 В аеропорту Одеси просять повідомляти про вразливості електронної системи, а не зламувати її. ФОТО

Про це нагадують у пресслужбі аеропорту Одеси, інформує Цензор.НЕТ.

У жовтні 2019 року telegram-канал "Підслухано Одеса" показав злам електронної системи аеропорту: замість логотипів авіакомпаній на екрані з розкладу авіарейсів з'явилося зображення шведської екоактивістки Грети Тунберг.

У пресслужбі Одеського аеропорту повідомили, що хакери також змінили й інформацію про скасовані рейси літаків, які прилітають, а їхній контроль поширився і на сайт, повідомляло місцеве видання 048. До повного відновлення контролю над інформаційним центром монітори з розкладом були відключені.

"За цим фактом ми звернулися до правоохоронних органів для захисту наших прав і надали необхідну інформацію, щоб виявити порушників. За останніми даними, поліція суттєво просунулася в розслідуванні цієї справи", - повідомили в пресслужбі аеропорту тепер.

Там підкреслили, що "такі витівки" можуть привести до "серйозніших негативних наслідків".

"Ми твердо переконані, що методи, які обрали порушники неприпустимі і незаконні. Закликаємо всіх, хто хоче донести до керівництва аеропорту інформацію про будь-які вразливості, вибирати прийнятніший спосіб - напишіть нам на електронну адресу service@odessa.aero або зателефонуйте +38 (048) 705-39-31", - сказано в публікації.

Нагадаємо, правоохоронці Одеської області проводять слідчі дії в кримінальному провадженні за фактом несанкціонованого втручання в інформаційні системи одеського аеропорту. У МВС запевняють, що жодного політичного тиску в цій справі немає. На сайті поліції не повідомляється, у кого саме проводять обшуки, проте раніше ГО "Український Кібер Альянс" повідомила, що поліція проводить обшуки за місцем реєстрації трьох громадських активістів та співзасновників організації.