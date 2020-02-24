 ВМС України і Державна прикордонна служба провели навчальні артилерійські стрільби в Азовському морі. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє штаб ООС, інформує Цензор.НЕТ.
"МБАК "Кременчук" і "Лубни"- це бронекатери типу "Гюрза-М", нові судна, спущені на воду тільки восени 2018 року. Екіпажі катерів мають досвід таких стрільб, тому чогось нового для них не відбулося", - сказано в повідомленні.
В Азовському морі був шторм, і погодні умови не сприяли проведенню стрільб. Втім, екіпажі виконали завдання на "відмінно", поціливши з гармат ЗТМ-1 калібру 30 мм у всі цілі. Відстань до мішеней була близько 1 кілометра, але незважаючи на чималі хвилі в них було поцілено.
"Не обійшовся вихід у море і без присутності суден країни-агресора. Катери ФСБ РФ до українських бронекатерів не наближалися, однак вийшли на зв'язок, запитавши наші координати і попередивши про "особливий статус проходження Керченської протоки"", - повідомили в штабі.
Катерна група ВМС із кораблем ДПСУ продовжили виконувати завдання навчань і відпрацювали крім денних, ще й нічні стрільби. Цілі було вражено і вночі, а катери повернулися в порт базування.
Наши карманные Гнейзенау и Шарнхорст с экипажами по 5 человек. Рука-лицо.
В Испании за долги будут проданы два российских судна, которые вынуждено зашли в испанские порты из-за того, что закончились деньги, вода и еда. РФ пообещала проблемы решить и... оставила моряков на произвол судьбы. - dw.com
И какова реакция ЗЕвласти?
Прикоржонникам не потрібен великій калібр, вони охороняють кордон та акваторії.
При військовому вторгненні у дію повинен встуати ЧФ України і ось тут вже отрібні відовідні засоби, у тому чисі і ракети "Нетун" та іншого класу якими можна знищити цілі на недосягаємій відстані.
Цікаво чому припинено фінансування виробництва таких ракет.
Як це розцінити в умовах війни з кремлядями. "Великий Ух" завірив що не має наміру нападати, а зебобік подивився у його очі і .........обі....ся.