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 ВМС України і Державна прикордонна служба провели навчальні артилерійські стрільби в Азовському морі. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Малі броньовані артилерійські катери "Кременчук" і "Лубни" спільно з кораблем спеціального забезпечення "Онікс" Морської охорони Державної прикордонної служби України зі складу Об'єднаних сил відпрацювали спільний вихід у море і навчальні артилерійські стрільби.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє штаб ООС, інформує Цензор.НЕТ.

"МБАК "Кременчук" і "Лубни"- це бронекатери типу "Гюрза-М", нові судна, спущені на воду тільки восени 2018 року. Екіпажі катерів мають досвід таких стрільб, тому чогось нового для них не відбулося", - сказано в повідомленні.

В Азовському морі був шторм, і погодні умови не сприяли проведенню стрільб. Втім, екіпажі виконали завдання на "відмінно", поціливши з гармат ЗТМ-1 калібру 30 мм у всі цілі. Відстань до мішеней була близько 1 кілометра, але незважаючи на чималі хвилі в них було поцілено.

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"Не обійшовся вихід у море і без присутності суден країни-агресора. Катери ФСБ РФ до українських бронекатерів не наближалися, однак вийшли на зв'язок, запитавши наші координати і попередивши про "особливий статус проходження Керченської протоки"", - повідомили в штабі.

Катерна група ВМС із кораблем ДПСУ продовжили виконувати завдання навчань і відпрацювали крім денних, ще й нічні стрільби. Цілі було вражено і вночі, а катери повернулися в порт базування.

ВМС України і Державна прикордонна служба провели навчальні артилерійські стрільби в Азовському морі 01

ВМС України і Державна прикордонна служба провели навчальні артилерійські стрільби в Азовському морі 02
ВМС України і Державна прикордонна служба провели навчальні артилерійські стрільби в Азовському морі 03
ВМС України і Державна прикордонна служба провели навчальні артилерійські стрільби в Азовському морі 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3177511
 
   
 Топ коментарі
 
Нужно так проводить стрельбища,чтобы в Таганроге стёкла дрожали ВМС Украины и Госпогранслужба провели учебные артиллерийские стрельбы в Азовском море - Цензор.НЕТ 4690
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World news.
В Испании за долги будут проданы два российских судна, которые вынуждено зашли в испанские порты из-за того, что закончились деньги, вода и еда. РФ пообещала проблемы решить и... оставила моряков на произвол судьбы. - dw.com

ВМС Украины и Госпогранслужба провели учебные артиллерийские стрельбы в Азовском море - Цензор.НЕТ 6048
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а потім наших рибалок затримують расіянці..
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Нужно так проводить стрельбища,чтобы в Таганроге стёкла дрожали
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по две 30-мм пукалок на борту каждого катерка ? Стекла ?

Наши карманные Гнейзенау и Шарнхорст с экипажами по 5 человек. Рука-лицо.
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World news.
В Испании за долги будут проданы два российских судна, которые вынуждено зашли в испанские порты из-за того, что закончились деньги, вода и еда. РФ пообещала проблемы решить и... оставила моряков на произвол судьбы. - dw.com

ВМС Украины и Госпогранслужба провели учебные артиллерийские стрельбы в Азовском море - Цензор.НЕТ 6048
 показати весь коментар
 
 
Всё хорошо, но мне жалко эти катера и их экипажи. Ну не предназначены они для штормов в открытом море! Это просто видно даже. Если не прав - надеюсь моряки меня поправят.
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А где на видео шторм? Волнение не более 2.5 балла. Кораблики(катера) конечно малюсенькие, но и задача у них не топить АПЛ.
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Катера ФСБ РФ к украинским бронекатерам не приближались, однако вышли на связь, запросив наши координаты и предупредив об "особом статусе прохождения Керченского пролива"", - сообщили в штабе.

И какова реакция ЗЕвласти?
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а вона буде? Там треба з Китаю няшку рятувати разом з собакою, а Ви тут про такі дрібниці...
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Зе-власть должна на любой радио-писк из пограничного катера русни реагировать? Не много ли чести?
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Ви ще з двустволки по кацапськім калібрам пошмаляйте.
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Кожен ідрозділ виконує своє завдання.
Прикоржонникам не потрібен великій калібр, вони охороняють кордон та акваторії.
При військовому вторгненні у дію повинен встуати ЧФ України і ось тут вже отрібні відовідні засоби, у тому чисі і ракети "Нетун" та іншого класу якими можна знищити цілі на недосягаємій відстані.
Цікаво чому припинено фінансування виробництва таких ракет.
Як це розцінити в умовах війни з кремлядями. "Великий Ух" завірив що не має наміру нападати, а зебобік подивився у його очі і .........обі....ся.
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