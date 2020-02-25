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 Події, Суспільство
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 Наслідки шторму в Одесі: повалено сотні дерев, загинула жінка, багато пошкоджених машин і будинків. ВІДЕО+ФОТО

Учора через сильний вітер в Одесі та Одеській області впали сотні дерев, багато пошкоджених машин. У приморському місті не працювали деякі трамвайні маршрути. Увага! Ненормативна лексика!

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Думську, під час шторму в місті впало близько 400 дерев на вулицях Заболотного, Давида Ойстраха, проспекті Добровольського, Комітетській, Митракова, Жуковського, Троїцькій, Шишова, Малій Арнаутській, Проховській, Миколаївській дорозі, Базарній, Бочарова, Артилерійській, Польській, Катерининській, Космонавтів, Іцхака Рабина, Довженка, Генерала Петрова, Садовій, Кримській, Керченській.

Одне з них смертельно травмувало 69-річну жінку на вулиці Ніжинській.

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На ліцей №53 (Івана і Юрія Лип, 34) впало дерево, дітей евакуювали з навчального закладу і передали батькам.

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На вулиці Ризовській дерево впало на будинок. За словами очевидців, під завалами перебувала жінка-інвалід.

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На вулиці Пастера дерево впало на проїжджу частину і контактну мережу.

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У Покровському провулку впали два дерева, що стояли поряд, - вони придавили відразу сім автомобілів.

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Вітер зірвав дах будівлі іподрому.

Наслідки шторму в Одесі: повалено сотні дерев, загинула жінка, багато пошкоджених машин і будинків 01

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Вітер зірвав дах і на Будинку культури в Ананьєві Одеської області.

Станом на 9:00 вівторка комунальні служби та підприємства Одеси розпиляли і вивезли половину із 378 повалених напередодні дерев.

Як повідомили в пресслужбі одеської мерії, роботи з ліквідації наслідків урагану "Юлія" тривали всю ніч і активно ведуться сьогодні.

У них беруть участь КП "Міськзелентрест", "Одесміськелектротранс", "Одесаміськсвітло", "Сервісний центр", "Міські дороги", ОЕЕМП, а також співробітники всіх ЖКС - загалом до тисячі осіб і майже пів сотні одиниць техніки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3177675
 
 
 Топ коментарі
 
понаставляли машин деревьям упасть некуда......
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Все знаем причину этого абзаца. И это не шторм. Деревья старые и трухлявые не обновляются, ветки не спиливаются, так как зелентрест работает исключительно на себя , а не на город . Зато все знают, сколько стоит убрать ненужное дерево , если хочешь расширить магазин, и это дерево тебе мешает- внимание !- 2000 долларов.
Нет единого решения озеленения, деревья высаживаются если, то это не саженцы определенного возраста, а палочки. Нет никаких газонов , клумба у нас только на площади 10 апреля высаживается зелентрестом. И то это вопрос политический.

Каштаны и платаны, которыми гордился город раньше- все больны какой -то дрянью, листья погибают , белеют, скручиваются. Их нужно спасать. Тополей зато полно- велкам аллергия.

Деревья на Французском бульваре эти изверги так обкорнали, что это просто стало уродство и слёзы. В общем- нам ещё просто везёт , что природа и Боженька к нам благосклонны. Так как и берег у нас не укрепляется, а деревья на склонах заменяются высотками.
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"привет" от изменения климата?
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понаставляли машин деревьям упасть некуда......
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І без цього в Одесі мало дерев. а тут ще шторм Последствия шторма в Одессе: упали сотни деревьев, погибла женщина, много поврежденных машин и зданий - Цензор.НЕТ 4056
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починається))) тепер і твій метеоризм буде привєтом від зміни клімату?
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Топили бы дровами, такого не было бы. И я не смеюсь, у нас в округе все спилено. Даже, если есть заплатить за газ, пошла мода на камины.
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Простите Алексей. у Вас в округе что одни дикари живут. если все спилили?
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округа не большая, но во власти много, комунальщики стараются и не только, электрики тоже, свое начальство снабжают, им нравится сидеть возле каминчика, но и народ не дремлет, а замерзать не охота. Похоже дикари, жить то хочется.
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Дерева треба вчасно обрізати і не давати рости до розмірів секвой, старі зрізати, замінюючи новими, ні чого складного...))
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Дерева в містах треба обрізати і то нещадно . Максимум 3м висота .
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Все знаем причину этого абзаца. И это не шторм. Деревья старые и трухлявые не обновляются, ветки не спиливаются, так как зелентрест работает исключительно на себя , а не на город . Зато все знают, сколько стоит убрать ненужное дерево , если хочешь расширить магазин, и это дерево тебе мешает- внимание !- 2000 долларов.
Нет единого решения озеленения, деревья высаживаются если, то это не саженцы определенного возраста, а палочки. Нет никаких газонов , клумба у нас только на площади 10 апреля высаживается зелентрестом. И то это вопрос политический.

Каштаны и платаны, которыми гордился город раньше- все больны какой -то дрянью, листья погибают , белеют, скручиваются. Их нужно спасать. Тополей зато полно- велкам аллергия.

Деревья на Французском бульваре эти изверги так обкорнали, что это просто стало уродство и слёзы. В общем- нам ещё просто везёт , что природа и Боженька к нам благосклонны. Так как и берег у нас не укрепляется, а деревья на склонах заменяются высотками.
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Тотальн анархия и распад. Почему еще не возбудили уголовное дело, по руководителям "Зеленбуда"? Это явная халатность, в результате которой пострадали люди!
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