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Все про:Кропивницький (171) МВС (1622) стрілянина (1132)

 П'яний чоловік відкрив стрілянину по патрульних у Кропивницькому, - МВС. ФОТО

Близько опівночі 23 лютого на одній з вулиць міста Кропивницького сталася стрілянина. Невідомий, побачивши службовий автомобіль, відкрив вогонь у бік поліцейських і зник. Зловмисника затримали тієї ж ночі быля одного з місцевих розважальних закладів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Вночі до Кіровоградського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ надійшла інформація про те, що невідома особа стріляла у співробітників поліції при виконанні. На місці події правоохоронці встановили, що інспектори Управління патрульної поліції (УПП) у Кіровоградській області під час патрулювання на одній із вулиць Кропивницького побачили на проїжджій частині чоловіка. Поліцейські наблизились до нього, однак чоловік раптово здійснив кілька пострілів у їхній автомобіль і почав тікати.

Вже за кілька годин оперативники внутрішньої безпеки НПУ спільно зі співробітниками УПП затримали стрільця біля одного з розважальних закладів міста. Нападником виявився 24-річний чоловік родом із Черкаської області. Під час поверхневого огляду правоохоронці виявили та вилучили в нього пневматичний пістолет. Зловмисник був напідпитку та поводився неадекватно.

За фактом події слідчі Кропивницького ВП ГУНП у Кіровоградській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури повідомили фігурантові про підозру за ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев'яти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вісім убитих і п'ять поранених: невідомі влаштували стрілянину в кальянних у німецькому місті Ганау. ВІДЕО+ФОТО

Пяний чоловік відкрив стрілянину по патрульних у Кропивницькому, - МВС 01
Пяний чоловік відкрив стрілянину по патрульних у Кропивницькому, - МВС 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3177457
 
 
 Топ коментарі
 
Все правильно,начитался про полицию новостей,подумал,что они его ограбить хотят и защищался
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это точно...
мент это не к добру - или наркотик подбросит, или еще чего придумает нехорошее...
или сделают козлом отпущения за чужое преступление...
но лучше бежать..- стрелять это когда догнали уже...
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Все правильно,начитался про полицию новостей,подумал,что они его ограбить хотят и защищался
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это точно...
мент это не к добру - или наркотик подбросит, или еще чего придумает нехорошее...
или сделают козлом отпущения за чужое преступление...
но лучше бежать..- стрелять это когда догнали уже...
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Свободу Пугачову!!! Вони застосовують не ті **********..
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А почему полицейские не стреляли в него на поражение? Ведь налицо угроза жизни работнику правоохранительных органов. Какая-то полиция пугливая...
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может там всё немного не так, как в новости было
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Уявляю таку ситуацію з копами в США! Цікаво тіло стрільця, після адекватної відповіді їхніх поліцейських, родичі упізнали б, чи довелося б складати як кубик Рубика?
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Оружие в неадекватных Руках превращается с Орудия Защиты в Убийство. Представьте мирно идущего и встречу с не адекватом , - Где при любых обстоятельствах , он прав. на фото , чмо в Кальсонах , - а убить смог Бы.
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при чем тут куртка двб- для пущего понту..??
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А чё "дэпартамэнт внутришнёи бэзпэки"? Стрелок - мусор?
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