих українців з Уханя в Нових Санжарах відправили під нічний домашній арешт на 60 діб.

Йдеться про Віталія Семирода, Костянтина Бігдана та Миколу Кудріна, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

Відповідне рішення ухвалив Жовтневий райсуд Полтави.

Водночас повністю відмовили у застосуванні будь-якого запобіжного заходу для затриманого Михайла Галаки.

Суд відправив під нічний домашній арешт третього підозрюваного у справі щодо протестів у Нових Санжарах Семирода 01

Підозрюваний Віталій Семирод.

Суд відправив під нічний домашній арешт третього підозрюваного у справі щодо протестів у Нових Санжарах Семирода 02

Підозрюваний Михайло Галака (праворуч) з адвокатом.

Загалом слідчі відкрили 6 кримінальних проваджень проти жителів Нових Санжар, які брали участь у протестах 20 лютого. Наразі поліція ще шукає шостого ймовірного винуватця. 5 протестувальників підозрюють в організації масових заворушень. Їм загрожує позбавлення волі від 5 до 8 років позбавлення волі. 25 лютого підозрюваних Костянтина Бігдана і Миколу Кудріна за рішенням суду взяли під нічний домашній арешт на 60 діб.

Зауважимо, що 22 лютого суд взяв під домашній арешт Володимира Сіренка. Під час протестів він мало не наїхав на "Ниві" на правоохоронців. Сіренку загрожує від 9 до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, увечері 19 лютого серед жителів Нових Санжар почала поширюватися інформація про те, що в місцевий медичний центр мають доставити українців, вивезених із китайської провінції Ухань. Дізнавшись про цю новину, кілька десятків жителів Новосанжарської і сусідньої Лелюхівської громади зібралися біля медичного центру. В'їзди в Нові Санжари і Лелюхівку заблокували місцеві автомобілісти.

Від ранку до селища почали з'їжджатися спецзагони правоохоронних органів і військові. Неподалік в'їзду сталися сутички правоохоронців і мітингувальників проти розміщення евакуйованих з Уханя.

Величезний затор утворився на дорозі "Полтава - Кременчук" у районі Нових Санжар.

На місце протестів у Нових Санжарах стягнули поліцію, Національну гвардію і військову техніку.

Аваков прибув у Нові Санжари: Евакуйовані з Китаю українці здорові.

В Нові Санжари терміново вилетів прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Міністерка охорони здоров'я Скалецька заявила, що пройде 14-денний карантин разом з українцями, евакуйованими з Китая

Попри протести місцевих жителів, автобуси з евакуйованими з Китаю українцями заїхали на територію санаторію в Нових Санжарах.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3178015
 
 
 Топ коментарі
 
Тоді треба і владу садити за погану організацію карантину та провокацію місцевих жителів.
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А знайшли тих ублюдків,одягнених в форму доблєсної нацгвардії,що місили берцями лежачих новосанжарців,так,що їх потім непритомними відтягували ? Судять ? Звільнили ? Шукають ?
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Сім'я корупціонера, а за сумісництвом «антикорупціонера» та директора НАБУ Ситника переоформила земельну ділянку за російським законодавством і продала за рублі. Ой, і задекларувати теж забули. А це вже злочин - ст.366-1 ККУ
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Тоді треба і владу садити за погану організацію карантину та провокацію місцевих жителів.
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Я правильно понял, что за организацию вяжут исключительно местных ?
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Ні, бо організовували з самого верху. Тобто треба проводити службове розслідування і притягувати усіх до відповідальності за бездіяльність.
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то, шо треба проводити, я зрозумів,

але ж по факту арештовують за організацію саме місцевих
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Сім'я корупціонера, а за сумісництвом «антикорупціонера» та директора НАБУ Ситника переоформила земельну ділянку за російським законодавством і продала за рублі. Ой, і задекларувати теж забули. А це вже злочин - ст.366-1 ККУ
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А знайшли тих ублюдків,одягнених в форму доблєсної нацгвардії,що місили берцями лежачих новосанжарців,так,що їх потім непритомними відтягували ? Судять ? Звільнили ? Шукають ?
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То провокаторы. Наехали с других областей.
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В Киеве убили коммерса Вульфа. Связь Вульфа и Рабиновича. Пошла зачистка неугодных. То ли ещё будет. На днях рыг Старицкий, экс-глава Интера.
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"Депутат Рады Рабинович заявил, что украинская власть страдает от «абсолютной импотенции»" То ли дело - Кива!
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При чем тут Рабинович? Вульф был "в золотых " с Зе..их. Пошла зачистка неугодных и тех кто не поддерживает рейтинг. Следующим может быть Кожара. Он может быть объявлен подозреваемым в самоубийстве Старицкого. Шьют дело. Идет политическая зачистка симпатиков Януковича
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А де титушки? Осел там грозился всех нанятых выловить.
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А главных зачинщиков еще ищут? Организаторов этого насилия над жителями Санжар? Я могу назвать их - Осел Оманский и Аваков. Один в Охфисе президента прячется, другой министра МВД из себя корчит.
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В Днепре после перестрелки обьявили * войну * криминалитету, но сводок с поля сражения не видать, и не слыхать, наверное сейчас важнее Селян бесправных пощипать, и отчитаться о борьбе с преступностью, тело на ауди в том же Днепре, убегая от правоохранителей, на пешеходном переходе, на красный свет, стояли машины, вылетел на встречку, и убил парня, который нес дочку на плечах, ребенок выжил, но очень пострадал.
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