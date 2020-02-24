 Депутат ОПЗЖ Мамка пропонує Гончаруку переобладнати для приїжджих з Китаю митний склад в Одесі. ДОКУМЕНТ

З такою пропозицією звернувся до прем'єр-міністра Олексію Гончарука нардеп від ОПЗЖ Григорій Мамка, інформує Цензор.НЕТ.

У депутатському запиті сказано, що Одеська митниця через зв'язки з контрабандою заборонила використання приміщення складу ТОВ "ЛСЛ-Одеса" Ореста Фірманюка, тому Мамка пропонує "на державному рівні почати програму для переобладнання його в оперативний медичний штаб на випадок виявлення небезпечних інфекційних вірусів або надзвичайних ситуацій".

"Таким чином корупція і контрабанда отримає найсильніший удар", - упевнений нардеп.

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Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання: підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

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11 лютого новий коронавірус, від якого померло вже понад тисяча осіб, отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019. Перша вакцина проти китайського коронавірусу COVID-19 може бути готова впродовж 18 місяців.

На сьогодні в Україні немає жодного випадку зараження коронавірусом.