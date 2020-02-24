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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:акція (700) Олег Богачук (975) ДБР (903) Венедіктова (48) Бабіков (23)

 Під ДБР відбулася акція "Народна люстрація" з вимогою звільнити Венедіктову і Бабікова. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві біля офісу Державного бюро розслідувань відбулася акція "Народна люстрація ДБР". Присутні вимагали звільнити т.в.о. директора Ірину Венедіктову і її заступника Олександра Бабікова, а також обіцяли не допустити реваншу і перегляду результатів Революції Гідності.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Під ДБР відбулася акція Народна люстрація з вимогою звільнити Венедіктову і Бабікова 01
Під ДБР відбулася акція Народна люстрація з вимогою звільнити Венедіктову і Бабікова 02
Під ДБР відбулася акція Народна люстрація з вимогою звільнити Венедіктову і Бабікова 03
Під ДБР відбулася акція Народна люстрація з вимогою звільнити Венедіктову і Бабікова 04
Під ДБР відбулася акція Народна люстрація з вимогою звільнити Венедіктову і Бабікова 05

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Під ДБР відбулася акція Народна люстрація з вимогою звільнити Венедіктову і Бабікова 06
Під ДБР відбулася акція Народна люстрація з вимогою звільнити Венедіктову і Бабікова 07
Під ДБР відбулася акція Народна люстрація з вимогою звільнити Венедіктову і Бабікова 08
Під ДБР відбулася акція Народна люстрація з вимогою звільнити Венедіктову і Бабікова 09

На завершення акції, з манекенами, що зображували Венедіктову і Бабікова, провели "народну люстрацію" - їх кинули у сміттєвий бак і закидали яйцями.

Під ДБР відбулася акція Народна люстрація з вимогою звільнити Венедіктову і Бабікова 10
Під ДБР відбулася акція Народна люстрація з вимогою звільнити Венедіктову і Бабікова 11
Під ДБР відбулася акція Народна люстрація з вимогою звільнити Венедіктову і Бабікова 12
Під ДБР відбулася акція Народна люстрація з вимогою звільнити Венедіктову і Бабікова 13

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Під ДБР відбулася акція Народна люстрація з вимогою звільнити Венедіктову і Бабікова 14
Під ДБР відбулася акція Народна люстрація з вимогою звільнити Венедіктову і Бабікова 15

Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3177574
 
   
 Топ коментарі
 
Пока не уволить Зебила дела не будет Под ГБР прошла акция "Народная люстрация" с требованием уволить Венедиктову и Бабикова - Цензор.НЕТ 8273
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Петя всіх наняв! А Портнов, він хорошій! Він за правду!

Под ГБР прошла акция "Народная люстрация" с требованием уволить Венедиктову и Бабикова - Цензор.НЕТ 7294
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Пока не уволить Зебила дела не будет Под ГБР прошла акция "Народная люстрация" с требованием уволить Венедиктову и Бабикова - Цензор.НЕТ 8273
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Да, да, да..... Під ДБР відбулася акція "Народна люстрація" з вимогою звільнити Венедіктову і Бабікова - Цензор.НЕТ 9021 На свиноферме истерика. В пятницу у ПоПА выбор невелик, или идти отвечать на очень неудобные вопросы (и фиг его знает, что там отвечать и чем эти ответы обернутся), ну или тикать и попасть в международный розыск (тоже не комильфо, косвенное признание вины, отвернутся все). Так что "народные акции" последняя надежда..... Но и тут пожадничал, совсем жиденько массовку проплатил.
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зебил, у тебя методичка устарела))
Порошенко 2 часа назад ОПЯТЬ навсегда сбежал из Украины... Під ДБР відбулася акція "Народна люстрація" з вимогою звільнити Венедіктову і Бабікова - Цензор.НЕТ 4669

Під ДБР відбулася акція "Народна люстрація" з вимогою звільнити Венедіктову і Бабікова - Цензор.НЕТ 8433
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Здається, в когось не дуже гарні стосунки з ДБР. Под ГБР прошла акция "Народная люстрация" с требованием уволить Венедиктову и Бабикова - Цензор.НЕТ 2236
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Петя всіх наняв! А Портнов, він хорошій! Він за правду!

Под ГБР прошла акция "Народная люстрация" с требованием уволить Венедиктову и Бабикова - Цензор.НЕТ 7294
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Скільки потрібно докласти зусиль, щоб очистити державу від зєльоної риго-анальної нечисті.
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Тільки національна диктатура. Демократія не для ідіотів.
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"Будь проклята любая демократия в нашем Рейхе! Демократия в нашей стране ведет только к одному - к диктатуре мелких лавочников!"(с)
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Бібіков, ВенідіктовА. - Зєйло вже надіється лише на росіян?
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Считанные дни, сразу же кто-то "смоется", кто-то "перекраситься", а большинство снова затаится как колорадские жуки на зиму.
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це той задньопривідний чувачина, що писав про знищення святим Петром Алексійовичем усього поголів'я олігархату в Україні..? треба лайкати..не соромимось, налітаєм..
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такими темпами у сцикуна кандидати закінчаться.
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не путайте шоу с народной люстрацией...
сдрыснуть,обгоняя скорость звука- шанс обойти итоги народной люстрации...
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на местных вборах еще проголосуйте за "слуг народа" и будет полный абзац!
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Малоросы уже разочаровались в зебилах, но к сожалению малоросы всегда будут голосовать за малоросов. На местных выбораз разочаровавшиеся зебилы проголосуют за Шария с опзж

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ну так я от этого и предостерегаю,потом бл зарплату и питание в садиках и школах больницах местных о дорогах новых,транспорте общественном забудте нах вообще!
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Рыба гниет с головы ! Каков поп (нелох) ,таков и приход !
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Какой реванш, какой пересмотреть, просто Пэтруху жалко. Майдан - тайна столетия. Правды никогда не узнают.
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дык, даже выйти - оно зассало)) - бо "всинарИдно абажаемый" Під ДБР відбулася акція "Народна люстрація" з вимогою звільнити Венедіктову і Бабікова - Цензор.НЕТ 6961
Під ДБР відбулася акція "Народна люстрація" з вимогою звільнити Венедіктову і Бабікова - Цензор.НЕТ 7673
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Під Державним бюро розслідування проходить мітинг за відставку очільниці ДБР Ірини Венедіктової. Громадський Рух опору капітуляції анонсував акцію протесту з вимогою звільнення очільниці ДБР Ірини Венедіктової. "Таким, як Венедіктова та адвокат Януковича Бабіков, не місце в ДБР. Тому сьогодні, о 19:00, ми йдемо під ДБР (вул. Петлюри, 15) з вимогою негайної відставки означених персон", - заявили в Русі опору капітуляції.

Користувачі у Facebook, повідомили, що до акції протесту під ДБР підігнали автозаки.
"Автозаки та сотні різноуніформних правоохоронців вже під ДБР, готуються долучитись до акції за відставку ватниці Венедиктової). Початок о 19:00", - написав Андрій Юсов.
Більш як сотня силовиків взяли в оточення вхід до будівлі Державного бюро розслідувань. Так готуються до протесту, який організовує "Рух опору капітуляції". Активістів обурила ініціатива очільниці ДБР скасувати амністію для учасників Революції Гідності.
Відповідну ініціативу т.в.о. директора бюро Ірини Венедиктової публічно підтримав і один з організаторів злочинів режиму Януковича - Андрій Портнов.
Тож на знак протесту проти такої ініціативи, проти глобального перегляду результатів Євромайдану - активісти йдуть до будівлі ДБР на вул. Петлюри, 15. Декілька десятків активістів зібралися під ДБР, виступають лідери Руху. На їх переконання відомство не розслідує справ Майдану. Навпаки - співпрацює з чиновниками часів Януковича.
"Нас дістав реванш, який реалізовується через Державне бюро розслідування. Відбувається переслідування політичних опонентів влади, намагання переписати історію Революції", - сказав один із активістів.
"Ми прекрасно розуміємо мету Портнова та Лукаш, представників режиму Януковича. Вони роблять усе, щоб спаплюжити Революцію Гідності, поставити під сумнів цю події в історії", - розповів активіст.
Вимог у протестувальників декілька - відставка Ірини Венедиктової та Олександра Бабікова та люстрації для керівництва ДБР.
https://www.5.ua/suspilstvo/hotuiutsia-do-protestu-bilsh-iak-sotnia-sylovykiv-********-budivliu-dbr-208950.html
https://www.facebook.com/andriy.yusov/posts/2775893282476026
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Революцію Гідності неожливо спаплюжити більше, ніж це зробив петрусь
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Рух Опору Капітуляції
5 ч. ·
Державне бюро розслідувань має бути понад політикою і керуватися виключно Конституцією та законами України.
Однак, в.о. директора ДБР Ірина Венедіктова принципово ігнорує конституційну вимогу незалежності правоохоронних органів та неприпустимо політизує діяльність відомства в інтересах Андрія Портнова та інших одіозних діячів режиму Януковича.
Венедіктова заявила, що ДБР ініціює зміни до Закону України "Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України". Це за її словами необхідно для усунення норм, які «заважають» розслідувати смерті 13 міліціянтів під час спроби силового розгону Майдану.
Ця ідея Венедіктової дивним чином повністю збігається з позицією Портнова та Медведчука, і явно спрямована на дискредитацію Революції Гідності та переслідування її учасників, яких кремлівська агентура хоче виставити злочинцями, а не жертвами злочинів режиму Януковича.
Окремо, варто зазначити, що ідея Венедіктової щодо ініціювання ДБР змін до законодавства прямо суперечить Конституції України.
Відповідно до Основного Закону ДБР не належить до суб'єктів права законодавчої ініціативи.
Вимагаємо зупинити портновщину в ДБР. Цей важливий орган послідовно перетворюють на інструмент політичних переслідувань патріотичної опозиції. Має відбутися повний перезапуск цієї інституції і докорінна зміна керівництва. Таким, як Венедіктова та адвокат Януковича Бабіков, не місце в ДБР.
Тому сьогодні, о 19:00, ми йдемо під ДБР (вул. Петлюри, 15) з вимогою негайної відставки означених персон.
https://www.facebook.com/events/189171328851827/

#РОК
 https://www.facebook.com/rok.org.ua/posts/545914306278677
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Венедиктова підстилка і друг Портнова - ворга України. Скажи хто твій друг і я скажу хто ти. Значить Венедиктова ворог України. А Бабіков соратник і слуга Яника. Яник ворог і зрадник України. Значить Бабіков - ворог України. А вороги України повинні бути ЗНЕШКОДЖЕННІ. ПАТРІОТИ ДО СПРАВИ ПО ЗАХИСТУ ДЕРЖАВИ.
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Если посмотреть, как стремительно падает рейтинг зельцмана (-35% за 10 мес) и его шоблы шутов, то через полгода зебилы будут сами хотеть, чтобы майдан их скинул и они убежали в ростов. Поскольку только таким образом, зеленое дерьмо сможет избежать реального срока на нарах или самосуда доведенного до отчаяния народа.
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Бедняга ты, так страдать! Під ДБР відбулася акція "Народна люстрація" з вимогою звільнити Венедіктову і Бабікова - Цензор.НЕТ 7013
Запор - интоксикация организма каловыми массами, ведь фактически токсины попадают в кровь. Такие регулярные отравления организма приводят к нарушениям работы печени и почек, а также к ослаблению иммунной системы И МЫСЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ......... Під ДБР відбулася акція "Народна люстрація" з вимогою звільнити Венедіктову і Бабікова - Цензор.НЕТ 1229 .
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Да, Зеленский так за все хватается, не понимая, что все его желания подчиняются правилу "благими намерениями выстлана дорога в рай", что твои слова имеют большую вероятность обрести реальность, если его ставленница в ДБР (вопреки выводам КС), будет очень ретиво проявлять свюи "мужскую твердость" в ретивом стремлении воплотить в жизнь "случайно совпадающие" векторы приоритетов с портновоподобным сообществом или предупредить параноидальные видения Зе того, о чем ты пишешь, а еще БОЛЕЕ, невзирая на угрожающе неблагоприятные обстоятельства для Украины, с тупым желанием закончить на Востоке с реальной потерей Украины, как СЕБЯ!!! Если он, как бабочка, летящая на огонь, будет продолжать такое же движение, то "крылья обгорят еще на подлете" - такова суровая правда жизни... А надежда и опора в виде Авакова может оказаться, как попытка резиновым ножом резать дуб!
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от і мені здається, що люди, які голосують за януковича чи порошенку-медведчука - це нетрадиційно орієнтовані, але страждаємо ми всі

Під ДБР відбулася акція "Народна люстрація" з вимогою звільнити Венедіктову і Бабікова - Цензор.НЕТ 8092
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зебил, помниться - вислюк оманський и его ЗеКо-Манду хором работали на твоего любимого янукофоща))
Під ДБР відбулася акція "Народна люстрація" з вимогою звільнити Венедіктову і Бабікова - Цензор.НЕТ 2855
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Яна Зінкевич: Поплічники Януковича повернулись в Україну, щоб повернути собі владу і покарати тих, хто посмів вийти на Майдан.
Патріотам та свідомим українцям необхідно єднатися, щоб протистояти реваншу Знову.
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вот и первые шаги, монике приготовиться
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Это треш, там порохоботы уже визжат - верните Трубу!
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А люди всё роптали и роптали, а люди справедливости хотят.
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і що з того ?
подумаєш, син п'ятого президента має багато спільного із зебілами.
врешті, кожний обирає свою долю сам.
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Слова! А по факту "ноль". Петя своего сына даже не смог воспитать- куда ему до нации...
"Русские в Лондоне..." - сынок Порошенко на подпевках...
https://www.youtube.com/watch?v=NRnjKpGBLjs
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Хряк стурбований власним майбутнім, як свиня перед Паскою.
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Да рановато их снимать. Вот если так и будут с петей "уси-пуси" продолжать устраивать, вместо того чтобы посадить его, то тогда по истечении времени, кроме как отставки, им ничего больше не останется.
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мало того что вислюк та его зеКо-Манду банально НЕ в состоянии "посодить" Пороха (бо нема за що)) - так они Пороху еще и зарплату в ВР подняли))
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да, но сейчас он не покрывает своих расходов за счет "казны"- как было. Всем этим митингующим нужно платить(хоть и копейки судя по их рожам). Раньше он тратил на свой "пиар" за счет обворовывания украинцев.
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Мусорний контейнер найм'якіша форма люстрування...
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дуже великі сумніви що людина здатна до тверезого мислення й небезглуздої поведінки...Смуток
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Ну и рожи. В порохоботы наверное принимают только тех у кого с дебильная харя. Пришли - перед камерами потусовались - набросали мусора - получили рошенки.
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Опять - кацап и опять - про жрачку. Голодаешь, кацап?
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Як тільки Петруся на допит, так одразу і народ бунтує! Ай молодець)
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