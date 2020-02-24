 Поліцейський за 250 тис. грн обіцяв закрити кримінальне провадження стосовно підприємця в Дніпрі, - СБУ. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

За даними слідства, посадовець вимагав гроші від представника комерційної структури у сфері торгівлі продуктами харчування. За 250 тисяч гривень поліцейський "гарантував" підприємцю закриття кримінального провадження, розпочатого щодо нього за порушення санітарних правил і норм.

Правоохоронці затримали посадовця на одній з вулиць Дніпра згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України після отримання всієї суми хабара.

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Наразі фігуранту оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності інших осіб, ймовірно причетних до протиправної діяльності.







