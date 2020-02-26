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Все про:продукти (189) Румунія (249) паніка (3) COVID-19 (330)

 Румуни спустошують полиці магазинів після заклику влади не панікувати через коронавірус. ФОТОрепортаж

Міністр охорони здоров'я Румунії Віктор Костач закликав громадян не панікувати і не намагатися запастися їжею у зв'язку зі спалахом коронавірусу в Європі. Після цього громадяни розмели продукти з магазинів.

Заяву міністр Костач зробив в понеділок, 24 лютого, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на румунське телебачення.

Він розповів, що планує у вівторок зустрітися з представниками працюючих в країні мереж супермаркетів, а раніше говорив з ними по телефону, і ті запевнили його, що продуктів достатньо.

"В жодному разі ми не повинні бути обережними, ми маємо уникати паніки серед населення, і ми повинні дати владі працювати так само, як вона працювала досі. Всі вжиті до цього часу заходи були достатніми, у нас на території Румунії немає ні одного пацієнта з коронавірусом", - сказав міністр охорони здоров'я.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Випадки зараження COVID-19 підтвердили в Іспанії і Швейцарії

Відразу після цієї заяви в супермаркетах утворилися величезні черги. Люди змели запаси продуктів з полиць. Особливим попитом користувалися товари тривалого зберігання, як-от крупи і консерви.

Виконавчий директор Асоціації великих комерційних мереж Румунії Георгій Бедеску каже, що у вівторок люди купували продукти так, як зазвичай роблять це на великі свята. За його словами, запаси продуктів в магазинах скоро будуть відновлені.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перший випадок зараження коронавірусом підтвердили в Румунії

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Румуни спустошують полиці магазинів після заклику влади не панікувати через коронавірус 08

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3177941
 
 
 Топ коментарі
 
Ничего, у нас тоже такое будет. Только клич бросьте...
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Доверие к власти "зашкаливает" не только у нас... Румыны опустошают полки магазинов после призыва властей не паниковать из-за коронавируса - Цензор.НЕТ 901
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"В Москве начался масштабный отлов бродячих животных и дератизация. Как сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора, мероприятия санкционированы в рамках профилактики распространения коронавируса."
(российские СМИ)

"Министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский допустил, что главным разносчиком нового коронавируса COVID-19 могли стать обычные домашние кошки. "
(российские СМИ)

Все, трындец российским котам и кошкам.
Их, чисто черных кошек, и так там не было, потому что "добрый" русский селюк столетиями показывал черным котам, где им место, если они, "гады", дорогу русскому человеку перебегали.
А теперь и прочих кошек не будет.
А вы пишете, что продукты с полок супермаркетов сметают...
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Ничего, у нас тоже такое будет. Только клич бросьте...
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Согласен с вами. И очереди на заправках и толпы в супермаркетах. Вопрос только во времени. До конца этой недели объявят или уже на следующей? Ваше мнение, форумчане?
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Все зависит от "западных партнеров". В Сан-Франциско уже чрезвычайное положение объявили.
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У нас его нет!!11(борется с симптомами и коронами), это все происки злых(молится)
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как только зеля объявит . что продуктов в Украине изобилие и волноваться незачем . так и сметут всё с полок
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Можем не встигнути, румуни вже зробили аншлаг і у нас.
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Ці людішки такі смішні! А ще вважають себе вінцем еволюції
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Доверие к власти "зашкаливает" не только у нас... Румыны опустошают полки магазинов после призыва властей не паниковать из-за коронавируса - Цензор.НЕТ 901
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Пока не поздно, на время эпидемии, нужно закрыть границу с ЕС.
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Тільки тому що ЄС каже правду, а москальня тихенько валить хворих?
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Будут в россии больные, как в ЕС и с россией нужно будет закрыть.
И вообще, в таких случаях, разговоры о том, что лучше, ЕС или россия - неуместны.
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Так в росії давно вже є хворі, так і померлі є, ви сьогодні з Марсу?
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"В Москве начался масштабный отлов бродячих животных и дератизация. Как сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора, мероприятия санкционированы в рамках профилактики распространения коронавируса."
(российские СМИ)

"Министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский допустил, что главным разносчиком нового коронавируса COVID-19 могли стать обычные домашние кошки. "
(российские СМИ)

Все, трындец российским котам и кошкам.
Их, чисто черных кошек, и так там не было, потому что "добрый" русский селюк столетиями показывал черным котам, где им место, если они, "гады", дорогу русскому человеку перебегали.
А теперь и прочих кошек не будет.
А вы пишете, что продукты с полок супермаркетов сметают...
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Не могут они жить чтобы кого-то не геноцидить. Шариковы.
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Этж фотки полок крымских магазинов, я по телику такое видал
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Румыны же жили при коммунарах - понятно шо знают: Если власть говорит что все в порядке, беги в сортир, а потом в магазин
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Карткову систему треба вводити - 1 кільо цукру + 1 банка бичків на циганське рило.
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Пойду-ка я в АТБ схожу... И воды пару бутылей закажу.
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Краще сведловину пробийте, або колодязь.
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Не, глубоко вода, ниже 90 метров, дорого.
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90 метрів дійсно трохи глибоко, але потім можна міняти на щось, в мене сусід влупив на 120 , лайно а не вода.
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У нас в колодязях нітрати в 200 разів вище норми. Худобі не можна давати.
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Всі це давно знають, що коли виходять і кажуть, на рівному місці, що немає ніяких причин для росту цін на , скажімо, цукор, то треба бігом запасатися, думати тут не треба, вже провірено триста раз
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хана европе...убытки..трупы..костры..и марадерства..а набора от зомби апплкалипсиса немае Румыны опустошают полки магазинов после призыва властей не паниковать из-за коронавируса - Цензор.НЕТ 9763
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Схема поведения разработанная властью по отношению к эпидемии короновируса предельно проста - не допускать случаев прямого обнаружения и диагностирования, маскировать имеющиеся случаи под проявления и последствия гриппа. Тест-системы не закуплены, те что есть не выданы на места и лежат и лежат в ЦОЗе. На местах отсутствует оборудование и специалисты способные работать с этими системами. Смертельные случаи списываются на осложнения гриппа.

Тепловой скрининг прилетающих в аэропортах Украины проводить нечем. Нет техники.
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План по продаже круп и консервов будет выполнен на многие годы вперед.
Вспоминается Зорг с разбитым стаканом из "5 элемента".
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Торговля уже скоро будет праздновать Новый год!
План по доходам выполнили досрочно!
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Короновирус только начал свою грандиозную поступь по миру ,то-ли ещё будет ой-ё-ёй ..
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