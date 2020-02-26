 Румуни спустошують полиці магазинів після заклику влади не панікувати через коронавірус. ФОТОрепортаж

Заяву міністр Костач зробив в понеділок, 24 лютого, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на румунське телебачення.
Він розповів, що планує у вівторок зустрітися з представниками працюючих в країні мереж супермаркетів, а раніше говорив з ними по телефону, і ті запевнили його, що продуктів достатньо.
"В жодному разі ми не повинні бути обережними, ми маємо уникати паніки серед населення, і ми повинні дати владі працювати так само, як вона працювала досі. Всі вжиті до цього часу заходи були достатніми, у нас на території Румунії немає ні одного пацієнта з коронавірусом", - сказав міністр охорони здоров'я.
Відразу після цієї заяви в супермаркетах утворилися величезні черги. Люди змели запаси продуктів з полиць. Особливим попитом користувалися товари тривалого зберігання, як-от крупи і консерви.
Виконавчий директор Асоціації великих комерційних мереж Румунії Георгій Бедеску каже, що у вівторок люди купували продукти так, як зазвичай роблять це на великі свята. За його словами, запаси продуктів в магазинах скоро будуть відновлені.
И вообще, в таких случаях, разговоры о том, что лучше, ЕС или россия - неуместны.
(российские СМИ)
"Министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский допустил, что главным разносчиком нового коронавируса COVID-19 могли стать обычные домашние кошки. "
(российские СМИ)
Все, трындец российским котам и кошкам.
Их, чисто черных кошек, и так там не было, потому что "добрый" русский селюк столетиями показывал черным котам, где им место, если они, "гады", дорогу русскому человеку перебегали.
А теперь и прочих кошек не будет.
А вы пишете, что продукты с полок супермаркетов сметают...
Тепловой скрининг прилетающих в аэропортах Украины проводить нечем. Нет техники.
Вспоминается Зорг с разбитым стаканом из "5 элемента".
План по доходам выполнили досрочно!