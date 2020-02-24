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 Політика України, Суспільство
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 Депутат ОПЗЖ Мамка пропонує Гончаруку переобладнати для приїжджих з Китаю митний склад в Одесі. ДОКУМЕНТ

Митний склад в Одесі можна переобладнати в оперативний медичний штаб на випадок НП.

З такою пропозицією звернувся до прем'єр-міністра Олексію Гончарука нардеп від ОПЗЖ Григорій Мамка, інформує Цензор.НЕТ.

У депутатському запиті сказано, що Одеська митниця через зв'язки з контрабандою заборонила використання приміщення складу ТОВ "ЛСЛ-Одеса" Ореста Фірманюка, тому Мамка пропонує "на державному рівні почати програму для переобладнання його в оперативний медичний штаб на випадок виявлення небезпечних інфекційних вірусів або надзвичайних ситуацій".

"Таким чином корупція і контрабанда отримає найсильніший удар", - упевнений нардеп.

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Депутат ОПЗЖ Мамка пропонує Гончаруку переобладнати для приїжджих з Китаю митний склад в Одесі 01
Депутат ОПЗЖ Мамка пропонує Гончаруку переобладнати для приїжджих з Китаю митний склад в Одесі 02

Також читайте: ВООЗ стурбована випадками зараження коронавірусом без чіткого зв'язку з Китаєм

Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання: підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

Читайте також: Рівень смертності від коронавірусу COVID-19 знижується, - Держкомітет охорони здоров'я КНР

11 лютого новий коронавірус, від якого померло вже понад тисяча осіб, отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019. Перша вакцина проти китайського коронавірусу COVID-19 може бути готова впродовж 18 місяців.

На сьогодні в Україні немає жодного випадку зараження коронавірусом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3177588
 
 
 Топ коментарі
 
Если Мамка хочет, папке придется потрудиться.
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А может лучше ОПЗЖ в таможенный склад всем скопом? Толку явно будет больше.
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что -то ты для украинских граждан... не сильно мамка ...а скорее мачеха )))
Депутат ОПЗЖ Мамка предлагает Гончаруку переоборудовать для приезжих из Китая таможенный склад в Одессе - Цензор.НЕТ 9840
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Та то не совсем Одесса - Ильичёвск, то есть уже этот.. Чорноморськ.
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Дело в том, что против китайцев Аваков просто зассыт БТРы выставлять )))
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Вначале Медведчука с братвий на этот склад нужно запереть, пусть протестируют на пригодность.
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«Слуга урода» Богуцкая заявила , что коронабесие - афера века ! Везите всех в Феофанию и Конча -заспу 😜🤣

корона
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В Украине на любых выборах аферы по серьезней проворачивают
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А Оресту - почётную грамоту от МОЗ))
Как в фильме Гараж - давайте исключённому директору рынка, хоть благодарность объявим, что-ли?
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Есть сегодня в Украине адекватные, нормальные люди, с нас уже все смеются.
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Мамка готовится принять своих детей...
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Так уже решили добить Санжары до точки. Пусть уже там все будут. Там еще были детские лагеря для отдыха, совдеповские.
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Може краще в мамки(папки Зе)вдома влаштувати диспансер?
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У Кловуна есть самолет. На случай шухера. Хер он кого допустит к себе на километр.
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Він і без короновіруса нікого до себе не підпускав, одразу після кенгураціі.
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Если Мамка хочет, папке придется потрудиться.
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Если шо случись, средств защиты и лечения в Украине нет. Санжары можно будет просто оградить колючкой, хто выживет.
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А может лучше ОПЗЖ в таможенный склад всем скопом? Толку явно будет больше.
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Нет. Затаможить и отправить туда, где по их мнению "брацья навек-адын норот".
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Счас одесситы будут предлагать зараженным свои квартиры, дома, поселят в комнатах рядом. Покажут всем как надо быть гуманными.
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что -то ты для украинских граждан... не сильно мамка ...а скорее мачеха )))

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и мамке самокат подарите...можна с дефибрилятором сразу.
будка якуневича шо поробляйе?
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Хорошее предложение при условии, что весь жопоблок в этот штаб устроится работать, причём без намордников. Депутат ОПЗЖ Мамка предлагает Гончаруку переоборудовать для приезжих из Китая таможенный склад в Одессе - Цензор.НЕТ 3772
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Чистой воды провокация! Мамка, прежде чем предлагать такие вещи должен был указать собственника склада. Если государство - можно рассматривать. А если нет? Тогда собственник просто на колени государство поставит за беспредел.
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Цікаво і як цей дупутат-онаніст-зажопінець уявляє собі перебування в непристосованому складському приміщенні протягом тривалого часу значної кількості людей при відсутності всіх на те умов ?
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не знаю,наверное можно,только не здача в аренду государству за бешеные бабки депутатом из ВР
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Як кажуть мамка без мозгов.Приезжие с Китая валят на хер назад !
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История как мозги за пять лет в вату превратились
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Останнім часом все у нас якось через ж робиться. Цей опзжопівець тому підтвердження. Як він собі це уявляє?
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