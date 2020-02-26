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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:Держприкордонслужба (2427) провокація (555) Росія (26548) співачка (25) Демченко Андрій (5)

 Фанатка "ДНР" Чичеріна запостила фото нібито з "Борисполя". Держприкордонслужба запевнила, що її там не було: "Це провокація". ФОТО

Російська співачка Юлія Чичеріна, яка відома своєю підтримкою терористів на Донбасі, опублікувала в соцмережах фотографію з геолокацією аеропорту "Бориспіль". У Держприкордонслужбі вважають це провокацією і запевняють, що вона кордон України не перетинала.

Російська співачка Чичеріна, прихильниця найманців РФ на Донбасі, оприлюднила фото з геотегом аеропорту "Бориспіль", повідомляє Цензор.НЕТ.

Фанатка ДНР Чичеріна запостила фото нібито з Борисполя. Держприкордонслужба запевнила, що її там не було: Це провокація 01
Фанатка ДНР Чичеріна запостила фото нібито з Борисполя. Держприкордонслужба запевнила, що її там не було: Це провокація 02

Водночас у Держприкордонслужбі категорично спростовують присутність Чичеріної в аеропорту, а також те, що вона могла або намагалася перетнути кордон України.

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"Чому вона саме тегала один зі столичних аеропортів, ви можете запитати у неї, але не відкидаємо, що це була провокаційна акція або наміри. Ця особа кордон України не перетинала. Її в аеропорту не було. Вона перебуває на контролі Держприкордонслужби у зв'язку з порушенням українського законодавства. Якби вона була в аеропорту, ми її виявили б і в Україну вона не потрапила б. Також отримала від нас заборону на в'їзд щонайменше на 3 роки", - заявив у коментарі Цензор.НЕТ помічник глави Державної прикордонної служби України - прессекретар Андрій Демченко.

Чичеріна відома своєю підтримкою терористів на Донбасі. Вона отримує від них "ордени", а також виступає на окупованих найманцями РФ територіях. У 2015 році Міністерство культури внесло співачку до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3177928
 
 
 Топ коментарі
 
Кацапы, как тараканы. Сегодня не задавил одного - завтра приведет сотню
Объясните уже кто-нибудь это "нелоху"
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Зелебобік з цею чумою швидко поладить, у них одні інтереси: шоубізнес, кокс, любов до родіни ссср, бачили в очах ХЛА любов.....
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Могла быть в транзитной зоне и не пересекать границу Украины.
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Зелебобік з цею чумою швидко поладить, у них одні інтереси: шоубізнес, кокс, любов до родіни ссср, бачили в очах ХЛА любов.....
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Кацапы, как тараканы. Сегодня не задавил одного - завтра приведет сотню
Объясните уже кто-нибудь это "нелоху"
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Через границу с Белоруссией масса лазеек попасть в Украину ,просто не надо лесть через асфальт и КПП
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Нет там лазеек, там просто пересадка далее по прилёту таможенный контроль, чушь не неси
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нет значит нет ,и слава Богу , скоро буду снова рыбачить до обеда в Украине,после обеда в Белоруссии
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Південна Осетія и абхаз с ней из абхазии сидит
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Ее сажать надо, за разжигание межнациональной вражды, а не запрет на въезд ставить!!! Ох Украина, почему ты так либеральна к своим врагам?!
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Ну тогда половину цензора надо пересажать
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ты за фюрера своего ботоксного, а ваенгу свою засунь себе, да поглубже
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Ви перевірте по-справжньому, а потім вже переконуйте що її там не було чи нема, бо ви такі "фахівці і патріоти", що з вами все може бути.
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Якщо ця чумачєча кацапка дійсно в Україні то наступним вже може бути жирік. З цим треба розібратися.
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ну да, главарь пятнашки абхаз тоже в Борисполь прилетел...нахрена бред этой минетчицы вообще афишировать?
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То что все это тиражируют СМИ Украины без объяснений , тупые кремлевские бездари
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зебилоросы абажают эту ведьму с диагнозом бешенства ватки
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по фоткам (те, что есть в интернете) я не обнаружил там такого интерьера, в частности потолка. Кто часто летает, может подскажите, есть там такое?
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Ей давно в голову надуло фашистским имперским гавном. Пусть сидит за поребриком дефективное
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Ее еще в донецке сношают а фото в Борисполе..
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