 Кіберполіцейський вимагав $ 5 тис. за непритягнення до відповідальності за поширення порнографії в Житомирі, - СБУ. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За версією слідства, кіберполіцейський вимагав від місцевого мешканця $5 тисяч за не притягнення його до передбаченої законодавством відповідальності за розповсюдження порнографічної продукції. За цю суму поліцейський обіцяв фігуранту справи забезпечити "потрібний" висновок комп`ютерно-технічної експертизи.

Щоб уникнути викриття, кіберполіцейський спочатку запропонував перерахувати кошти у біткоїнах на електронний гаманець. Проте, через тривалість цієї процедури, він, зрештою, погодився отримати хабар у гривневому еквіваленті частинами на банківський рахунок свого знайомого.

Правоохоронці затримали офіцера поліції у центрі Житомира згідно зі статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України відразу після зарахування на картку першого "траншу" – 24 тисяч гривень.

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У межах кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України затриманому оголошено про підозру. Перевіряється інформація про причетність до протиправної діяльності інших посадовців відділу Нацполіції.

Триває досудове слідство.







