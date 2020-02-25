 В аеропорту Одеси просять повідомляти про вразливості електронної системи, а не зламувати її. ФОТО

Про це нагадують у пресслужбі аеропорту Одеси, інформує Цензор.НЕТ.
У жовтні 2019 року telegram-канал "Підслухано Одеса" показав злам електронної системи аеропорту: замість логотипів авіакомпаній на екрані з розкладу авіарейсів з'явилося зображення шведської екоактивістки Грети Тунберг.
У пресслужбі Одеського аеропорту повідомили, що хакери також змінили й інформацію про скасовані рейси літаків, які прилітають, а їхній контроль поширився і на сайт, повідомляло місцеве видання 048. До повного відновлення контролю над інформаційним центром монітори з розкладом були відключені.
"За цим фактом ми звернулися до правоохоронних органів для захисту наших прав і надали необхідну інформацію, щоб виявити порушників. За останніми даними, поліція суттєво просунулася в розслідуванні цієї справи", - повідомили в пресслужбі аеропорту тепер.
Там підкреслили, що "такі витівки" можуть привести до "серйозніших негативних наслідків".
"Ми твердо переконані, що методи, які обрали порушники неприпустимі і незаконні. Закликаємо всіх, хто хоче донести до керівництва аеропорту інформацію про будь-які вразливості, вибирати прийнятніший спосіб - напишіть нам на електронну адресу service@odessa.aero або зателефонуйте +38 (048) 705-39-31", - сказано в публікації.
Нагадаємо, правоохоронці Одеської області проводять слідчі дії в кримінальному провадженні за фактом несанкціонованого втручання в інформаційні системи одеського аеропорту. У МВС запевняють, що жодного політичного тиску в цій справі немає. На сайті поліції не повідомляється, у кого саме проводять обшуки, проте раніше ГО "Український Кібер Альянс" повідомила, що поліція проводить обшуки за місцем реєстрації трьох громадських активістів та співзасновників організації.
Это ведь о этих деятелях?
В аэропорту Одессы обнаружили более 50 устройств для негласного сбора информации Прокуратура
Хоте ли бы взломать систему с целью вредительства, взломали бы, и хрен бы их кто нашел. А так, сообщил о проблеме - стал подозреваемым.
Предупреждать, предупреждали о полной профанации в службе безопасности аэропорта.
Может кое-кто специально вбросил на табло в Одессе сообщение, чтобьі нагрянуть и перевернуть вверх дном всю оргтехнику активистов-добровольцев, с помощью которой они кошмарили чиновников раши и даже ее министерство обороньі.
Готов поспорить, что жевали бы сопли до сих пор...
Кібер-свавілля по-зеленому.
Історія така.
7 жовтня 2019 року кібер-активіст Андрей Перевезий публікує інформацію про жахливу безвідповідальність працівників Одеського аеропорту, що призвело до цілковитого беззахисту локальних мереж аеропорту від зовнішнього втручання (перший скріншот).
15 жовтня 2019, тобто за тиждень, хтось зламує мережі Одеського аеропорту та «розміщує на інформаційному табло в аеропорту фото дівчини з написом "Fuck you Gretta".
Керівництво аеропорту звертається до поліції і поліція йде з обшуками куди? А до активістів, які виявили вразливість ще за тиждень до злочину.
Які чесно та публічно повідомили про вразливість якраз з метою її якнайшвидше закрити. Які не публікували даних, які б допомогли зловмисникам експлуатувати виявлені вразливості.
Які дійсно не на словах, а на ділі намагаються підвищити кібербезпеку критичної інфраструктури.
Але поліція та СБУ мають чіткі вказівки від свого керівництва «посилити наш вплив на активістів». Про це вже неодноразово повідомлялося у відкритих джерелах.
Для цього керівниками Кіберполіції призначені особи, відомі своєю готовністю виконати будь-який злочинний наказ, для яких не є проблемою влаштувати будь-кому поліцейське свавілля лише тому, що він у чомусь не згоден з владою.
А з урахуванням законопроектів про цензуру, про блокування в Інтернет, про українські версії роскомнадзору та СОРМ-3 - сьогоднішній тиск на активістів цілком вкладається у провладну парадигму перетворення вільної України на поліцейську державу за зразком північної країни-агресора.
Сьогоднішній обшук дуже схожий на ситуацію, коли ви проходите повз магазин, бачите що двері відчинені, кричите про це на вулиці, повідомляєте власнику та у поліцію (а ще в СБУ), власник не реагує, СБУ розводить руками «а шо ми можемо вдіяти??», за якийсь час магазин грабують, а поліція замість ловити злодія, - шиє кримінальну справу саме вам. Злодія спіймати у них мізків не вистачає, а ось запресувати того, хто на виду і не ховається, та ще й повідомив про проблему - тут вони герої.
Ось така у нас аваковська поліція: ми їм платимо, а вони нас за це пресують. Точно як з «беркутом» у 2013-2014.
Ухвала суду - на другому скріншоті. Спробуйте знайти хоча б якісь підстави проведення обшуку. Докази: протокол допиту свідка, протокол огляду, протоколи про проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
Серйозно?
Що фіксує протокол огляду? Що мав місце дефейс. На табло мала бути одна інформація, фактично там була інша. Протокол просто фіксує факт дефейсу. Всьо.
Що можуть доводити протоколи про проведення негласних слідчих (розшукових) дій? Що поліція прослуховувала розмови і ходила за підозрюваними по вулицях? І що це доводить?
До речі, ментовська наружка постійно ходила за активістами (зокрема, за Alexandr Galushchenko) причому настільки непрофесійно, що це вже набридло і Саша буквально вчора виклав фото тих недолугих топтунів у Фейсбук. А наступного ранку почалися обшуки. Мабуть, образилися.
Свого часу, кілька років тому, тодішнє керівництво Кіберполіції також йшло цим шляхом - безпідставні кримінальні провадження, обшуки, затримання, допити. Але тоді політичним керівництвом держави системно не ставилося завдання «посили наш вплив на активістів», тому ця практика швидко припинилася.
Більше того, Кіберполіція потім знайшла спільну мову та співпрацювала з активістами, та навіть публічно їх підтримувала. Але наразі професіоналів замінили на слухняних лояльних ***************.
Тож наскільки швидко зелені зрозуміють самогубність своєї протиправної внутрішньої політики, та чи зрозуміють взагалі - скоро побачимо.
Але готуємося до часів януковічей. Поки що все свідчить про те, що сьогоднішня поліція - точно не друг активному та критично мислячому українцю. Яскраве підтвердження - справа Шеремета.
Кібер-зима вже близько в Україні. А бути активістом - просто небезпечно.