 Перевірку температури громадян, які їдуть в Україну, розпочато в пункті пропуску "Тиса", - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

"Прикордонники разом з МОЗ перевірятимуть температуру пасажирів, котрі прямують із Італії. Від сьогодні на кордоні з Угорщиною, в пункті пропуску "Тиса", розпочато проведення температурного скринінгу громадян, які їдуть в Україну. Прикордонники забезпечені необхідними приладами для вимірювання температури та індивідуальними засобами захисту", - повідомила пресслужба Держприкордонслужби у вівторок, передає Цензор.НЕТ
Пункт пропуску "Тиса" є найбільшим напрямком в'їзду українців і громадян Італії в Україну. Щотижня через нього проходять близько 500 мікроавтобусів, які перетинають державний кордон України, прямуючи до Італії та в зворотному напрямку, зазначено в повідомленні.
Усі румуни, які повертаються в країну з північної Італії, де оголошено карантин через коронавірус, будуть ізольовані на 14 днів.
Румунський державний секретар Нелу Тетару, відповідальний за заходи із захисту від цього вірусу, запевнив, що ніхто з тих, хто повертається з Італії, літаком чи автомобільним транспортом, не може уникнути карантину. Він пояснив, що медичний персонал на прикордонних пунктах пропуску був збільшений, а влада має списки від консульств Румунії в Італії з тим, хто живе у цій країні. В столичному аеропорті Анрі Коандепасажири, які прибувають з італійських районів, постраждалих від коронавірусу, в'їжджають у країну терміналом, призначеним для чартерних рейсів та заповнюють коротку анкету з ідентифікаційними даними та іншою відповідною інформацією.