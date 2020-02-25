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Все про:армія (2689) медицина (875) Харків (1662) Японія (231)

 Японія передала військовому госпіталю в Харкові сучасний рентген вартістю 8 млн грн. ФОТОрепортаж

Уряд Японії передав Військово-медичному клінічному центру Північного регіону в Харкові сучасне медичне обладнання вартістю близько 8 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Японія передала військовому госпіталю в Харкові сучасний рентген вартістю 8 млн грн 01

Церемонія передачі пройшла за участю посла Японії в Україні Такаші Кураі та заступника міністра оборони України Олексія Марценюка.

Японія передала військовому госпіталю в Харкові сучасний рентген вартістю 8 млн грн 02

Харківський госпіталь отримав стаціонарну рентген-систему з дистанційним керуванням DREXZX80/E6 Remotecontrol R/F system Canon ZEXIRA та дві оптоволоконні бронхолітичні системи FUJIFILM F82-120T. Загальна сума подарунку склала близько 8 мільйонів гривень.

Японія передала військовому госпіталю в Харкові сучасний рентген вартістю 8 млн грн 03

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Японія передала військовому госпіталю в Харкові сучасний рентген вартістю 8 млн грн 04
Японія передала військовому госпіталю в Харкові сучасний рентген вартістю 8 млн грн 05

Уже від завтрашнього дня госпіталь почне використовувати в роботі подарунки від Японії.

Японія передала військовому госпіталю в Харкові сучасний рентген вартістю 8 млн грн 06

Незабаром сучасне медичне обладнання – комп’ютерний томограф – отримає і госпіталь у Львові.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3177857
 
   
 Топ коментарі
 
Стыдно, что побираемся, а дворцы вокруг Киева и джипы на дорогах указывают на причину нашей бедности
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Япония и понимает , что Нам на данное время нужно.
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Щедрый и очень нужный подарок: в общем, Большое "аригатэ" благородным японцам
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С завтрашнего дня? Вы наверное шутите. А лицензирования? Это Украина. Тут конь так не ходит. Нету для подарков исключений. Ну или через нарушение...
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Стыдно, что побираемся, а дворцы вокруг Киева и джипы на дорогах указывают на причину нашей бедности
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Причина бедности в несбалансированной экономике и отсутсвие стимулирования ее под рынки. Проще сказать отсутствие рынков, сплошная монополия.
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Правильні інвестиції в Україну. Щоб не вкрали. В Оман не відвезеш, і на кокс не обміняєш.
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Величезна вдячність народу Японії і тисячу років Імператору !
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не уедет в Феофанию или на склад (или на продажу)? там бы жпс поставить с привязкой к месту, а то ...
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нет. дали напрямую госпиталю. У слуг народа из министерства здравохранения подгорает не по-детски. Скалецкая себя за клит*р кусает.
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Украсть не украдут..но схему придумают..простой военній *** туда подойдет...а для частніх лиц за определенную ставку милости просим...
А хотя при нашей наглости могут списать и сдать в интосану...((((
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у всех зебобиков подгорает от того, что не удалось слямзить рентген через МОЗ
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главное шобы не сломали вдруг ценное оборудование или не отдали в аренду за бакшиш
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Я думаю , что этот центр можно назвать одной фамилией " Колмогоров " . Думаю , Харьковчане меня поймут .
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... все рентгены на аппарате теперь будут "падарками пациентам" .... Япония передала военному госпиталю в Харькове современный рентген стоимостью 8 млн грн - Цензор.НЕТ 3958 главврач потирает руки- новый лексус уже пибикает в салоне : "аригато, лохи !"
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немного такие подарки напрягают на фоне коронавируса (японцы таки соображают прилично)
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Розумні люди допомагають українській армії, розуміючи її місію. Всі, окрім містечкових
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Добре , шо в Харків передали , а не в Київ , - бо там похерили .
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Велика подяка самураям - бандерівцям !!!

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ну..Япония рентген...а от рассея-новый барельеф жукова...
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Тайхо́ Ко́кі (яп. 大鵬幸喜, たいほう こうき, МФА: [taihoː koːkʲi]; *29 травня 1940 - †19 січня 2013) - японський спортсмен українського походження[1], професійний сумоїст, 48-й йокодзуна. Справжнє японське ім'я - На́я Ко́кі[2], українське - Іва́н Бори́шко[3].
Прозваний «великим йокодзуною 20 століття».
До січня 2015 року був єдиним сумоїстом, який виграв Імператорський кубок 32 рази.
Мати хлопця, Ная Кійо[4] походила з села Камоенай префектури Хоккайдо і була вчителькою з пошиття європейського одягу. Через сварку із батьками виїхала на Сахалін, де працювала у ткацькій крамниці. Там Кійо познайомилась з майбутнім батьком Тайхо Кокі, Маркіяном Боришком[5], вихідцем з України. Батьківщина М.Боришка - село Рунівщина Полтавської губернії (тепер Зачепилівський район Харківської області[6];»
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