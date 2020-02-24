 Мітингувальники перекрили Одеську трасу під Києвом: вимагають повернути стадіон у власність громади. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Київської області, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Патрульні регулюють дорожній рух. У поліції рекомендують водіям врахувати цю інформацію під час планування маршрутів.

Зі свого боку, співробітниця відділу комунікації Головного управління Національної поліції в Київській області в коментарі повідомила, що місцеві жителі перекрили трасу, бо хочуть привернути увагу до судового процесу щодо повернення у власність громади спортивного стадіону в селі Новосілки.

"У селі Новосілки є спортивний стадіон, він перебуває в оренді у приватного підприємця, проте місцева громада хоче розірвати договір оренди і повернути стадіон у власність. З цього питання судовий процес триває, люди таким чином намагаються привернути до себе увагу, щоб сільрада повернула у власність цей стадіон", - сказала співрозмовниця агентства.

Також, як зазначає dtp.кіеv.ua, люди імітують невдоволення, перекривши Одеську трасу, за 150 грн.

"Не заздрю тим, хто опинився в автопастці на КПП Одеської траси. Мітингувальники перекрили повністю обидві сторони. Об'їзд по смт Чабани теж неможливий, все перекрито", - йдеться в повідомленні.

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