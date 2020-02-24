 ВМС України і Державна прикордонна служба провели навчальні артилерійські стрільби в Азовському морі. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє штаб ООС, інформує Цензор.НЕТ.

"МБАК "Кременчук" і "Лубни"- це бронекатери типу "Гюрза-М", нові судна, спущені на воду тільки восени 2018 року. Екіпажі катерів мають досвід таких стрільб, тому чогось нового для них не відбулося", - сказано в повідомленні.

В Азовському морі був шторм, і погодні умови не сприяли проведенню стрільб. Втім, екіпажі виконали завдання на "відмінно", поціливши з гармат ЗТМ-1 калібру 30 мм у всі цілі. Відстань до мішеней була близько 1 кілометра, але незважаючи на чималі хвилі в них було поцілено.

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"Не обійшовся вихід у море і без присутності суден країни-агресора. Катери ФСБ РФ до українських бронекатерів не наближалися, однак вийшли на зв'язок, запитавши наші координати і попередивши про "особливий статус проходження Керченської протоки"", - повідомили в штабі.

Катерна група ВМС із кораблем ДПСУ продовжили виконувати завдання навчань і відпрацювали крім денних, ще й нічні стрільби. Цілі було вражено і вночі, а катери повернулися в порт базування.





