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Все про:алкоголь (690) контрафакт (131) Львівщина (1054) Мін'юст (662) утилізація (23) Малюська Денис (44)

 37 000 пляшок: на Львівщині публічно утилізували найбільшу партію підробленого алкоголю. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Загальна вартість знищеного - близько 4 млн гривень. Це конфіскат, вилучений у рамках справи про підробку алкогольних напоїв. Його вилили, щоб напої не потрапили на ринок повторно.

Утилізація алкоголю відбулася у Винниках Львівської області, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Депо.Львів". Напої перелили з пляшок у ємності і відвезли на очисні споруди.

Вміст пляшок не відповідає вимогам ДСТУ і не придатний до вживання. Його міцність становить 27 градусів, а значить, відправляти цю рідину на переробку невигідно.

"Йдеться про підроблену горілку марок "Чарка золота", "Чарка срібна", "Золота пшеничка", "Лісова пісня", "Велика княгиня Ольга", "Великий князь Мономах", "Синяя лошадь", "Будьмо", "Забава", "Рідна столиця", "Максимум", яку службові особи одного із ТОВ зберігали в складському приміщенні з метою збуту", - повідомили в прес-службі Мін'юсту.

На утилізації був присутній міністр юстиції Денис Малюська. За його словами, підроблений алкоголь вирішили знищити, щоб він повторно не потрапив в торгові мережі.

"Невідомо, які наслідки мало б потрапляння такого "самопалу" на прилавки магазинів. Ми забезпечимо знищення цієї продукції, всі дії будуть задокументовані та зафіксовані на відео, щоб ні в кого не виникло сумнівів стосовно долі цього конфіскату", - сказав Малюська.

Дивіться також: Збут контрафактного алкоголю на суму 15 млн грн блокували на Закарпатті, - СБУ. ФОТОрепортаж

37 000 пляшок: на Львівщині публічно утилізували найбільшу партію підробленого алкоголю 01

37 000 пляшок: на Львівщині публічно утилізували найбільшу партію підробленого алкоголю 02
37 000 пляшок: на Львівщині публічно утилізували найбільшу партію підробленого алкоголю 03
37 000 пляшок: на Львівщині публічно утилізували найбільшу партію підробленого алкоголю 04
37 000 пляшок: на Львівщині публічно утилізували найбільшу партію підробленого алкоголю 05
37 000 пляшок: на Львівщині публічно утилізували найбільшу партію підробленого алкоголю 06
37 000 пляшок: на Львівщині публічно утилізували найбільшу партію підробленого алкоголю 07
37 000 пляшок: на Львівщині публічно утилізували найбільшу партію підробленого алкоголю 08
37 000 пляшок: на Львівщині публічно утилізували найбільшу партію підробленого алкоголю 09
37 000 пляшок: на Львівщині публічно утилізували найбільшу партію підробленого алкоголю 10
37 000 пляшок: на Львівщині публічно утилізували найбільшу партію підробленого алкоголю 11
37 000 пляшок: на Львівщині публічно утилізували найбільшу партію підробленого алкоголю 12
37 000 пляшок: на Львівщині публічно утилізували найбільшу партію підробленого алкоголю 13

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3177957
 
 
 Топ коментарі
 
Лучше утилизировать дебилов придумавших ,что водка должна стоить по сотке за пол литра . 37 000 бутылок: на Львовщине публично утилизировали крупнейшую партию поддельного алкоголя - Цензор.НЕТ 4499
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пол- литра ? утилизировать ???? 37 000 пляшок: на Львівщині публічно утилізували найбільшу партію підробленого алкоголю - Цензор.НЕТ 6603 - да я тебя...
37 000 пляшок: на Львівщині публічно утилізували найбільшу партію підробленого алкоголю - Цензор.НЕТ 3411
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Утилізовують в такі каністри з яких як правило потім розливають "утилізоване" Країна хитрожопих ідіотів....
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Зря. Контрафакт следовало бы отправить российскому посольству на 23 февраля.
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Лучше утилизировать дебилов придумавших ,что водка должна стоить по сотке за пол литра . 37 000 бутылок: на Львовщине публично утилизировали крупнейшую партию поддельного алкоголя - Цензор.НЕТ 4499
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ну если невыгодно 27 градусов 15 тонн перегнать, а проще вылить, то цена производства спирта - наверное копейки... могли бы машины на спирте делать тогда, экологично хотя бы, да и экономика какая-никакая
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"На утилізації був присутній міністр юстиції Денис Малюська." - тому й невигідно!
"За його словами, підроблений алкоголь вирішили знищити, щоб він повторно не потрапив в торгові мережі". ми його нищили, нрищили, нищ.......... 37 000 пляшок: на Львівщині публічно утилізували найбільшу партію підробленого алкоголю - Цензор.НЕТ 8774 37 000 пляшок: на Львівщині публічно утилізували найбільшу партію підробленого алкоголю - Цензор.НЕТ 8774 37 000 пляшок: на Львівщині публічно утилізували найбільшу партію підробленого алкоголю - Цензор.НЕТ 8774
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шато мурло де бурдо 1812 года из попдвала графа де бояркина
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)) покупать стрёмное пойло в тамошних ґенделиках від держави? та сегодня даже дистиллировать дома не надо. идёш в аптеку (если хочеш с подписью провизора), или в сеть (если производителю доверяеш )) ) и покупаеш weingeist . дальше сомельюьеш сам, по своїшнім бажанням та вподобайкам.
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А власника цієї горілки теж утилізували?..Ні...Його ім"я залишилось для утилізаторів великою таємницею...
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