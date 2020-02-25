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Все про:майдан (628) злочини проти Майдану (102) ДБР (911) Венедіктова (49)

 У ДБР створять Управління з розслідування злочинів, скоєних у зв'язку з масовими протестами в 2013-2014 роках, - Венедіктова. ФОТОрепортаж

Т.в.о. директора Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова зустрілася з представниками ГО "Родини Героїв Небесної Сотні" і ГО "Нескорений Майдан - 18.02".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР, Венедіктова пообіцяла, що такі звітні зустрічі будуть щомісяця, а для постійної комунікації представники потерпілих і поранених делегували Юрія Аксеніна і Павла Кучера.

"Наші слідчі вже направили в суд дві "справи Майдану" - про викрадення і вбивство журналіста Василя Сергієнка і колишнього слідчого міліції, який незаконно затримував учасників мітингів. Повідомлено про підозру у вбивстві і замаху на вбивство "майданівців" бійцю спецпідрозділу "Омега". Незабаром у Державному бюро розслідувань буде створено окреме Управління з розслідування злочинів, скоєних у зв'язку з масовими протестами в 2013-2014 роках. Конкурс на керівника цього підрозділу ми оголосимо найближчим часом. І одним із критеріїв відбору буде досвід кандидата в розслідуванні "справ Майдану". Також цей підрозділ буде значно доповнено кадрами", - заявила в.о. директора ДБР.

Зазначається, що всього зараз в ДБР 49 кримінальних проваджень у "справах Майдану".

У ДБР створять Управління з розслідування злочинів, скоєних у звязку з масовими протестами в 2013-2014 роках, - Венедіктова 01
У ДБР створять Управління з розслідування злочинів, скоєних у звязку з масовими протестами в 2013-2014 роках, - Венедіктова 02
У ДБР створять Управління з розслідування злочинів, скоєних у звязку з масовими протестами в 2013-2014 роках, - Венедіктова 03
У ДБР створять Управління з розслідування злочинів, скоєних у звязку з масовими протестами в 2013-2014 роках, - Венедіктова 04

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У ДБР створять Управління з розслідування злочинів, скоєних у звязку з масовими протестами в 2013-2014 роках, - Венедіктова 05

Нагадаємо, 18 лютого слідчі відділу у "справах Майдану" Державного бюро розслідувань затримали і повідомили про підозру колишньому співробітникові спецпідрозділу "Омега". Наступного дня Печерський районний суд Києва відправив під домашній арешт колишнього бійця спецпідрозділу Внутрішніх військ МВС України "Омега" Володимира Косенка. Його зобов'язали носити електронний браслет.

21 лютого в суд направили обвинувальний акт щодо ексслідчого, який в 2014 році незаконно переслідував учасників Революції Гідності. Його підозрюють у зловживанні владою, підробці, перешкоджанні проведенню мітингів. Всього в суд направили обвинувальні висновки проти 11 колишніх слідчих, прокурорів і суддів, які переслідували учасників Революції Гідності.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3177872
 
 
 Топ коментарі
 
Тримайтесь Майданівці. Риго-анальний реванш наступає. І хто кого на цей раз, побачимо протягом року.
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Ну, оно ж стадо мичить і далі: «Кого угодно, только нє Порошенка !»
Мабуть, поки ще не сильно бемкнуло граблями по лобі...
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І десь зникла Революція Гідності... Риго - анальне зєльоноє кодло вже бачить себе побєдітєлямі.
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Хотят пересажать за оргнизацию заворушення и пидбурювання як в Санжарах. Давайте. спробуйте.
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І десь зникла Революція Гідності... Риго - анальне зєльоноє кодло вже бачить себе побєдітєлямі.
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Тримайтесь Майданівці. Риго-анальний реванш наступає. І хто кого на цей раз, побачимо протягом року.
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Ну, оно ж стадо мичить і далі: «Кого угодно, только нє Порошенка !»
Мабуть, поки ще не сильно бемкнуло граблями по лобі...
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уууу, понеслась.
Запасаемся пiпкiрном и ждем кiлю бiмбу.
Настало время оху...тельных историй о том как провокаторы госпереворот устроили и бедных милициАнерАф побили.
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любопытно, чем пытаются разжать сомкнувшийся сфинктер Семен Семенченко, Егорка Соболев, Парасюк Бейнога, Бубенчик и другие провокаторы?!...
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а шо, ти думаєш, їх вязатимуть?
Та нафіга вони кому з слуг уродів потрібні!
Їм цікавіше повязати справжню опозицію. А екстремісти... та їх просто витурять...
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Суди та слідчі органи не реформовані, тому відповідно не чекаємо доведення до кінця слідство по вбивствам та іншим злочинам на Майдані.
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Хто повірить оцій портновці, якщо її ідеологічний шеф вимагає визнати Майдан збройним переворотом?
Ну, хіба що зебіли повірять. І будуть тут доводити, ніби будуть розслідувати злочини...
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В ГБР создадут Управление по уменьшению значения Майдана,а потом и забалтывания его значения для независимой Украины,так делало всегда КГБ(а сейчас ФСБ),в стране как и в период правления Януковича,всё управление методично захватывается Московией, истомленные шестилетней войной "бараны" юго востока Украины уже готовы идти в своё прежнее московское стойло. В ГБР создадут Управление по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 381
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Может. Пшонку вызвать и назначить советников этой мадам ригоаналке? Шоб уже было полный треш.
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Скоро зеленые шмаркли будут судить АТОшников и выдавать кацапам на потеху и уничтожения.
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Системна атака на волонтерів, опозицію, військових є спробою влади придушити вільний дух українства, вважає голова правління Громадської спілки "Національна освітня асоціація", уолишній народний депутат від партії "Самопоміч" Вікторія Войціцька.
"Спостерігається системна атака на людей, які є носіями коду вільного українця і вільної України, яка готова за свої цінності постояти і віддати навіть найцінніше - своє життя. Це є системна робота по знищенню того пласту, який взагалі формує основу держави. Бо без вільних людей, без тих, які сильні духом, державу вільну не побудуєш. І неможливо таких людей, як Софія, або тих людей, які пройшли Майдан, неможливо їх поставити в рамки того, що давайте забудемо про війну і давайте будемо говорити про пацифікацію суспільства і країни, і давайте закриємо очі на те, що у нас на сході відбувається відкрита війна, і Крим у нас анексований", - сказала голова правління Громадської спілки.
На її думку, в Україні спостерігається системна атака влади на людей, у яких є вільний дух українства.
"Все це робиться для того, щоб придушити якраз цей вільний дух українства, який все одно у нас є. І у влади нічого не вийде. От я абсолютно переконана в тому, що всі ці спроби закінчаться абсолютною поразкою. Тому що всі спроби попередніх режимів зробити з України авторитарну країну були провальні. Україна - вільна і сильна держава та нація. І тому я дуже вам вдячна за те, що ви маєте якраз цю силу говорити правду. Можливо, вона комусь не подобається, але так, як себе поводить влада по відношенню до вас, вони ж проявляють тільки слабкість. Замість того, щоб вести діалог з повагою, замість того, щоб говорити на рівних або щонайменше уособлювати інституцію, президент України, він перейшов на персональну вендету. Це є прояв слабкості", - сказала Войціцька.
"Тому однозначно посилається сигнал: будете йти проти влади або думати, не дай бог, ще про один Майдан, або згуртування довкола захисту спільних наших національних інтересів, - ви будете наступними. Але так не діє. Такі дії ні до чого не призведуть. Українці тільки будуть об'єднуватися заради того, щоб відстояти своє право жити у вільній і сильній європейській Україні. Тому дякую вам дуже за те, що ви робите", - додала вона.
https://prm.ua/sposterigayetsya-sistemna-ataka-vladi-na-lyudey-yaki-ye-nosiyami-kodu-vilnogo-***********-i-vilnoyi-********-voytsitska/
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Спочатку роздували інфу про вірус. Г+Г порівнювало його з середньовічною "Чорною смерттю". Щодня передавали про кількість померлих. І тут, раптово, виборці соплі, які вірять "зеленим брехунам" більше ніж власним очам - повірили. Отакої! А чого очікували? Ви брехали, перебільшували, шукали сенсацію, згущували фарби і отримали. А юрба могла б піти і ОП виносити. Правда, тому евакуйованих біля Києва і не розмістили...
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"операция прикрытие".. задействованы ГО и родственники Героев.. цепной собачонке, вышинскому в юбке, венедиктовой нужна легализация "троек" и расстрельных команд Вошьдя..
зебилы-протрироты, вы "сделали" себя вместе.. дебилы-экспериментаторы
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