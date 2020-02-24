 Поліцейський за 250 тис. грн обіцяв закрити кримінальне провадження стосовно підприємця в Дніпрі, - СБУ. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
За даними слідства, посадовець вимагав гроші від представника комерційної структури у сфері торгівлі продуктами харчування. За 250 тисяч гривень поліцейський "гарантував" підприємцю закриття кримінального провадження, розпочатого щодо нього за порушення санітарних правил і норм.
Правоохоронці затримали посадовця на одній з вулиць Дніпра згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України після отримання всієї суми хабара.
Наразі фігуранту оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.
Тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності інших осіб, ймовірно причетних до протиправної діяльності.
ℳγr
tvorets.center
ДО ВІДОМА ДПСУ ТА СБУ Якісь притирки концерт цієї порушниці Держ.кордону хочуть влаштувати. Було б непагано зробити так, щоб в цих т.з. "організаторів" на великий баблос попадос стався. Навіть в собаки Павлова рефлекси швидче видресовувасися ніж в них