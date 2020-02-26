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 На трасі "Київ-Чоп" на Львівщині в ДТП загинули двоє людей. ФОТО

У Львівській області на трасі "Київ-Чоп" сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій загинуло двоє людей і одна була травмована.

Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій, передає Цензор.НЕТ.

"26 лютого о 07:10 до Служби порятунку "101" від чергового лікаря швидкої допомоги надійшло повідомлення про те, що на трасі Київ - Чоп у с. Конюхів Стрийського району сталося зіткнення автомобіля FORD Focus та автомобіля ВМВ Х3. До місця виклику негайно виїхали рятувальники 8-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Стрий", - йдеться в повідомленні.

На трасі Київ-Чоп на Львівщині в ДТП загинули двоє людей 01

Як з'ясувалось на місці події, внаслідок ДТП загинули дві особи: водій FORD - чоловік, 1966 року народження та пасажирка - жінка, 1970 року народження. Також травмовано водія автомобіля ВМВ Х3, якого із травмами різного ступеня важкості госпіталізовано в Стрийську центральну районну лікарню.

На трасі Київ-Чоп на Львівщині в ДТП загинули двоє людей 02

Рятувальники за допомогою гідравлічного обладнання деблокували тіла загиблих з автомобіля.

До ліквідації наслідків ДТП залучалися дві одиниці спецтехніки та сім рятувальників особового складу ДСНС.

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Читайте на "Цензор.НЕТ": На трасі "Київ-Чоп" зіткнулися шість автомобілів: травмовано троє людей, серед яких дитина, - поліція. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3177933
 
 
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нечему удивляться, пока у нас не перестанут летать на дорогах. Едешь по трассе 90-100, а тебя уделывают как стоячего !! Куда так лететь ?!!!
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Ну судя по фото там БМВ на встрече. И как бы для быстрого передвижения машины и делались, но конечно не для нарушения правил
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Сама велика проблема, це ментальність кацапська; бикувати та літати на авось. А дорога помилок не вибачає.
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