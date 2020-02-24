 Під ДБР відбулася акція "Народна люстрація" з вимогою звільнити Венедіктову і Бабікова. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.











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На завершення акції, з манекенами, що зображували Венедіктову і Бабікова, провели "народну люстрацію" - їх кинули у сміттєвий бак і закидали яйцями.









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Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ