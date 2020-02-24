 Рятувальники знайшли чотирьох туристів, які заблукали на горі Петрос, - ДСНС. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Під час проходження туристичного маршруту заблукала група туристів з 5 осіб. Вони рухалися по маршруту з c. Кваси в напрямку гори Петрос Рахівського району. Четверо з туристів 1993, 1994, 1996 і 2000 років народження є жителями Києва, а один з них 1993 року народження (керівник групи) з м. Кременець Тернопільської області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На горі Петрос заблукали п'ятеро туристів: один спустився самостійно, решту шукають, - ДСНС

Спочатку пошуки проводилися трьома пошуково-рятувальними відділеннями Рахівської гірської пошуково-рятувальної групи в складі 10 рятувальників і 2 одиниць техніки. Згодом їм на допомогу були направлені ще 5 гірських пошукових систем з м. Рахів на одному автомобілі.

Пошукова операція ускладнювалася темним часом доби, хуртовиною і лавинної небезпекою. Під час проходження по схилу, одна з пошукових груп зірвала два снігових карниза, тому о 4:35 пошуки були припинені через небезпеку для рятувальників.

О 05:10 на зв’язок із надзвичайниками вийшов керівник групи та повідомив, що він відокремився від групи та рухається у бік с. Богдан Рахівського району.

О 06:00 24 лютого пошукові було роботи відновлено і наразі рятувальники рухаються у бік імовірного місця перебування туристів.





24 лютого о 12:07 групу туристів знайдено. Рятувальники здійснюють супровід туристів до підніжжя гори.

До пошуків було залучено 29 чоловік і 6 одиниць техніки ДСНС.