 Кремлівське "побєдобєсіє", варіант виплати іпотеки, повернення Насірова. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Професійна порада
Реальний рейтинг
Прийде весна - повернемо посади
Для кого? Для чого?(с)
"Совпадєніє"?
Ніхто і не сумнівався...
Сторінки новітньої історії
Кремлівське "побєдобєсіє"
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Професійна порада
Реальний рейтинг
Прийде весна - повернемо посади
Для кого? Для чого?(с)
"Совпадєніє"?
Ніхто і не сумнівався...
Сторінки новітньої історії
Кремлівське "побєдобєсіє"
Більше фотошопів дивіться тут
а тут - всього лиш таке-сяке почуття гумору... і вже сонце світить ))))
убогим обізвали? - ой біда! )))) ну просто поганий настрій у хорошої людини...