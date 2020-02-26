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Все про:міськрада (271) Кернес (349) перейменування (302) Харків (1662)

 Мерія Харкова перейменувала проспект Григоренка на маршала Жукова. ФОТО

Харківська міська рада перейменувала проспект Григоренка на проспект Жукова.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє kh.vgorode.ua

Міськрада Харкова проголосував "за" перейменування проспекту Григоренка на проспект Жукова. 62 депутати виступили "за" і 8 "проти".

Мерія Харкова перейменувала проспект Григоренка на маршала Жукова 01
Фото: сайт kh.vgorode.ua

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проспект у Харкові не може мати ім'я Жукова, - Дробович

Зазначимо, що сьогодні під мерією Харкова відбувається пікет проти перейменування проспекту Григоренка на проспект Жукова. ЗМІ повідомляють, що мерію охороняє близько 60 правоохоронців. Крім того, біля входу чергують учасники протесту, які тримають плакати із зображенням карикатур на міського голову Геннадія Кернеса.

Мерія Харкова перейменувала проспект Григоренка на маршала Жукова 02
Мерія Харкова перейменувала проспект Григоренка на маршала Жукова 03
Фото: suspilne.media

Нагадаємо, у вересні 2019 року суд у Харкові визнав незаконним перейменування проспекту Григоренка на проспект Жукова.

2 червня 2019 року активісти низки партій і громадських органiзацiй повалили бюст маршала СРСР Георгія Жукова, який стояв неподалік Палацу спорту в Харкові.

Геннадій Кернес заявив, що міська влада Харкова відновлять пам'ятник маршала СРСР Жукова, який знесли протестувальники.

Слідчі поліції відкрили два кримінальні провадження за фактом подій на проспекті Петра Григоренка у Харкова, коли під час пікетування з'їзду політичної партії група громадян знесла пам'ятник і застосувала сльозогінний газ у натовп.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3177951
 
 
 Топ коментарі
 
как вы уже задолбали...переименуйте в проспект гепы и допы - две ж*пы!
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КЛАССССС!!!!
Проспект им. Одного из подельников Гитлера в начале Второй мировой войны.

И главное, евреи не возмущаются, ведь жуков является соучастником начала Холокоста. Кнесет, АУУУУУУУУ!!!!
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Харьков малосроский город, гонора только кацапам подтявкивать хватает и о колбасе советской тосковать.
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Угу, вспомни кто отстаивал киев а кто спустя 4 месяца харьков. Киев все остаивали а харьков только харьковчане. А туда сьехалась вся шобла с киева.
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хотят еще теракт и дидыка 2 свинокацапье это а не город
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Вот сейчас, начни Макшане наступление на Харьков, сдавались бы как при сдаче Крыма или быстрее? И с какой скоростью СБУ в Харькове начало переходить под управление вежливых человечков?
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Якось пох"№, я не навіть не проти того щоб ху№ло захопив ций бл%цький Харьков разом з усім непотребом який там живе. Може тобі б українці оклигали від зомбування та перебили б решту проросійського лайна яке мешкає в Україні і тягне її в бік московії.
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Разом із всіма стратегічно важливими підприємствами Харкова? Таак. Мізочків малувато.
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Нужно перенести все заводы в центр Украины. Демонтировать и вывезти пока еще не поздно.
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Мені пох"й на гроші, я не хочу жити з малоросами і кацапи в одній країні. І якщо після того як захоплять харьков курс буде 50 або 100 але при цьому приймуть закони про колоборантів і будуть усіх зачищати я на це згоден.
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Подивимся кацапе як то буде. Якщо харків чи одеса будуть захоплені наступними усіх малоросів та кацапів зачистять на вільній Україні знищать. Тож ліпше збирай речі і перебирайся до ***** поближче, щоб тебе не зачепило коли це станеться.
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Так Гєпу ж харківчани і обрали більшістю. І зараз нахвалюють, бо він центр міста облагородив і підмітає. Харківчани, схоже, забули, що геноцид у 20-30ті їм влаштовували такі самі, як цей Гєпа. І, якщо на Донбасі Махно весело вирізав сотнями тисяч кацапських окупантів будь яких колярів, то на Харківщині Ленін влаштував справжню теріторію жаху жорстокими мордуваннями незгідних і повсталих. Це пишу я, мешканець Дніпра, що досі має веселу казацьку волю і вдачу. Сумно. Харків'яни дуже розумні люди. Стрімкий, промисловий розвиток України без харків'ян, що реально можуть йти попереду світового, іноваційного винахідництва, буде дуже обмежений.
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Ну де вже ті нацсуки? Де ви падли? Це ви привели до влади цих ненависників України? Де той губошлбоп Білецький? Що "скинули" мародера? Мізки ваші змародерив, чи ви їх самі пропили? А мер Харкова просто велика не щира українська свиня! Краще б уже взяли імя якогось німецького нациста, чим кровавого комініста. Бо нацисти побули в нас 4 роки, а мокші 300 років пили кров. А харківяни також прохавали?
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Т.е., міська рада забила йух на решения суда Украины? Почему эти депутатишки ещё не в СИЗО?
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На лицо уголовное преступление группой лиц по предварительному сговору по признакам ОПГ !
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Пєрвая сталіца,хулє)Нє,є норм пацани-путін ********!...Але в більшості вата для якої сучій пьос хазяїн горада))
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Достаточно грохнуть недобитка гепу, упокоить допу и его прихвостней и вся прорасеянская истерия в этом городке сойдет на нет.
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