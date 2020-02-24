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 Поліцейський за 250 тис. грн обіцяв закрити кримінальне провадження стосовно підприємця в Дніпрі, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України викрила начальника слідчого відділення одного з райвідділів Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, причетного до одержання неправомірної вигоди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними слідства, посадовець вимагав гроші від представника комерційної структури у сфері торгівлі продуктами харчування. За 250 тисяч гривень поліцейський "гарантував" підприємцю закриття кримінального провадження, розпочатого щодо нього за порушення санітарних правил і норм.

Правоохоронці затримали посадовця на одній з вулиць Дніпра згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України після отримання всієї суми хабара.

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Наразі фігуранту оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності інших осіб, ймовірно причетних до протиправної діяльності.

Поліцейський за 250 тис. грн обіцяв закрити кримінальне провадження стосовно підприємця в Дніпрі, - СБУ 01
Поліцейський за 250 тис. грн обіцяв закрити кримінальне провадження стосовно підприємця в Дніпрі, - СБУ 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3177534
 
 
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ℳγr
tvorets.center



ДО ВІДОМА ДПСУ ТА СБУ Якісь притирки концерт цієї порушниці Держ.кордону хочуть влаштувати. Було б непагано зробити так, щоб в цих т.з. "організаторів" на великий баблос попадос стався. Навіть в собаки Павлова рефлекси швидче видресовувасися ніж в них


Полицейский за 250 тыс. грн обещал закрыть уголовное производство в отношении предпринимателя в Днепре, - СБУ - Цензор.НЕТ 2162
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Типа того...Хочет жертву из себя поизображать, видимо...
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И правда, просрочка ведь могла быть и шоколадной, я как-то недодумал этот момент...
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День в день мусора и чиновники вымогают деньги -- едениц задерживают . в масштабах страны миллиарды Полицейский за 250 тыс. грн обещал закрыть уголовное производство в отношении предпринимателя в Днепре, - СБУ - Цензор.НЕТ 5245
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ℳγr
tvorets.center



ДО ВІДОМА ДПСУ ТА СБУ Якісь притирки концерт цієї порушниці Держ.кордону хочуть влаштувати. Було б непагано зробити так, щоб в цих т.з. "організаторів" на великий баблос попадос стався. Навіть в собаки Павлова рефлекси швидче видресовувасися ніж в них


Полицейский за 250 тыс. грн обещал закрыть уголовное производство в отношении предпринимателя в Днепре, - СБУ - Цензор.НЕТ 2162
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Типа того...Хочет жертву из себя поизображать, видимо...
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чем отличаются менты от пентов? расценками Полицейский за 250 тыс. грн обещал закрыть уголовное производство в отношении предпринимателя в Днепре, - СБУ - Цензор.НЕТ 3899
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Покажите лицо преступника иначе это все филькина грамота!
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