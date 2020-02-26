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 Депутат від ОПЗЖ Христенко замовив банкет у Москві на мільйон доларів на честь дня народження дружини, - Казанський. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нардеп від ОПЗЖ Федір Христенко з Горлівки замовив в елітному готелі в центрі Москви дорогу вечірку на честь дня народження своєї дружини.

Про це розповів журналіст Денис Казанський, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Пам'ятаєте, як Петро Порошенко витратив 500 тисяч доларів у відпустці на Мальдівах? Тоді ще був великий скандал. Так ось, цей рекорд побитий скромним 36-річним депутатом від ОПЗЖ - Федором Христенком із Горлівки. Нещодавно він закотив у Москві вечірку на честь дня народження своєї дружини і прогуляв близько 1 млн доларів тільки за один вечір", - написав Казанський у фейсбуці.

Депутат від ОПЗЖ Христенко замовив банкет у Москві на мільйон доларів на честь дня народження дружини, - Казанський 01

Христенко з дружиною

За його словами, для свята орендували приміщення в одному з найдорожчих готелів Росії - "4 сезони", який розташований прямо навпроти Кремля.

"На вечірці виступали Кіркоров, Басков, Лепс, Олександр Ревва, Поліна Гагаріна, група "Руки вверх", гонорари яких за корпоративи стартують від 100 тисяч доларів. Можливо, ми б ніколи не дізналися про цю тусовку, якби дружина Федора - Марина Христенко і її друзі самі не виклали б відео свого відпочинку в інстаграмі", - додає журналіст.

"Христенко ще пів року тому в інтерв'ю розповідав, що у нього толком нічого немає, в 2014 він переїхав з Горлівки до Києва, жив на знімній квартирі в спальному районі, пізніше займався консалтинговим бізнесом. Ні заводами, ні пароплавами, ні торговими центрами він не володіє. Звідки ж у нього тепер мільйони?" - задається питанням Казанський.

Далі Казанський описує гостей вечірки, серед яких Анастасія Маловичко - дружина якогось Олександра Батурина з Єнакієвого.

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Депутат від ОПЗЖ Христенко замовив банкет у Москві на мільйон доларів на честь дня народження дружини, - Казанський 02

Марина Христенко і Анастасія Маловичко

"Гугл добре знає Олександра Батурина, як кримінального авторитета з Єнакієвого на прізвисько Батура. Пишуть, що він один із наближених Юри Єнакіївського, "смотрящий" по Горлівці і взагалі досить жорстка людина. Можна знайти у відкритих джерелах і матеріали кримінальних справ, за якими він проходив - розбій, викрадення людей тощо", - зазначає журналіст.

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"Тобто, картина вимальовується така: підпільний мільйонер Федір Христенко, про якого до 2019 року майже ніхто не чув, насправді опинився в ОПЗЖ не просто так, а тому що за нього дуже попросили або заплатили впливові кримінальні друзі. Мабуть, єнакіївським хлопцям була дуже потрібна своя людина в українському парламенті. Але при цьому потрібен був хтось без негативного шлейфу. Ноунейм. Тут і підвернувся скромний горлівський хлопець Федя", - резюмує Казанський.

Депутат від ОПЗЖ Христенко замовив банкет у Москві на мільйон доларів на честь дня народження дружини, - Казанський 03

Лідер ОПЗЖ Юрій Бойко і Федір Христенко

"Уявляю, що почалося б у якій-небудь європейській країні, якби там стало відомо, що депутат місцевого парламенту прогуляв мільйон доларів у Москві в компанії кримінального авторитета. Але впевнений, що у нас нічого не буде", - підсумував журналіст.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3177960
 
 
 Топ коментарі
 
Перемога зебілів дається взнаки
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Кому война, а кому бизнес, причем такой, что и миллион в москве прогудеть нормально
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І це при тому що ЗАЖОП на другому місці після слуг. Далі буде ще веселіше.
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и если рассказать голосовавшим за этого урода про то, шо он в Москве на днюху своей чучундры потратил лимон зелени, то они этим будут гордиться.

Пора Порошенко глянуть правде в глаза - страна населена, в основном, быдлом

и исходя именно из этого вести предвыборную кампанию.

Оте все призывы к патриотизму, армии, мове, вере - они и нахрен никому не нужны.

Умные и без этих лозунгов за него,

а для остальных нужны другие лозунги.
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А чё вы гоните на савацкого чиловека,за партию которого проголосовало больше чем за партию ЕС.Жрать,срать,халява,абынипорошенко ваше фсе.
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а уголек чей ТЕЦ сжигают 5 лет? вот вам и ответ....
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Сам наворовал, сам себя выбрал, сам гуляет, никому ничего не должен.
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Интересно , какой диагноз у тех , кто голосует за эту мразь , а потом орет : МОРОДЕР ВСЕ УКРАЛ.
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Да. Есть. Но все медийные канали принадлежат жидобольшевикам...
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ну так назови тех, кто достоин и кто в силах
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Кривонос, Кошулинский, Зеркаль... Валом.
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Про Кривоноса и Зеркаль ничего не скажу - их президентских планов я не слышал,

а Кошулинского слушал.

Тот же самый Зеленский с точки зрения понимания, как работает экономика.

Я его интервью у Луганского смотрел.

Чувак реально обещал вернуть выведенные за 28 лет в офшоры деньги.

Это то же самое, что вернуть в дымоход дым, который оттуда выходил последние 28 лет
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Українець-ветеран війни з кацапами це не клоун-дегенерат з Кварталу Бєні... І будь який український націоналіст і патріот отримає величезну підтримку в інтелектуальному плані. Жодний порядний спеціаліст з зеленим гівном працювати не буде.
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Та я й не збирався порівнювати Зелену Шмарклю з Кошулинським . Це непорівнювані люди.

Я написав лише про те, шо Кошулинський уяви не має, як працює економіка.

Якби був вибір Кошулинський/Зеленський, то я б однозначно за Кошулинського.
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І що? Кучма про це також не мав ніякої уяви (але 8 мільярдів за 8 років поклав в кишеню!) а Ющенко так і не очухався після отруєння а його знання економіки зводилися до заробітку на фальшивих авізо, розкраданню бюджету країни і продажу посади премєра напередодні виборів... Про овоча взагалі нічого не скажу - тупий і жадібний неімовірно. Пєтя економіку знає лише через призму "як вкрасти"... Що Україні з таких президентів-економістів власної кишені? Україна програла вибори ще в першому турі не проголосувавши за українця бо в другому вже довелося обирати з двох хитровкручених жидів...
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нахера ты мне дебильных лозунгов понаписывал ?
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А-а ... ти "політкоректний" і "толерантний"! І до чого це привело...
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а ти, на відміну від мене, не політкоректний і не толерантний

і до чого це привело ?
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А я думал все началось с КРАВЧУКА И КУЧМЫ , я помню эйфорию 1991го и как все уничтожил кучма ( янык просто младенец рядом с ним )
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уничтожили всю морскую капусту в гастрономах ?

тебе сколько лет в 1991 году было ?

Шесть с половиной и тебя не интересовало, где мамка продукты находит ?
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Ты дебил полный? А что до 2000 в Донецке было не так? Или в 2005-2010-2013 не так? Ты из породы людишек, которые узнают про "ужасы" из телевизора. И таки да! Картинку начали показывать лохам как раз в разгул демократии, при Пете, и диванно-кухонное быдло о#уело. Отправная точка "барыг и мародеров" 2014 год, до этого времени, тех кто сильно работал языком, находили без головы.
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зубожили виборці ОПЗЖоп - я з вас тащусь!!!
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И вот "это" вы называете государством? нет слов...
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Как может партия, члены которой с мертвыми глазами, без сердец, с гнилой душой,
протухшей совестью; основателя которой кличут "Мертвечук", которая притянула смерть
в нашу страну.., называться "За жизнь" ??!
Какой йо.нутый ей поверит ? Депутат от ОПЗЖ Христенко заказал банкет в Москве на миллион долларов в честь дня рождения жены, - Казанский - Цензор.НЕТ 4696
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Скотный двор, большой брат - или все вместе ?
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Депутат як і всі депутати - нічого особливого.
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Типичный пример нувориша. Есть такая особенность у этих индивидуумов - даже если денег не так уж много, все-равно пытаться шикануть на полную. Ну чтобы вызвать у всех зависть.
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"дрєсірований пєс", вилазь з будки!
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Вот эти новсти, они дебильные. Для дебильной страны. Если это верно - новость должна быть - Христенко сел надолго. Они показывают, что и Аваков, и Бакланов - лузеры и дебилы.
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А вы ребята в это время воюйте, мерзните в окопах, гибните, а ваши семьи пусть живут на гроши... И это в воюющей 6 лет стране. ПОЗОР !!! Как наст--ла эта гибридность.
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кошмар. и находятся же люди, которые за ОПЗЖ голосуют. Там один Кива чего стоит... Депутат от ОПЗЖ Христенко заказал банкет в Москве на миллион долларов в честь дня рождения жены, - Казанский - Цензор.НЕТ 222
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а люди, голосующие за нянек, фотографов, продюсеров, клоунов и участников массовки, не кошмар?
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Один богатик зажлобился отдавать больше миллиона долларов "бедной" Юли(посчитайте сколько миллиардой у самой бедной главы фракции за десятки лет по офшорам спрятано), отдал ровно миллион-стал головою фракции в районе, конечно когда с "преуспевающего" региона таких Федей видимо невидимо, которые миллион просто на ветер выкидывают.
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И все равно "слуги урода" смотрятся хуже - если так пойдет, то следующий приз под названием "Многострадальная Украина".
Мы сейчас в положении того тяжелого водолаза, которого опустили под воду с водолазного бота и которому кричат сверху по телефону: "Срочно поднимайся наверх - мы идем ко дну!!!"
Я наверное пойду к Шуфричу запишусь - в команду наполнителей мусорных баков... Хоть какая-то капля меда на душу в бочке говна будет...
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Люді коториє посмотрят єто відео і голосовали за жопоблок сделают соответствующіє виводи... Депутат от ОПЗЖ Христенко заказал банкет в Москве на миллион долларов в честь дня рождения жены, - Казанский - Цензор.НЕТ 2658
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Что за богач здесь чудит?
А под окном, чуть дыша,
Бедный ОПЗЖшник стоит.
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та в жопоблоке на любой свиноте негде клейма ставить
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Нардеп от ОПЗЖ Федор Христенко из Горловки заказал в элитном отеле в центре Москвы дорогостоящую вечеринку в честь дня рождения своей жены. Источник: https://censor.net.ua/p3177960

Зразу після Майдану був такий період коли РИГИ чекали що за ними всіма придуть і повбивають за все зроблене, треба було їх тоді під корень задавити, щоб і памяті не залишилось від них
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Пётр Алексеич не позволил...жадность знаете ли..."обилетил" всех...и зажили дружно дальше.
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Донецкие "пацаны" уважают крепкий сапог, и не важно чей, ментовский, или бандитский.
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А вам пенсии по 60 долларов,а ему вечеринка миллион долларов!
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Возможно не его деньги, а жена заработала и устроила девичник, а вы на бедного депутата ополчились. Он бы эти деньги в виде гуманитарки землякам раздал бы, но жена воспротивилась.
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какие ботоксные ведьмы стремные..обосать их трупы...опжп за жиддяр
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у нас демократия!, депутатом парламента может стать любой преступник, любая шалава, даже валютная, а уж про обыкновенных ублюдков я вообще молчу...
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ДБР уже порушили кримінальну справу? Провели обшуки? Чи тільки у волонтерів і військових проводять обшуки? Мільйон баксів просто так віддати московітам, щоб вони краще вбивали наших. І все шобло поїхало до своїх "братів". Пане президенте у самому центрі держави сидять вороги і знищують Укрпаїну. Ви вже дали вказівки?
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При этом, думаю, деньги он в чемодане не вез, и с карты не платил, не по-пацански это.
Скорее всего, они там и хранятся.
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ну да, а вы, лохи платИте за газ 300% и платежки за транспортировку, я за ваши деньги с женой в москву транспортируюсь
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Кремлевские твари льют в уши с своих Медведчутских каналов дерьмо в уши. К сожалению лохи ведутся. А потом жируют и гуляют.
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