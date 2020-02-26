 37 000 пляшок: на Львівщині публічно утилізували найбільшу партію підробленого алкоголю. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Утилізація алкоголю відбулася у Винниках Львівської області, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Депо.Львів". Напої перелили з пляшок у ємності і відвезли на очисні споруди.

Вміст пляшок не відповідає вимогам ДСТУ і не придатний до вживання. Його міцність становить 27 градусів, а значить, відправляти цю рідину на переробку невигідно.

"Йдеться про підроблену горілку марок "Чарка золота", "Чарка срібна", "Золота пшеничка", "Лісова пісня", "Велика княгиня Ольга", "Великий князь Мономах", "Синяя лошадь", "Будьмо", "Забава", "Рідна столиця", "Максимум", яку службові особи одного із ТОВ зберігали в складському приміщенні з метою збуту", - повідомили в прес-службі Мін'юсту.

На утилізації був присутній міністр юстиції Денис Малюська. За його словами, підроблений алкоголь вирішили знищити, щоб він повторно не потрапив в торгові мережі.

"Невідомо, які наслідки мало б потрапляння такого "самопалу" на прилавки магазинів. Ми забезпечимо знищення цієї продукції, всі дії будуть задокументовані та зафіксовані на відео, щоб ні в кого не виникло сумнівів стосовно долі цього конфіскату", - сказав Малюська.

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