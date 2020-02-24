EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Коронавірус із Китаю Ринок землі Записи Труби Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Політика України, Фоторепортаж
  7759  31
Все про:тварини (164) собаки (46) техніка (267) Національна гвардія (673)

 Нацгвардія закупила новий транспорт для службових собак. ФОТОрепортаж

П'ять нових кінологічних спеціалізованих причепів, призначених для перевезення чотирьох гвардійських собак на місця служби, закупила Національна гвардія України.

"З метою впровадження нової системи перевезення службових собак кінологічна служба спільно з управлінням озброєння та техніки Головного управління НГУ розробили технічні вимоги та організували закупівлю причепів нового зразка. Ці причепи забезпечать перевезення гвардійських собак на дальні відстані, зокрема і в зону проведення ООС", - цитує начальника кінологічної служби Головного управління Нацгвардії полковника Тараса Бориту пресслужба НГУ в понеділок, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з інформацією, за своїми характеристиками один зразок такого транспорту дозволяє перевозити близько 400 кг. Конструкція причепу в зоні розміщення собак - це утеплені відсіки з вентиляцією, захищені від атмосферних опадів та пристосовані до температури довкілля від -40 до +50 градусів за Цельсієм. Підлога виконана з антислизького покриття.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ми знайдемо спосіб, щоб вас повернути": Зеленський - українці Зінченко, яка залишилася в Ухані через відмову покинути собаку:

До комплекту, окрім самого причепу, входять 2 ящики для зберігання спеціального спорядження та корму і запасне колесо.

"Основна мета закупки нового транспорту – покращення умов перевезення для службових собак, які часто бувають "у дорозі". Першочергово, причепи планують застосовувати для переміщення "чотирилапих" правоохоронців до району проведення ООС, де зведені кінологічні групи виконують пошук вибухових речовин, зброї, набоїв. Уже незабаром причепи вирушать до кінологічних підрозділів у різних регіонах України", - йдеться в повідомленні.

Нацгвардія закупила новий транспорт для службових собак 01
Нацгвардія закупила новий транспорт для службових собак 02
Нацгвардія закупила новий транспорт для службових собак 03
Нацгвардія закупила новий транспорт для службових собак 04
Нацгвардія закупила новий транспорт для службових собак 05
Нацгвардія закупила новий транспорт для службових собак 06
Нацгвардія закупила новий транспорт для службових собак 07
Нацгвардія закупила новий транспорт для службових собак 08
Нацгвардія закупила новий транспорт для службових собак 09
Нацгвардія закупила новий транспорт для службових собак 10

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3177452
 
   
 Топ коментарі
 
А для Слуг На нічого підходящого не було?
 показати весь коментар
 
Садюги! Це ж душогубка для тварини. Така металева буда на сонці миттєво буде нагріватися, а тепловий удар з собакою може статися за півгодини.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Цікаво - а Зебіл туди поміститься?
Прийде час - і його возитимуть містами країни.
Людей лякатимуть.
 показати весь коментар
 
 
самолет у Ахметова для собак еще купите Нацгвардия закупила новый транспорт для служебных собак - Цензор.НЕТ 9949
 показати весь коментар
 
 
А старых будем палками забивать, как в Китае.... Нацгвардия закупила новый транспорт для служебных собак - Цензор.НЕТ 3294
 показати весь коментар
 
 
А що не можна було просто обладнати сидіння в автівці? Для чого собаку заганяти у клітку?
 показати весь коментар
 
 
Хочу,чтоб собаки сами управляли транспортом.
 показати весь коментар
 
 
Як вчасно, а то собачку з Уханя, додому з аеропорту і довезти ніяк би не змогли.
 показати весь коментар
 
 
За тою поїде сам Голобородько на вєлікє.
В наступній серії «Сватов».
 показати весь коментар
 
 
Брагару тільки не кажіть...
Бо продасть разом з собаками...
 показати весь коментар
 
 
Садюги! Це ж душогубка для тварини. Така металева буда на сонці миттєво буде нагріватися, а тепловий удар з собакою може статися за півгодини.
 показати весь коментар
 
 
Ты читать умеешь, моя маленькая любительница зрады?
"приспособлены к температуре окружающей среды от -40 до +50 градусов по Цельсию"
 показати весь коментар
 
Нанотехнології Нацгвардия закупила новый транспорт для служебных собак - Цензор.НЕТ 5910
Найшли про що писати.
 показати весь коментар
 
 
Службові собаки не погодились стати слугами-собаками і попали в клітки.
 показати весь коментар
 
 
нормальная странаНацгвардія закупила новий транспорт для службових собак - Цензор.НЕТ 122
Грузопассажирское транспортное средство оборудовано специальными местами для перевозки служебных собак с автономной системой отопления и вентиляции, управляемой из пассажирского салона.

Нацгвардія закупила новий транспорт для службових собак - Цензор.НЕТ 5857

Украина ... интересно во сколько эти будки на колёсах обошлись налогоплательщикам
 показати весь коментар
 
А собачки у нас не гірші, так що не все від машини залежить.Нацгвардія закупила новий транспорт для службових собак - Цензор.НЕТ 1828
 показати весь коментар
 
 
Це нацгвардія, не поліція, трохи інші задачи в собак.
 показати весь коментар
 
та ладно
например заходит колонна в освобожденний донецк
а вокруг сепары
пока с прицепа собаку достанешь, сожрут вместе с прицепом
собака должна всегда быть с левого бока
как смит анд вессон
 показати весь коментар
 
 
на 100% уверен что эти будки на колесах никогда не покинут территорию части
везти служебную собаку в отдельном прицепе .... маразм повний(
это тоже оружие если что, за все остальное вообще молчу
 показати весь коментар
 
 
5 прицепов(я так понял 2х местньіх) для 4х собак.
 показати весь коментар
 
 
Питання. А нафіга воно? Що вжен всі проблеми вирішили, що залишилося для кожного сабаки купити тачку? Ви що не бачили, що наш найрозумніший їздить виключто на лісапеті, а вони тачки. Мародери. А "вещмешки" є? Як собьака на машині і без рюкзака?
 показати весь коментар
 
 
Толян, дык этим собакам не тваи грязные ванючие носочки нюхать, а в ООС взрывчатку искать. И для этого они должны быть в полном комфорте.
 показати весь коментар
 
Цій "гвардії" (в очікування чергового Майдану) нічого робити і нікуди дівати халявне бабло. Йшли б на фронт та там показали "удаль"...
 показати весь коментар
 
бредятина..= и на песиках отмываются сссуки...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору