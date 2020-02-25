 Убивство Шеремета: Різниця 9,7 см! Зі зростом 177 см Антоненко ніяк не може бути чоловіком на записі з місця злочину, - Маслов. ФОТОрепортаж

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив юрист, залучений як спеціаліст адвокатами Андрія Антоненка, колишній військовослужбовець Леонід Маслов, інформує Цензор.НЕТ.

"Поміряли зріст Антоненка… Різниця не 2,5 см. Різниця у 9,7 см! А вже з урахуванням максимально можливої похибки будь-яка особа, зростом 177,16 і вище поза будь-яким сумнівом не може бути особою на камері з місця злочину", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що згідно з експертизою наявного в матеріалах справи відео, знятого напередодні вбивства Павла Шеремета біля будинку, де він проживав, зріст людини на відео становить 170 см (164,9-175,1 см).

Пізніше було опубліковано повний текст матеріалів трьох експертиз зросту людей, зафіксованих відеокамерами в районі закладення вибухівки під автомобіль Павла Шеремета в ніч на 20.06.2016.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справа Шеремета: обвинувачення затриманим вважають обґрунтованими 16% українців, 32% - не володіють достатньою інформацією, - опитування Центру Разумкова

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

4 лютого 2020 року Печерський суд продовжив арешт Кузьменко на 2 місяці. 5 лютого Печерський суд продовжив арешт Антоненку на 2 місяці. Цього ж дня суд прийняв рішення залишити Дугарь під нічним домашнім арештом за місцем служби.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року внаслідок вибуху машини.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Тримайтеся. Вся Україна з вами", - народний герой Авраменко виступив на підтримку затриманих у справі Шеремета Антоненка, Кузьменко і Дугарь. ВIДЕО







