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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:Держприкордонслужба (2426) Італія (368) перевірка (393) Дейнеко Сергій (23) COVID-19 (289)

 Перевірку температури громадян, які їдуть в Україну, розпочато в пункті пропуску "Тиса", - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Глава Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко відвідав пункти пропуску в Закарпатській області та взяв під особистий контроль організацію заходів щодо запобігання поширення коронавірусу.

"Прикордонники разом з МОЗ перевірятимуть температуру пасажирів, котрі прямують із Італії. Від сьогодні на кордоні з Угорщиною, в пункті пропуску "Тиса", розпочато проведення температурного скринінгу громадян, які їдуть в Україну. Прикордонники забезпечені необхідними приладами для вимірювання температури та індивідуальними засобами захисту", - повідомила пресслужба Держприкордонслужби у вівторок, передає Цензор.НЕТ

Пункт пропуску "Тиса" є найбільшим напрямком в'їзду українців і громадян Італії в Україну. Щотижня через нього проходять близько 500 мікроавтобусів, які перетинають державний кордон України, прямуючи до Італії та в зворотному напрямку, зазначено в повідомленні.

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Перевірку температури громадян, які їдуть в Україну, розпочато в пункті пропуску Тиса, - Держприкордонслужба 01
Перевірку температури громадян, які їдуть в Україну, розпочато в пункті пропуску Тиса, - Держприкордонслужба 02
Перевірку температури громадян, які їдуть в Україну, розпочато в пункті пропуску Тиса, - Держприкордонслужба 03
Перевірку температури громадян, які їдуть в Україну, розпочато в пункті пропуску Тиса, - Держприкордонслужба 04
Перевірку температури громадян, які їдуть в Україну, розпочато в пункті пропуску Тиса, - Держприкордонслужба 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3177678
 
   
 Топ коментарі
 
Ще пару проктологів поставте на ПП.
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В задницу себе термометры вставьте, дерьмокаты недоделанные! у соседей учитесь дебилы!
Усі румуни, які повертаються в країну з північної Італії, де оголошено карантин через коронавірус, будуть ізольовані на 14 днів.

Румунський державний секретар Нелу Тетару, відповідальний за заходи із захисту від цього вірусу, запевнив, що ніхто з тих, хто повертається з Італії, літаком чи автомобільним транспортом, не може уникнути карантину. Він пояснив, що медичний персонал на прикордонних пунктах пропуску був збільшений, а влада має списки від консульств Румунії в Італії з тим, хто живе у цій країні. В столичному аеропорті Анрі Коандепасажири, які прибувають з італійських районів, постраждалих від коронавірусу, в'їжджають у країну терміналом, призначеним для чартерних рейсів та заповнюють коротку анкету з ідентифікаційними даними та іншою відповідною інформацією.
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А что отсутствие температуры значит что человек уже не является зараженным? А если человек только день-два назад только заразился и признаков еще нет. Кто придумал этот бред с измерением температуры?
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Гінекологів поставити на ПП також було б не зайве . А то мало ще де той вірус може заховатися від сильного ока МінЗє 😃
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А заробітчаночки є вельми навіть миленькі!
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То як я на практиці просив- кажу ;як молоденька та гарненька- гукайте, я прийду, а як яка стара баба- Ви вже якось самі, бо мені ще дітей робити;.

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А что будут делать со всей толпой, которая его/её окружает в данный момент и ехавших с ним/ею пассажиров?
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В задницу себе термометры вставьте, дерьмокаты недоделанные! у соседей учитесь дебилы!
Усі румуни, які повертаються в країну з північної Італії, де оголошено карантин через коронавірус, будуть ізольовані на 14 днів.

Румунський державний секретар Нелу Тетару, відповідальний за заходи із захисту від цього вірусу, запевнив, що ніхто з тих, хто повертається з Італії, літаком чи автомобільним транспортом, не може уникнути карантину. Він пояснив, що медичний персонал на прикордонних пунктах пропуску був збільшений, а влада має списки від консульств Румунії в Італії з тим, хто живе у цій країні. В столичному аеропорті Анрі Коандепасажири, які прибувають з італійських районів, постраждалих від коронавірусу, в'їжджають у країну терміналом, призначеним для чартерних рейсів та заповнюють коротку анкету з ідентифікаційними даними та іншою відповідною інформацією.
 показати весь коментар
 
 
А что отсутствие температуры значит что человек уже не является зараженным? А если человек только день-два назад только заразился и признаков еще нет. Кто придумал этот бред с измерением температуры?
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Та крім "слуг урода " більше нікому було до такої маячні дійти
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с оккупированной территорией тоже проверяете?
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Инкубационный период? Нет, не слышали.
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Цікаво, а чим це там погранці на мосту температуру в пасажирів автівок вимірюють, часом на паяльниками? 😕
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