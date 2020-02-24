 ВООЗ передала Україні набори реагентів для тестування на COVID-19, їх вистачить для перевірки понад 950 осіб, - ЦГЗ. ФОТОрепортаж

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦГЗ, набори містять приблизно 3 тис. реакцій. Цього вистачить для дослідження на захворювання понад 950 осіб.
Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.
Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання: підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.
11 лютого новий коронавірус, від якого померло вже понад тисяча осіб, отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019. Перша вакцина проти китайського коронавірусу COVID-19 може бути готова впродовж 18 місяців.
На сьогодні в Україні немає жодного випадку зараження коронавірусом.
зюко ***** готова прийняти з любого боку і в любій кількості!
-- а, ето я давлєнійє сбіваю
-- да, послє прійома коньяка давленіє кратковрємєнно падайєт, но потом рєско поднімаєцца!!!
-- а я нє даю йєму поднімацца
а потом понял, что догадываемся о наличии.... в одном направлении))))
Но больше всего бояться нужно тамженашихлюдей из ОРДЛО. По Донецку и Луганску бродят одни ускоглазые и чорножопые живущие в основном на Рашке из приграничных деревень с Китаем. Так что пулеметные вышки и колючуюю проволоку с рвами нужно было еще вчера устанавливать
Нашему правительству необходимо подготовить население к возможной вспышке, задействовав все возможные механизмы и ресурсы.
На данный момент:
- информированности населения = 0,
- действия по сдерживанию = 0,
- подготовка спецсредств = 0.
Живу в Киеве, узнаю всю инфу только через твиттер. В акуе просто
Ты, цапа, когда бросаешь фейки, не забывай, что на улице 21 век, и мы из Италии тебя сразу же опровергаем.
В Україні не зафіксовано жодного випадку.
Розповсюдження коронавірусу Cоvid-19 йде на спад. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко 24 лютого під час брифінгу, передає Укрінформ.
Думаю,що Скалецька,як і Мати Тереза ,заслуговує Нобелівську Премію в медицині...
Саме вона На передньому фронті боротьби ГРУДЬМИ зупинила епідемію
На цензор написали, что результаты по эвакуированным будут готовы в среду. Это значит, что в Украине используют Kit PCR с сывороткой, который не для чрезвычайных случаев, результат готов через неск. дней. Нужен Kit c тампоном, резальтаты будут готовы через пару часов. Последним пользуются в Европе. Т.е. ВОЗ дал то, что не взяли Европейские страны. Придётся Украине купить дополнительно за свои средсва, как это делают здесь!
Но кто то на этом точно заработает... Ведь у некоторых из "интеллектуального большинства" тот же интеллект вообще из двух цифр состоит...