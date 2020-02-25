 Японія передала військовому госпіталю в Харкові сучасний рентген вартістю 8 млн грн. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Церемонія передачі пройшла за участю посла Японії в Україні Такаші Кураі та заступника міністра оборони України Олексія Марценюка.
Харківський госпіталь отримав стаціонарну рентген-систему з дистанційним керуванням DREXZX80/E6 Remotecontrol R/F system Canon ZEXIRA та дві оптоволоконні бронхолітичні системи FUJIFILM F82-120T. Загальна сума подарунку склала близько 8 мільйонів гривень.
Уже від завтрашнього дня госпіталь почне використовувати в роботі подарунки від Японії.
Незабаром сучасне медичне обладнання – комп’ютерний томограф – отримає і госпіталь у Львові.
А хотя при нашей наглости могут списать и сдать в интосану...((((
Прозваний «великим йокодзуною 20 століття».
До січня 2015 року був єдиним сумоїстом, який виграв Імператорський кубок 32 рази.
Мати хлопця, Ная Кійо[4] походила з села Камоенай префектури Хоккайдо і була вчителькою з пошиття європейського одягу. Через сварку із батьками виїхала на Сахалін, де працювала у ткацькій крамниці. Там Кійо познайомилась з майбутнім батьком Тайхо Кокі, Маркіяном Боришком[5], вихідцем з України. Батьківщина М.Боришка - село Рунівщина Полтавської губернії (тепер Зачепилівський район Харківської області[6];»