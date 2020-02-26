 Депутат від ОПЗЖ Христенко замовив банкет у Москві на мільйон доларів на честь дня народження дружини, - Казанський. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це розповів журналіст Денис Казанський, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Пам'ятаєте, як Петро Порошенко витратив 500 тисяч доларів у відпустці на Мальдівах? Тоді ще був великий скандал. Так ось, цей рекорд побитий скромним 36-річним депутатом від ОПЗЖ - Федором Христенком із Горлівки. Нещодавно він закотив у Москві вечірку на честь дня народження своєї дружини і прогуляв близько 1 млн доларів тільки за один вечір", - написав Казанський у фейсбуці.
Христенко з дружиною
За його словами, для свята орендували приміщення в одному з найдорожчих готелів Росії - "4 сезони", який розташований прямо навпроти Кремля.
"На вечірці виступали Кіркоров, Басков, Лепс, Олександр Ревва, Поліна Гагаріна, група "Руки вверх", гонорари яких за корпоративи стартують від 100 тисяч доларів. Можливо, ми б ніколи не дізналися про цю тусовку, якби дружина Федора - Марина Христенко і її друзі самі не виклали б відео свого відпочинку в інстаграмі", - додає журналіст.
"Христенко ще пів року тому в інтерв'ю розповідав, що у нього толком нічого немає, в 2014 він переїхав з Горлівки до Києва, жив на знімній квартирі в спальному районі, пізніше займався консалтинговим бізнесом. Ні заводами, ні пароплавами, ні торговими центрами він не володіє. Звідки ж у нього тепер мільйони?" - задається питанням Казанський.
Далі Казанський описує гостей вечірки, серед яких Анастасія Маловичко - дружина якогось Олександра Батурина з Єнакієвого.
Марина Христенко і Анастасія Маловичко
"Гугл добре знає Олександра Батурина, як кримінального авторитета з Єнакієвого на прізвисько Батура. Пишуть, що він один із наближених Юри Єнакіївського, "смотрящий" по Горлівці і взагалі досить жорстка людина. Можна знайти у відкритих джерелах і матеріали кримінальних справ, за якими він проходив - розбій, викрадення людей тощо", - зазначає журналіст.
"Тобто, картина вимальовується така: підпільний мільйонер Федір Христенко, про якого до 2019 року майже ніхто не чув, насправді опинився в ОПЗЖ не просто так, а тому що за нього дуже попросили або заплатили впливові кримінальні друзі. Мабуть, єнакіївським хлопцям була дуже потрібна своя людина в українському парламенті. Але при цьому потрібен був хтось без негативного шлейфу. Ноунейм. Тут і підвернувся скромний горлівський хлопець Федя", - резюмує Казанський.
Лідер ОПЗЖ Юрій Бойко і Федір Христенко
"Уявляю, що почалося б у якій-небудь європейській країні, якби там стало відомо, що депутат місцевого парламенту прогуляв мільйон доларів у Москві в компанії кримінального авторитета. Але впевнений, що у нас нічого не буде", - підсумував журналіст.
Пора Порошенко глянуть правде в глаза - страна населена, в основном, быдлом
и исходя именно из этого вести предвыборную кампанию.
Оте все призывы к патриотизму, армии, мове, вере - они и нахрен никому не нужны.
Умные и без этих лозунгов за него,
а для остальных нужны другие лозунги.
есть такие ?
а Кошулинского слушал.
Тот же самый Зеленский с точки зрения понимания, как работает экономика.
Я его интервью у Луганского смотрел.
Чувак реально обещал вернуть выведенные за 28 лет в офшоры деньги.
Это то же самое, что вернуть в дымоход дым, который оттуда выходил последние 28 лет
Я написав лише про те, шо Кошулинський уяви не має, як працює економіка.
Якби був вибір Кошулинський/Зеленський, то я б однозначно за Кошулинського.
і до чого це привело ?
тебе сколько лет в 1991 году было ?
Шесть с половиной и тебя не интересовало, где мамка продукты находит ?
протухшей совестью; основателя которой кличут "Мертвечук", которая притянула смерть
в нашу страну.., называться "За жизнь" ??!
Какой йо.нутый ей поверит ?
Мы сейчас в положении того тяжелого водолаза, которого опустили под воду с водолазного бота и которому кричат сверху по телефону: "Срочно поднимайся наверх - мы идем ко дну!!!"
Я наверное пойду к Шуфричу запишусь - в команду наполнителей мусорных баков... Хоть какая-то капля меда на душу в бочке говна будет...
А под окном, чуть дыша,
Бедный ОПЗЖшник стоит.
Зразу після Майдану був такий період коли РИГИ чекали що за ними всіма придуть і повбивають за все зроблене, треба було їх тоді під корень задавити, щоб і памяті не залишилось від них
Скорее всего, они там и хранятся.