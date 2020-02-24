 Нацгвардія закупила новий транспорт для службових собак. ФОТОрепортаж

"З метою впровадження нової системи перевезення службових собак кінологічна служба спільно з управлінням озброєння та техніки Головного управління НГУ розробили технічні вимоги та організували закупівлю причепів нового зразка. Ці причепи забезпечать перевезення гвардійських собак на дальні відстані, зокрема і в зону проведення ООС", - цитує начальника кінологічної служби Головного управління Нацгвардії полковника Тараса Бориту пресслужба НГУ в понеділок, передає Цензор.НЕТ.
Згідно з інформацією, за своїми характеристиками один зразок такого транспорту дозволяє перевозити близько 400 кг. Конструкція причепу в зоні розміщення собак - це утеплені відсіки з вентиляцією, захищені від атмосферних опадів та пристосовані до температури довкілля від -40 до +50 градусів за Цельсієм. Підлога виконана з антислизького покриття.
До комплекту, окрім самого причепу, входять 2 ящики для зберігання спеціального спорядження та корму і запасне колесо.
"Основна мета закупки нового транспорту – покращення умов перевезення для службових собак, які часто бувають "у дорозі". Першочергово, причепи планують застосовувати для переміщення "чотирилапих" правоохоронців до району проведення ООС, де зведені кінологічні групи виконують пошук вибухових речовин, зброї, набоїв. Уже незабаром причепи вирушать до кінологічних підрозділів у різних регіонах України", - йдеться в повідомленні.
Прийде час - і його возитимуть містами країни.
Людей лякатимуть.
В наступній серії «Сватов».
Бо продасть разом з собаками...
"приспособлены к температуре окружающей среды от -40 до +50 градусов по Цельсию"
Найшли про що писати.
Грузопассажирское транспортное средство оборудовано специальными местами для перевозки служебных собак с автономной системой отопления и вентиляции, управляемой из пассажирского салона.
Украина ... интересно во сколько эти будки на колёсах обошлись налогоплательщикам
люди тупі
например заходит колонна в освобожденний донецк
а вокруг сепары
пока с прицепа собаку достанешь, сожрут вместе с прицепом
собака должна всегда быть с левого бока
как смит анд вессон
везти служебную собаку в отдельном прицепе .... маразм повний(
это тоже оружие если что, за все остальное вообще молчу