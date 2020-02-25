 СБУ в Запоріжжі викрила поліцейських на вимаганні хабарів у "чорних" ріелторів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє пресслужба СБ України, інформує Цензор.НЕТ.
За попередньою версією слідства, радник начальника ГУ Нацполіції Дніпропетровщини та начальник сектору превенцій одного з райвідділів поліції Запорізької області налагодили схему вимагання неправомірної вигоди від осіб, причетних до незаконного заволодіння майном громадян.
Радника затримали у Запоріжжі під час одержання від дружини одного із чорних ріелтерів $3700 – частини обумовленого хабаря, за непритягнення її чоловіка до кримінальної відповідальності. Одночасно у Приморську був затриманий начальник сектору.
У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою у значному розмірі) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу.
Тривають слідчі дії для з`ясування всіх обставин справи.