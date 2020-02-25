EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Суспільство, Здоров'я
  4764  17
Все про:гривня (100) НБУ (597)

 Нацбанк увів до обігу нову 200-гривневу банкноту. ФОТОрепортаж

Національний банк України від сьогодні ввів до обігу оновлені банкноти номіналом 200 гривень зразка 2019 року, які поступово замінять в обігу банкноти старого зразка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт НБУ, дизайн нової банкноти майже ідентичний дизайну банкноти аналогічного номіналу зразка 2007 року.

"Оновлена банкнота номіналом 200 гривень тепер є дійсним платіжним засобом на території України, нею можна вільно розрахуватися в торговельній мережі або здійснювати операції у банках. Від сьогодні банки можуть отримувати оновлені банкноти номіналом 200 гривень у Національному банку і видавати їх своїм клієнтам", - наводяться в повідомленні слова заступника голови Нацбанку Сергія Холода.

Національний банк для початку планує ввести в обіг близько п'яти мільйонів оновлених 200-гривневих банкнот, зокрема, перша партія вже розподілена між підрозділами регулятора в регіонах.

Нацбанк увів до обігу нову 200-гривневу банкноту 01
Нацбанк увів до обігу нову 200-гривневу банкноту 02
Нацбанк увів до обігу нову 200-гривневу банкноту 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацбанк досліджує можливість випуску е-гривні, - Смолій

Нацбанк увів до обігу нову 200-гривневу банкноту 04
Нацбанк увів до обігу нову 200-гривневу банкноту 05
Нацбанк увів до обігу нову 200-гривневу банкноту 06

НБУ також роз'яснив, що українцям не потрібно обмінювати банкноти номіналом 200 гривень старого зразка на нові, оскільки ними можна розраховуватися необмежений період часу одночасно з оновленими банкнотами.

Також повідомляється, що, крім оновленого дизайну, НБУ суттєво посилив захист нової банкноти номіналом 200 гривень.

"Тепер ця банкнота має кілька нових сучасних елементів захисту, що значно мінімізує можливість її підробки", - наводяться в повідомленні слова директора департаменту грошового обігу Нацбанку Віктора Зайвенка.

Згідно з даними на сайті, на лицьовому боці банкноти зображено портрет Лесі Українки, на зворотному - В'їзна вежа Луцького замку. Розмір банкноти - 75 на 148 мм.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3177667
 
 
 Топ коментарі
 
В теории новая 200-ка с ней не связана. А вот косарь и мелочь в место бумажных 1,2 5 и 10, вот это тревожные звоночки. Хотя, массе по...уй, главное что б на г+г вовремя сватов включали.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
В теории новая 200-ка с ней не связана. А вот косарь и мелочь в место бумажных 1,2 5 и 10, вот это тревожные звоночки. Хотя, массе по...уй, главное что б на г+г вовремя сватов включали.
 показати весь коментар
 
 
Нацбанк ввел в оборот новую 200-гривневую банкноту,500 гривневу,1000 гривневу,10 000000 гривневу...колись ми це проходили в 1994- 1995 роках...
 показати весь коментар
 
О це так здобуток зебілів! Не дарма 73% кретинів голосувало.
 показати весь коментар
 
Нацбанк ввел в оборот новую 200-гривневую банкноту - Цензор.НЕТ 9038
На цій купюрі часів УНР є напис ідишем. Можливо і зараз треба так робити?
 показати весь коментар
 
Тоді запроси екстрасенсів із команди Гончарука Нацбанк увів до обігу нову 200-гривневу банкноту - Цензор.НЕТ 3763
 показати весь коментар
 
Це однозначно - перемога зеленої команди!
 показати весь коментар
 
На днях в мережі хтось задав запитання, - чи приймають у храмах МП купюри номіналом 10 гривень із зображенням Мазепи на якого кацапи наклали анафему за те що іменував тодышнього мокшанського царя Ху#лом коли це ще не було мейстримом. Так от чіткої відповіді так і не отримано.
 показати весь коментар
 
 
Леся Украинка помолодела и вылядит секси.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору