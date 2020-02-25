 Наслідки шторму в Одесі: повалено сотні дерев, загинула жінка, багато пошкоджених машин і будинків. ВІДЕО+ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Думську, під час шторму в місті впало близько 400 дерев на вулицях Заболотного, Давида Ойстраха, проспекті Добровольського, Комітетській, Митракова, Жуковського, Троїцькій, Шишова, Малій Арнаутській, Проховській, Миколаївській дорозі, Базарній, Бочарова, Артилерійській, Польській, Катерининській, Космонавтів, Іцхака Рабина, Довженка, Генерала Петрова, Садовій, Кримській, Керченській.
Одне з них смертельно травмувало 69-річну жінку на вулиці Ніжинській.
На ліцей №53 (Івана і Юрія Лип, 34) впало дерево, дітей евакуювали з навчального закладу і передали батькам.
На вулиці Ризовській дерево впало на будинок. За словами очевидців, під завалами перебувала жінка-інвалід.
На вулиці Пастера дерево впало на проїжджу частину і контактну мережу.
У Покровському провулку впали два дерева, що стояли поряд, - вони придавили відразу сім автомобілів.
Вітер зірвав дах будівлі іподрому.
Вітер зірвав дах і на Будинку культури в Ананьєві Одеської області.
Станом на 9:00 вівторка комунальні служби та підприємства Одеси розпиляли і вивезли половину із 378 повалених напередодні дерев.
Як повідомили в пресслужбі одеської мерії, роботи з ліквідації наслідків урагану "Юлія" тривали всю ніч і активно ведуться сьогодні.
У них беруть участь КП "Міськзелентрест", "Одесміськелектротранс", "Одесаміськсвітло", "Сервісний центр", "Міські дороги", ОЕЕМП, а також співробітники всіх ЖКС - загалом до тисячі осіб і майже пів сотні одиниць техніки.
Нет единого решения озеленения, деревья высаживаются если, то это не саженцы определенного возраста, а палочки. Нет никаких газонов , клумба у нас только на площади 10 апреля высаживается зелентрестом. И то это вопрос политический.
Каштаны и платаны, которыми гордился город раньше- все больны какой -то дрянью, листья погибают , белеют, скручиваются. Их нужно спасать. Тополей зато полно- велкам аллергия.
Деревья на Французском бульваре эти изверги так обкорнали, что это просто стало уродство и слёзы. В общем- нам ещё просто везёт , что природа и Боженька к нам благосклонны. Так как и берег у нас не укрепляется, а деревья на склонах заменяются высотками.