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Все про:хабар (2933) Київ (7347) ДФС (2402) ДБР (911)

 Чиновник ДФС у Києві погорів на хабарі в $4 тис. за допомогу в закритті кримінального провадження. ФОТО

Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань затримали старшого оперуповноваженого Головного управління Державної фіскальної служби в місті Києві під час одержання неправомірної вигоди.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

За попередньою інформацією, працівник ДФС вимагав 4000 доларів США у засновника юридичної особи. За "винагороду" оперуповноважений обіцяв вплинути на ухвалення слідчим рішення про закриття порушених щодо заявника кримінальних проваджень за несплату податків, фіктивне підприємництво та легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, і повернення йому вилученого майна.

Чиновник ДФС у Києві погорів на хабарі в $4 тис. за допомогу в закритті кримінального провадження 01
Чиновник ДФС у Києві погорів на хабарі в $4 тис. за допомогу в закритті кримінального провадження 02

Дивіться на "Цензор.НЕТ": На Сумщині під час одержання 47 тис. грн хабаря затримали чиновника заводу ДК "Укроборонпром". ФОТО

Під час одержання другої частини хабаря у сумі 2000 доларів США працівника ДФС затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі тривають першочергові слідчі дії. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання щодо нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У разі доведення вини затриманому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з конфіскацією майна.

Також дивіться: На хабарі в $5 тис. упіймали директора заводу концерну "Укроборонпром" на Сумщині. ФОТОрепортаж (оновлено)

25 лютого прем'єр-міністр України Олексій Гончарук оголосив про перезавантаження ДФС і нульову толерантність до корупції на всіх її рівнях.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3177975
 
   
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Нужно попробовать отрубить руки,может поможет
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Такие обвинения можно предъявить большинству предприятий
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так криворіг сказав , що корупцію подолано, бреше Gид
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