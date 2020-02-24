 Під ДБР відбулася акція "Народна люстрація" з вимогою звільнити Венедіктову і Бабікова. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
На завершення акції, з манекенами, що зображували Венедіктову і Бабікова, провели "народну люстрацію" - їх кинули у сміттєвий бак і закидали яйцями.
Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
На завершення акції, з манекенами, що зображували Венедіктову і Бабікова, провели "народну люстрацію" - їх кинули у сміттєвий бак і закидали яйцями.
Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Порошенко 2 часа назад ОПЯТЬ навсегда сбежал из Украины...
сдрыснуть,обгоняя скорость звука- шанс обойти итоги народной люстрации...
Користувачі у Facebook, повідомили, що до акції протесту під ДБР підігнали автозаки.
"Автозаки та сотні різноуніформних правоохоронців вже під ДБР, готуються долучитись до акції за відставку ватниці Венедиктової). Початок о 19:00", - написав Андрій Юсов.
Більш як сотня силовиків взяли в оточення вхід до будівлі Державного бюро розслідувань. Так готуються до протесту, який організовує "Рух опору капітуляції". Активістів обурила ініціатива очільниці ДБР скасувати амністію для учасників Революції Гідності.
Відповідну ініціативу т.в.о. директора бюро Ірини Венедиктової публічно підтримав і один з організаторів злочинів режиму Януковича - Андрій Портнов.
Тож на знак протесту проти такої ініціативи, проти глобального перегляду результатів Євромайдану - активісти йдуть до будівлі ДБР на вул. Петлюри, 15. Декілька десятків активістів зібралися під ДБР, виступають лідери Руху. На їх переконання відомство не розслідує справ Майдану. Навпаки - співпрацює з чиновниками часів Януковича.
"Нас дістав реванш, який реалізовується через Державне бюро розслідування. Відбувається переслідування політичних опонентів влади, намагання переписати історію Революції", - сказав один із активістів.
"Ми прекрасно розуміємо мету Портнова та Лукаш, представників режиму Януковича. Вони роблять усе, щоб спаплюжити Революцію Гідності, поставити під сумнів цю події в історії", - розповів активіст.
Вимог у протестувальників декілька - відставка Ірини Венедиктової та Олександра Бабікова та люстрації для керівництва ДБР.
https://www.5.ua/suspilstvo/hotuiutsia-do-protestu-bilsh-iak-sotnia-sylovykiv-********-budivliu-dbr-208950.html
https://www.facebook.com/andriy.yusov/posts/2775893282476026
5 ч. ·
Державне бюро розслідувань має бути понад політикою і керуватися виключно Конституцією та законами України.
Однак, в.о. директора ДБР Ірина Венедіктова принципово ігнорує конституційну вимогу незалежності правоохоронних органів та неприпустимо політизує діяльність відомства в інтересах Андрія Портнова та інших одіозних діячів режиму Януковича.
Венедіктова заявила, що ДБР ініціює зміни до Закону України "Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України". Це за її словами необхідно для усунення норм, які «заважають» розслідувати смерті 13 міліціянтів під час спроби силового розгону Майдану.
Ця ідея Венедіктової дивним чином повністю збігається з позицією Портнова та Медведчука, і явно спрямована на дискредитацію Революції Гідності та переслідування її учасників, яких кремлівська агентура хоче виставити злочинцями, а не жертвами злочинів режиму Януковича.
Окремо, варто зазначити, що ідея Венедіктової щодо ініціювання ДБР змін до законодавства прямо суперечить Конституції України.
Відповідно до Основного Закону ДБР не належить до суб'єктів права законодавчої ініціативи.
Вимагаємо зупинити портновщину в ДБР. Цей важливий орган послідовно перетворюють на інструмент політичних переслідувань патріотичної опозиції. Має відбутися повний перезапуск цієї інституції і докорінна зміна керівництва. Таким, як Венедіктова та адвокат Януковича Бабіков, не місце в ДБР.
Тому сьогодні, о 19:00, ми йдемо під ДБР (вул. Петлюри, 15) з вимогою негайної відставки означених персон.
https://www.facebook.com/events/189171328851827/
#РОК
https://www.facebook.com/rok.org.ua/posts/545914306278677
Запор - интоксикация организма каловыми массами, ведь фактически токсины попадают в кровь. Такие регулярные отравления организма приводят к нарушениям работы печени и почек, а также к ослаблению иммунной системы И МЫСЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ......... .
Патріотам та свідомим українцям необхідно єднатися, щоб протистояти реваншу Знову.
подумаєш, син п'ятого президента має багато спільного із зебілами.
врешті, кожний обирає свою долю сам.
"Русские в Лондоне..." - сынок Порошенко на подпевках...
https://www.youtube.com/watch?v=NRnjKpGBLjs