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Все про:ВОЗ (60) тестування (57) ЦГЗ (28) COVID-19 (261)

 ВООЗ передала Україні набори реагентів для тестування на COVID-19, їх вистачить для перевірки понад 950 осіб, - ЦГЗ. ФОТОрепортаж

Всесвітня організація охорони здоров'я передала у вірусологічну референс-лабораторію Центру громадського здоров'я України 30 наборів реагентів для тестування на новий коронавірус.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦГЗ, набори містять приблизно 3 тис. реакцій. Цього вистачить для дослідження на захворювання понад 950 осіб.

ВООЗ передала Україні набори реагентів для тестування на COVID-19, їх вистачить для перевірки понад 950 осіб, - ЦГЗ 01

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Готові до ще однієї евакуації українців із Китаю, якщо вони виявлять таке бажання, - МОЗ

ВООЗ передала Україні набори реагентів для тестування на COVID-19, їх вистачить для перевірки понад 950 осіб, - ЦГЗ 02
ВООЗ передала Україні набори реагентів для тестування на COVID-19, їх вистачить для перевірки понад 950 осіб, - ЦГЗ 03
ВООЗ передала Україні набори реагентів для тестування на COVID-19, їх вистачить для перевірки понад 950 осіб, - ЦГЗ 04
Фото: facebook.com/phc.org.ua

Також читайте: ВООЗ стурбована випадками зараження коронавірусом без чіткого зв'язку з Китаєм

Нагадаємо, уперше новий тип вірусу, що викликає атипову пневмонію, підтвердили 31 грудня 2019 року в Ухані (Китай), населення якого становить понад 11 млн осіб.

Інкубаційний період коронавірусу в середньому становить від 2 до 12 діб і протікає безсимптомно. Початкові симптоми захворювання: підвищена температура і кашель. Багато інфікованих повідомляли, що відвідували рибний ринок Хуанань або працювали там. 21 січня Національна комісія охорони здоров'я Китаю підтвердила передачу коронавірусу 2019-nCoV від людини до людини.

Читайте також: Рівень смертності від коронавірусу COVID-19 знижується, - Держкомітет охорони здоров'я КНР

11 лютого новий коронавірус, від якого померло вже понад тисяча осіб, отримав офіційну назву COVID-19, тобто Corona Virus Disease 2019. Перша вакцина проти китайського коронавірусу COVID-19 може бути готова впродовж 18 місяців.

На сьогодні в Україні немає жодного випадку зараження коронавірусом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3177540
 
 
 Топ коментарі
 
Да уж. А заодно вскрылось зеленое вранье о "закупленных в достаточном количестве тест-системах".
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а чого так мало?
зюко манда готова прийняти з любого боку і в любій кількості!
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Да уж. А заодно вскрылось зеленое вранье о "закупленных в достаточном количестве тест-системах".
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И как вы думаете кому они достанутся, там уже давно пофамильно расписано!
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Никому. Позиция минздрава - никого не проверять. И потом говорить, что лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 нет.
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Ничего страшного, пограничники визуально закроют границу короновирусу.
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Яка різниця від чого вигорять легені?
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Единственный выход, закрывать нсх границу, запрет на въезд и выезд, другого выхода нет, но у Зе яиц не хватит
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Совеременная экономика глобальная. Она такой уже была в средневековье, оттого чума добралась от Китая до Англии. Сейчас это просто проходит быстрее. Этот вирус раньше или позже к нам доберется. Скорее всего уже весной.
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Вообще где-то в десятых числах марта станет понятно будет ли в этом году эпидемия. Если обнаружится первый украинский зараженный, то эпидемии не миновать.
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а чого так мало?
зюко ***** готова прийняти з любого боку і в любій кількості!
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Странно. Не слышно воплей Александро о том, как на этом наживается Биг Фарма...
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Беда . Какие тесты ? Половина населения лечится народными средствами . Лук и чеснок жрут при любых симптомах . Иногда в нос капают и ставят банки и горчичники .
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_ Да даже тут на форуме одни болваны, бравируя собственной тупостью, пишут про водочку и сало, а другие болваны им лайкают! Тогда как на самом деле - в действительности! - спиртное = враг имунной системы.
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Водка приводит к тому, что температура растет, а это убивает вирус. Вот и всё. Но это следствие работы нашей имунной системы. Можно побегать или покачаться в зале - будет тот же эффект.
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Спиртное при этом кратковременно резко снижает возможности иммунитета.
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-- бальной! почєму у Вас срєді лєкарств стоіт коньяк?!?!?!
-- а, ето я давлєнійє сбіваю
-- да, послє прійома коньяка давленіє кратковрємєнно падайєт, но потом рєско поднімаєцца!!!
-- а я нє даю йєму поднімацца
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Кстати это правда, отлично расширяет сосуды. Только это не водка или вино -- суточна доза хорошего коньяка -- 200 мл. А то потом придется таблетки глотать.
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Предпочитаю Таврийские, но это дело такое ВООЗ передала Україні набори реагентів для тестування на COVID-19, їх вистачить для перевірки понад 950 осіб, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 4528
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а це в мене яке? не таврійське? не підходить?
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Этот 4 года выдержки. "Херсон" или "Аскания", правда настоящий уже нахожу с трудом. Но опять-же, дело вкуса.
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це скільки треба(теоретично) випити,щоб нагріти тіло (смертельна температура для якого 45 градусів) до 56 градусів(вбиває короновірус).. ВООЗ передала Україні набори реагентів для тестування на COVID-19, їх вистачить для перевірки понад 950 осіб, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 147
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Я про то, что иммунная система начинает бороться с алкоголем и с микробами заодно. Алкоголь это стимуляция. Но этот вирус плюет на нашу иммунную систему.
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ну чеснок вроде помогает, а то поди в поликлинику, подцепи там еще что-то выслушай кучу "любезностей" - та ну нафиг. ах да, и "позолоти ручку"
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а свои тест-системы...которые якобы не хуже импортных... игде?
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хотел рискнуть и сказать - а давайте! ))))
а потом понял, что догадываемся о наличии.... в одном направлении))))
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Запам"ятайте - це не ліки, це тест - для того щоб заражених ізолювати від населення, ізоляторів, я так зрозумів, в Україні нема.
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Oljik Ну как же -есть! В Новых Санжарах, туда будут всех свозить теперь.
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а є ж Чорнобильська зона відчудження!!! Чого ми гальмуйємо? Всю заразу туди!!!
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Постоянно предлагаю госдачи Синегора или Бирючий.
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Не можна - там тваринки розмножиоись яких люди за останні років 200 майже знищили, тому нехай тваринки живуть там спокійно. Але можна побудувати поручь з адмін лінію криму та ордло.
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смешно. На аппарат зеленского и то не хватит.
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3 самолета? То есть 3 самолета проверили и все, тесты закончились? Это прогресс. Вы знаете количество людей летающих ежедневно с Италии?
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Серьезно? Посчитайте сколько один только аеропорт Борисполь принимает рейсов и людей за один только час.
Но больше всего бояться нужно тамженашихлюдей из ОРДЛО. По Донецку и Луганску бродят одни ускоглазые и чорножопые живущие в основном на Рашке из приграничных деревень с Китаем. Так что пулеметные вышки и колючуюю проволоку с рвами нужно было еще вчера устанавливать
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Наша армия тоже заразится. В Корее зараженные как раз солдаты. В Китае, наверное, тоже масса больных солдаты, но об этом не сообщают. Люди, которые живут в казармах или общагах заразятся быстрее всего.
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Скорее в армии безопаснее всего. Главное сепаров и колорадов не подпускать ближе чем на расстояние выстрела. А вот жители мегаполисов и завсегдатаи метрополитена и общественного транспорта самые первые попадут под раздачу
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Армии во все времена страдают от инфекций. В средние века там при осадах умирало больше от дифтерий и малярий, чем от войны.
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И ещё...и только в Украине ...С 1 февраля 2020 года каждый у кого простатит или слабое мочеиспускание имеет право на бесплатную программу. Вы верите? с гипертонией тоже так ,всех бесплатно и ... Сегодня в нашей студии глава Института Урологии Украины, Александр Сенечев. "Александр Сенечев, как вы оцениваете ситуацию с опасностью простатита и его дальнейши....
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Це не кишка, шановний. Це - сечовий міхур в розрізі, в який виступає збільшена простата. "Багато хто страждає мовчки...". "Розлади сечипускання - імпотенція - операція? Ні! Тільки сьогодні і тільки для Вас, потужний рослинний засіб ...". Спамте добаного рекламного ботяру
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В Италии УЖЕ ЗАКОНЧИЛИСЬ. Еще раз - УЖЕ ЗАКОНЧИЛИСЬ тесты.

Нашему правительству необходимо подготовить население к возможной вспышке, задействовав все возможные механизмы и ресурсы.

На данный момент:

- информированности населения = 0,
- действия по сдерживанию = 0,
- подготовка спецсредств = 0.

Живу в Киеве, узнаю всю инфу только через твиттер. В акуе просто
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Хахаха! Не дождётесь, чтобы в Италии закончились Kit!
Ты, цапа, когда бросаешь фейки, не забывай, что на улице 21 век, и мы из Италии тебя сразу же опровергаем.
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У МОЗ повідомили, що розповсюдження коронавірусу йде на спад

В Україні не зафіксовано жодного випадку.

Розповсюдження коронавірусу Cоvid-19 йде на спад. Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко 24 лютого під час брифінгу, передає Укрінформ.

Думаю,що Скалецька,як і Мати Тереза ,заслуговує Нобелівську Премію в медицині...
Саме вона На передньому фронті боротьби ГРУДЬМИ зупинила епідемію
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Єкстрасенси то актори і шоумени і шоувумени.
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Это ничтожное количество, контактных им не проконтролируешь.
На цензор написали, что результаты по эвакуированным будут готовы в среду. Это значит, что в Украине используют Kit PCR с сывороткой, который не для чрезвычайных случаев, результат готов через неск. дней. Нужен Kit c тампоном, резальтаты будут готовы через пару часов. Последним пользуются в Европе. Т.е. ВОЗ дал то, что не взяли Европейские страны. Придётся Украине купить дополнительно за свои средсва, как это делают здесь!
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Це та готовність про яку меле гончарук ? Якийсь сюр . А чому дивуватись коли 73% зєбіли ?
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Вижу тут "информированные" немного тугодумы. Если посмотреть на срез умерших - то там не все так однозначно - померают уже ближе к старости (а на это как бы внимание можно не обращать - там и от чиха можно загнутся)

Но кто то на этом точно заработает... Ведь у некоторых из "интеллектуального большинства" тот же интеллект вообще из двух цифр состоит...
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пані Василевська-Смагун,перелогіньтесь! ВООЗ передала Україні набори реагентів для тестування на COVID-19, їх вистачить для перевірки понад 950 осіб, - ЦГЗ - Цензор.НЕТ 1656
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