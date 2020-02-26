 Чиновник ДФС у Києві погорів на хабарі в $4 тис. за допомогу в закритті кримінального провадження. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За попередньою інформацією, працівник ДФС вимагав 4000 доларів США у засновника юридичної особи. За "винагороду" оперуповноважений обіцяв вплинути на ухвалення слідчим рішення про закриття порушених щодо заявника кримінальних проваджень за несплату податків, фіктивне підприємництво та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, і повернення йому вилученого майна.





Дивіться на "Цензор.НЕТ": На Сумщині під час одержання 47 тис. грн хабаря затримали чиновника заводу ДК "Укроборонпром". ФОТО

Під час одержання другої частини хабаря у сумі 2000 доларів США працівника ДФС затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.



Наразі тривають першочергові слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання щодо нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



У разі доведення вини затриманому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна.

Також дивіться: На хабарі в $5 тис. упіймали директора заводу концерну "Укроборонпром" на Сумщині. ФОТОрепортаж (оновлено)

25 лютого прем'єр-міністр України Олексій Гончарук оголосив про перезавантаження ДФС і нульову толерантність до корупції на всіх її рівнях.