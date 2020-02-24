 Нацгвардія закупила новий транспорт для службових собак. ФОТОрепортаж

"З метою впровадження нової системи перевезення службових собак кінологічна служба спільно з управлінням озброєння та техніки Головного управління НГУ розробили технічні вимоги та організували закупівлю причепів нового зразка. Ці причепи забезпечать перевезення гвардійських собак на дальні відстані, зокрема і в зону проведення ООС", - цитує начальника кінологічної служби Головного управління Нацгвардії полковника Тараса Бориту пресслужба НГУ в понеділок, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з інформацією, за своїми характеристиками один зразок такого транспорту дозволяє перевозити близько 400 кг. Конструкція причепу в зоні розміщення собак - це утеплені відсіки з вентиляцією, захищені від атмосферних опадів та пристосовані до температури довкілля від -40 до +50 градусів за Цельсієм. Підлога виконана з антислизького покриття.

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До комплекту, окрім самого причепу, входять 2 ящики для зберігання спеціального спорядження та корму і запасне колесо.

"Основна мета закупки нового транспорту – покращення умов перевезення для службових собак, які часто бувають "у дорозі". Першочергово, причепи планують застосовувати для переміщення "чотирилапих" правоохоронців до району проведення ООС, де зведені кінологічні групи виконують пошук вибухових речовин, зброї, набоїв. Уже незабаром причепи вирушать до кінологічних підрозділів у різних регіонах України", - йдеться в повідомленні.



















