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 Київські новини, Суспільство
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 Мітингувальники перекрили Одеську трасу під Києвом: вимагають повернути стадіон у власність громади. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На автодорозі Київ-Одеса в районі селища Чабани обмежено рух у зв'язку з проведенням санкціонованого мітингу громадян. Увага! Ненормативна лексика!

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Київської області, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Патрульні  регулюють дорожній рух. У поліції рекомендують водіям врахувати цю інформацію під час планування маршрутів.

Зі свого боку, співробітниця відділу комунікації Головного управління Національної поліції в Київській області в коментарі повідомила, що місцеві жителі перекрили трасу, бо хочуть привернути увагу до судового процесу щодо повернення у власність громади спортивного стадіону в селі Новосілки.

"У селі Новосілки є спортивний стадіон, він перебуває в оренді у приватного підприємця, проте місцева громада хоче розірвати договір оренди і повернути стадіон у власність. З цього питання судовий процес триває, люди таким чином намагаються привернути до себе увагу, щоб сільрада повернула у власність цей стадіон", - сказала співрозмовниця агентства.

Також, як зазначає dtp.кіеv.ua, люди імітують невдоволення, перекривши Одеську трасу, за 150 грн.

"Не заздрю тим, хто опинився в автопастці на КПП Одеської траси. Мітингувальники перекрили повністю обидві сторони. Об'їзд по смт Чабани теж неможливий, все перекрито", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Селяни під Києвом розчистили дорогу, яку обмежили після будівництва елітних будинків. ВIДЕО

Мітингувальники перекрили Одеську трасу під Києвом: вимагають повернути стадіон у власність громади 01
Мітингувальники перекрили Одеську трасу під Києвом: вимагають повернути стадіон у власність громади 02
Мітингувальники перекрили Одеську трасу під Києвом: вимагають повернути стадіон у власність громади 03
Мітингувальники перекрили Одеську трасу під Києвом: вимагають повернути стадіон у власність громади 04
Мітингувальники перекрили Одеську трасу під Києвом: вимагають повернути стадіон у власність громади 05
Мітингувальники перекрили Одеську трасу під Києвом: вимагають повернути стадіон у власність громади 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3177476
 
 
 Топ коментарі
 
перекрыли дорогу государственного значения, Астанавитесь, выявить организатора, осудить на реальный срок, и все сразу прекратится.
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как может быть митинг на дороге - санкционированным????
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местная громада хочет расторгнуть договор аренды и вернуть стадион в собственность





дикие люди.

стадион и так в собственности громады

частное лицо просто арендует то, что находится в собственности громады
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На сегодняшний день в Киеве уже должны быть капитально отремонтированы стадионы старт и ЦСКА.
Доколе?
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Зачем ремонтировать. С 1 апреля с.г. построят 100 новых.
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спонсоры митинга неправильную локацию указали.
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Не, те ещё едут. Вместе с телекамерами, микрофонами и прожекторами. Всё как положено.
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Просто стадион арендует не тот, кому он нужен сильнее
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Как-то слишком часто стали возникать митинги. Народ к чему-то готовится?
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Там любители выпить. Днем - митингуют, вечером, получив бабки, - пьют.
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как может быть митинг на дороге - санкционированным????
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Не задавай глупых вопросов, видишь написано, видишь люди стоят, значит может
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перекрыли дорогу государственного значения, Астанавитесь, выявить организатора, осудить на реальный срок, и все сразу прекратится.
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Ты видишь написано санкционированный митинг? Какие вопросы?
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по ходу даже страшно представить, что митинг могут санкционировать где угодно.
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А чего ты боишься. У вас на балалайне митингуют в загонах
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Перекрывать дорогу людям которые едут по своим делам - это митинг?
Перекрывайте доступ тем у кого требуете.
Дебилизм а не мозги у людей которые под это подписываются.
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Ну вот что это за фигня? За это полиция палками должна разгонять,
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Кем санкционирован, местечковым судом? Вообще-то, не мешеало бы ввести уголовную ответственность за блокирование трасс общегосударственного значения. А то развели тут дерьмократию, блин!
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Санкционированный митинг и перекрытие дороги это две разные вещи. Эта дичь думает только о себе, а то что кто-то опоздает на деловую встречу, кого-то не успеет привезти скорая в больницу, у кого-то и в фуре испортятся продукты и многое другое - это им как модно сейчас говорить "по цымбалах". Пусть идут в свои новоселки и там разбираются, да и более того, скорее всего это "частное лицо" отремонтировало этот стадион, а теперь "громада" решила его забрать.
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да дождались когда после ремонта ленточку перерезали, и схаменулись, это же наш стадион.
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Я попав сьогодні в цю пробку. Дебілізм зашкалює. ходять через дорогу бабці років за 70, не менше. Не ходять - човгають ногами по асфальту. Всі в однакових зелених дощовичках. Розміщений поруч банер з вимогою повернути їм стадіон. Повернути цим бабцям!!! Поліція поперекривала дороги і стоять курять.

Чому б не поставити регулювальників і пропускати пішоходів і автомобілі почергово? Є ж правила дорожнього руху. Для тих хто порушує - протокол. Вистачило б 7-8 таких протоколів, і був би порядок. Правда, для цього треба щоб у відповідного міністра на плечах замість рюкзака була голова. Ганьба!!!
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Цензор.НЕТФотоКиївські новини
 
 
 
 
 
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