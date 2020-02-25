 У ДБР створять Управління з розслідування злочинів, скоєних у зв'язку з масовими протестами в 2013-2014 роках, - Венедіктова. ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР, Венедіктова пообіцяла, що такі звітні зустрічі будуть щомісяця, а для постійної комунікації представники потерпілих і поранених делегували Юрія Аксеніна і Павла Кучера.
"Наші слідчі вже направили в суд дві "справи Майдану" - про викрадення і вбивство журналіста Василя Сергієнка і колишнього слідчого міліції, який незаконно затримував учасників мітингів. Повідомлено про підозру у вбивстві і замаху на вбивство "майданівців" бійцю спецпідрозділу "Омега". Незабаром у Державному бюро розслідувань буде створено окреме Управління з розслідування злочинів, скоєних у зв'язку з масовими протестами в 2013-2014 роках. Конкурс на керівника цього підрозділу ми оголосимо найближчим часом. І одним із критеріїв відбору буде досвід кандидата в розслідуванні "справ Майдану". Також цей підрозділ буде значно доповнено кадрами", - заявила в.о. директора ДБР.
Зазначається, що всього зараз в ДБР 49 кримінальних проваджень у "справах Майдану".
Нагадаємо, 18 лютого слідчі відділу у "справах Майдану" Державного бюро розслідувань затримали і повідомили про підозру колишньому співробітникові спецпідрозділу "Омега". Наступного дня Печерський районний суд Києва відправив під домашній арешт колишнього бійця спецпідрозділу Внутрішніх військ МВС України "Омега" Володимира Косенка. Його зобов'язали носити електронний браслет.
21 лютого в суд направили обвинувальний акт щодо ексслідчого, який в 2014 році незаконно переслідував учасників Революції Гідності. Його підозрюють у зловживанні владою, підробці, перешкоджанні проведенню мітингів. Всього в суд направили обвинувальні висновки проти 11 колишніх слідчих, прокурорів і суддів, які переслідували учасників Революції Гідності.
Мабуть, поки ще не сильно бемкнуло граблями по лобі...
Запасаемся пiпкiрном и ждем кiлю бiмбу.
Настало время оху...тельных историй о том как провокаторы госпереворот устроили и бедных милициАнерАф побили.
Та нафіга вони кому з слуг уродів потрібні!
Їм цікавіше повязати справжню опозицію. А екстремісти... та їх просто витурять...
Ну, хіба що зебіли повірять. І будуть тут доводити, ніби будуть розслідувати злочини...
"Спостерігається системна атака на людей, які є носіями коду вільного українця і вільної України, яка готова за свої цінності постояти і віддати навіть найцінніше - своє життя. Це є системна робота по знищенню того пласту, який взагалі формує основу держави. Бо без вільних людей, без тих, які сильні духом, державу вільну не побудуєш. І неможливо таких людей, як Софія, або тих людей, які пройшли Майдан, неможливо їх поставити в рамки того, що давайте забудемо про війну і давайте будемо говорити про пацифікацію суспільства і країни, і давайте закриємо очі на те, що у нас на сході відбувається відкрита війна, і Крим у нас анексований", - сказала голова правління Громадської спілки.
На її думку, в Україні спостерігається системна атака влади на людей, у яких є вільний дух українства.
"Все це робиться для того, щоб придушити якраз цей вільний дух українства, який все одно у нас є. І у влади нічого не вийде. От я абсолютно переконана в тому, що всі ці спроби закінчаться абсолютною поразкою. Тому що всі спроби попередніх режимів зробити з України авторитарну країну були провальні. Україна - вільна і сильна держава та нація. І тому я дуже вам вдячна за те, що ви маєте якраз цю силу говорити правду. Можливо, вона комусь не подобається, але так, як себе поводить влада по відношенню до вас, вони ж проявляють тільки слабкість. Замість того, щоб вести діалог з повагою, замість того, щоб говорити на рівних або щонайменше уособлювати інституцію, президент України, він перейшов на персональну вендету. Це є прояв слабкості", - сказала Войціцька.
"Тому однозначно посилається сигнал: будете йти проти влади або думати, не дай бог, ще про один Майдан, або згуртування довкола захисту спільних наших національних інтересів, - ви будете наступними. Але так не діє. Такі дії ні до чого не призведуть. Українці тільки будуть об'єднуватися заради того, щоб відстояти своє право жити у вільній і сильній європейській Україні. Тому дякую вам дуже за те, що ви робите", - додала вона.
https://prm.ua/sposterigayetsya-sistemna-ataka-vladi-na-lyudey-yaki-ye-nosiyami-kodu-vilnogo-***********-i-vilnoyi-********-voytsitska/
зебилы-протрироты, вы "сделали" себя вместе.. дебилы-экспериментаторы