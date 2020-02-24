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Все про:Закарпаття (882) туризм (380) ДСНС (2299)

 Рятувальники знайшли чотирьох туристів, які заблукали на горі Петрос, - ДСНС. ФОТО

Закарпатські рятувальники знайшли чотирьох туристів, які напередодні заблукали на горі Петрос.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Під час проходження туристичного маршруту заблукала група туристів з 5 осіб. Вони рухалися по маршруту з c. Кваси в напрямку гори Петрос Рахівського району. Четверо з туристів 1993, 1994, 1996 і 2000 років народження є жителями Києва, а один з них 1993 року народження (керівник групи) з м. Кременець Тернопільської області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На горі Петрос заблукали п'ятеро туристів: один спустився самостійно, решту шукають, - ДСНС

Спочатку пошуки проводилися трьома пошуково-рятувальними відділеннями Рахівської гірської пошуково-рятувальної групи в складі 10 рятувальників і 2 одиниць техніки. Згодом їм на допомогу були направлені ще 5 гірських пошукових систем з м. Рахів на одному автомобілі.

Пошукова операція ускладнювалася темним часом доби, хуртовиною і лавинної небезпекою. Під час проходження по схилу, одна з пошукових груп зірвала два снігових карниза, тому о 4:35 пошуки були припинені через небезпеку для рятувальників.

О 05:10 на зв’язок із надзвичайниками вийшов керівник групи та повідомив, що він відокремився від групи та рухається у бік с. Богдан Рахівського району.

О 06:00 24 лютого пошукові було роботи відновлено і наразі рятувальники рухаються у бік імовірного місця перебування туристів.

24 лютого о 12:07 групу туристів знайдено. Рятувальники здійснюють супровід туристів до підніжжя гори.

До пошуків було залучено 29 чоловік і 6 одиниць техніки ДСНС.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3177461
 
 
 Топ коментарі
 
тільки я бачу тут руку Порошенко?
гора Петрос ні на що не натякає?
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Был бы закон который обязывает оплатить расходы спасателей по спасению людей которые попадают в различные ситуации благодаря собственной глупости....такх случаев было бы меньше...
Рыбаки на тонком льду...турист без карт и навигаторов...дурачки которые сами лезут во все щели...эти все должны платить...
Вот стихия...катаклизм...все то что произошло не по вине самого человека...это да...бесплатно...
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... на Петросі Заблудитись звичайно ж можна... так було року 1969-го, коли моя мама повела групу студентів біологів і... трійко з них пішли назад Не Тим хребтом... у Хмарі можливе все..
... тоді був шалений вітер і дощ, мені було 9 років... Не Забуду Ніколи!!! ... проте... мене нині 60-річного -- Туди Магнітом Тягне... хоч... в проміжку років був Там разів зо 20...
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тільки я бачу тут руку Порошенко?
гора Петрос ні на що не натякає?
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Лише незрозуміло, в чому Порошенко тут винуватий, - в тому, що заблукали, чи в тому, що їх знайшли?
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Хорош руководитель группы сам свалил остальных кинул !!! Туристы я надеюсь оплатят поисковоспасательные работы Спасатели нашли четверых туристов, заблудившихся на горе Петрос, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1278
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Кременець відома гірська місцевість, з таким підходом я можу вести групу на Еверест. Спасатели нашли четверых туристов, заблудившихся на горе Петрос, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 3662
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Какой ещё Кременец, тот, что за 400, 1000 или 2000 км от этого места?
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Ну пишуть про Тернопільский, це там де Почаївська лавра.
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сегодня вообще, кто хоть раз ходил в поход выходного дня участником, тот уже готов идти руководителем в категорийные походы.
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Интересно с чего бы вдруг турситы должны оплачивать, разве это частная организация? На нее выделяются средства с бюджета, деньги для оплаты зп спасателям, оборудования, техники.
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Ну якби так, але якщо ви щось поламаєте в державній установі вас зобов'яжуть відшкодувати, так і тут, якщо вони по необережності загубились то одне, якщо через п'янку чи порушення правил екскурсії, це інше.
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вообще непонятно хто. щас всем кому не лень, популярно водить офисных хомячков в "коммерс туры".
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Был бы закон который обязывает оплатить расходы спасателей по спасению людей которые попадают в различные ситуации благодаря собственной глупости....такх случаев было бы меньше...
Рыбаки на тонком льду...турист без карт и навигаторов...дурачки которые сами лезут во все щели...эти все должны платить...
Вот стихия...катаклизм...все то что произошло не по вине самого человека...это да...бесплатно...
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... на Петросі Заблудитись звичайно ж можна... так було року 1969-го, коли моя мама повела групу студентів біологів і... трійко з них пішли назад Не Тим хребтом... у Хмарі можливе все..
... тоді був шалений вітер і дощ, мені було 9 років... Не Забуду Ніколи!!! ... проте... мене нині 60-річного -- Туди Магнітом Тягне... хоч... в проміжку років був Там разів зо 20...
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Діти!!!
ГОРИ ЗАВЖДИ ЖОРСТОКІ І... НЕ ПРОЩАЮТЬ ДУРОЩІВ ВАШИХ!!!
... ГОРИ КАРАЮТЬ ЗА ПОМИЛКИ СМЕРТЮ!!!
... Думайте!!!
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Віддати ці гори (Говерлу у т.ч.) у відання місцевих громад а з туристів брати збір, десь так 100грн. з дорослого і 50дитяч. за 1 сходження ч 1 день мандрівки. Ці туристи все кругом засрали, купа сміття. Самі себе не бережуть. У нормальних країнах за це беруть плату
СКОЛЬКО СТОИТ ВОСХОЖДЕНИЕ НА ЭВЕРЕСТ (В ЦЕНАХ НА 2020 ГОД) http://4sport.ua/news.php?id=20653
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