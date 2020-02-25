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Все про:Дніпропетровщина (652) затримання (3114) Запорізька область (444) ДБР (907)

 ДБР затримало радника начальника і керівника одного із секторів Нацполіції у двох областях за вимагання хабаря. ФОТО

Слідчі Державного бюро розслідувань затримали одного з радників начальника ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області та начальника одного із секторів Приморського відділення поліції в Запорізькій області за вимагання та одержання хабаря в розмірі 5000 доларів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДБР.

За попередньою інформацією, правоохоронці вимагали від місцевої мешканки 5000 доларів США за непритягнення її до кримінальної відповідальності за заволодіння будинком на березі Азовського моря шахрайським методом.

ДБР затримало радника начальника і керівника одного із секторів Нацполіції у двох областях за вимагання хабаря 01

Слідчі затримали правоохоронців під час одержання хабаря 24 лютого 2020 року.

Нині вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру, обрання щодо них запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою і відсторонення від займаних посад.

ДБР затримало радника начальника і керівника одного із секторів Нацполіції у двох областях за вимагання хабаря 02

У разі доведення вини затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3177645
 
 
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Гарна новина, але це ще раз підтверджує що замість реформи під керівництвом сабакова ми маємо поглиблення корупції і перетворення поліції в ОЗУ. Деградація аваківської падалі у вигляді поліції здійснюється шаленими темпами. Таке відбувається по всій державі і во всіх підрозділах МВС. Катування, вбиства, хабари, шахрайства з боку поліції стали нормою. Керівництво не бачить. На місцях покривають злочини. Особливо це відчувається в патрульній поліції. Ця установа давно перетворилась в ОЗУ.
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Никогда такого не было, и вот опять. А что вы думали, полицейские тоже хотят есть. Практически каждый день!
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"В случае доказательства вины, задержанным грозит..." - вот ключевая фраза, вот! А случай - дело случая...Источник: https://censor.net.ua/p3177645
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