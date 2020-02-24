 Рятувальники знайшли чотирьох туристів, які заблукали на горі Петрос, - ДСНС. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
Під час проходження туристичного маршруту заблукала група туристів з 5 осіб. Вони рухалися по маршруту з c. Кваси в напрямку гори Петрос Рахівського району. Четверо з туристів 1993, 1994, 1996 і 2000 років народження є жителями Києва, а один з них 1993 року народження (керівник групи) з м. Кременець Тернопільської області.
Спочатку пошуки проводилися трьома пошуково-рятувальними відділеннями Рахівської гірської пошуково-рятувальної групи в складі 10 рятувальників і 2 одиниць техніки. Згодом їм на допомогу були направлені ще 5 гірських пошукових систем з м. Рахів на одному автомобілі.
Пошукова операція ускладнювалася темним часом доби, хуртовиною і лавинної небезпекою. Під час проходження по схилу, одна з пошукових груп зірвала два снігових карниза, тому о 4:35 пошуки були припинені через небезпеку для рятувальників.
О 05:10 на зв’язок із надзвичайниками вийшов керівник групи та повідомив, що він відокремився від групи та рухається у бік с. Богдан Рахівського району.
О 06:00 24 лютого пошукові було роботи відновлено і наразі рятувальники рухаються у бік імовірного місця перебування туристів.
24 лютого о 12:07 групу туристів знайдено. Рятувальники здійснюють супровід туристів до підніжжя гори.
До пошуків було залучено 29 чоловік і 6 одиниць техніки ДСНС.
гора Петрос ні на що не натякає?
Рыбаки на тонком льду...турист без карт и навигаторов...дурачки которые сами лезут во все щели...эти все должны платить...
Вот стихия...катаклизм...все то что произошло не по вине самого человека...это да...бесплатно...
... тоді був шалений вітер і дощ, мені було 9 років... Не Забуду Ніколи!!! ... проте... мене нині 60-річного -- Туди Магнітом Тягне... хоч... в проміжку років був Там разів зо 20...
ГОРИ ЗАВЖДИ ЖОРСТОКІ І... НЕ ПРОЩАЮТЬ ДУРОЩІВ ВАШИХ!!!
... ГОРИ КАРАЮТЬ ЗА ПОМИЛКИ СМЕРТЮ!!!
... Думайте!!!
СКОЛЬКО СТОИТ ВОСХОЖДЕНИЕ НА ЭВЕРЕСТ (В ЦЕНАХ НА 2020 ГОД) http://4sport.ua/news.php?id=20653