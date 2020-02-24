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 Політика України
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Все про:стеження (53) Світлична (60)

 У 179 окрузі на стеженні за кандидатом Юлією Світличною впіймали двох у штатському, - адвокат. ВІДЕО+ФОТО

На довиборах до Верховної Ради у 179 окрузі на незаконному стеженні за лідером виборчих перегонів Юлією Світличною упіймали двох у штатському.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили довірена особа Юлії Світличної Анатолій Попов та адвокат Сергій Шевчук.

За словами Попова, волонтери неодноразово фіксували незаконне стеження за Юлією Світличною.

"Зокрема, такий інцидент зафіксовано 20 лютого під час роботи лідера виборчих перегонів у Лозовій. Спіймали на незаконному стеженні двох чоловіків у штатському на мазді червоного кольору з херсонською реєстрацією", - заявив Попов.

Попов зауважив, що зазначені особи представилися співробітниками правоохоронних органів, але пред'явити посвідчення відмовилися.

"Юлія Світлична сьогодні є лідером виборчих перегонів у 179 окрузі. Тому мета таких протиправних дій очевидна: грубе втручання у виборчий процес і перешкоджання нашому кандидатові вести законну агітацію. Ми офіційно звернулися в ДБР і Нацполіцію з вимогою перевірити, хто з представників влади віддавав наказ вести стеження за Юлією Світличною", - повідомив Попов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦВК зареєструвала "клона" Світличної в 179-му окрузі, - КВУ

Зі свого боку адвокат Шевчук наголосив, що не відкидає підготовку протиправних дій щодо завдання фізичної шкоди Юлії Світличній з метою усунення з виборчих перегонів найбільш рейтингового кандидата.

"Слідство має перевірити і визначити, чи були залучені до протиправних дій представники правоохоронних органів в офіційний робочий час. Також ми вважаємо, існує загроза завдання фізичної шкоди Юлії Світличній з метою усунення з виборчих перегонів кандидата-лідера. Усі ці факти протиправних дій необхідно оперативно розслідувати", - резюмував Шевчук.

Раніше в Комітеті виборців України заявили про застосування в 179 окрузі іншої брудної технології - висунення клона. ЦВК зареєструвала двійника лідера виборчих перегонів Юлії Світличної.

У 179 окрузі на стеженні за кандидатом Юлією Світличною впіймали двох у штатському, - адвокат 01
У 179 окрузі на стеженні за кандидатом Юлією Світличною впіймали двох у штатському, - адвокат 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3177424
 
 
 Топ коментарі
 
Та то мелочи. Меня вот другое волнует
В 179 округе на слежке за кандидатом Светличной поймали двоих в штатском, - адвокат - Цензор.НЕТ 1950
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ЗЕленобобые менты)))
ЗЕня введи бетееры и нац гвардию!)))
Бо ще й ця баба напише шо ты ДУРЕНЬ потерпелый...
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..очередную Гандзюк выслеживали упыри У 179 окрузі на стеженні за кандидатом Юлією Світличною впіймали двох у штатському, - адвокат - Цензор.НЕТ 7380 ...чьи вот только..
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Та то мелочи. Меня вот другое волнует
В 179 округе на слежке за кандидатом Светличной поймали двоих в штатском, - адвокат - Цензор.НЕТ 1950
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Без любимого Андрейки...по утрам одиного и грустно))))) нашему солнцеликому остановителю войн
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Поменяли дурака
на Андрея дЕрьмока.
Был дурак, теперь мудак,
Вместо морды задница.
Два дебила- это сила, А какая разница!
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ЗЕленобобые менты)))
ЗЕня введи бетееры и нац гвардию!)))
Бо ще й ця баба напише шо ты ДУРЕНЬ потерпелый...
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может поклонники , она девка молодая шимпатичная ......
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Похоже, что тайные воздыхатели или за подвязками охотятся.
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це "співробітники правоохоронних органів"
вони охороняли її права
а шо?
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Что это за знаменитая такая Юля Светличная?
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..очередную Гандзюк выслеживали упыри У 179 окрузі на стеженні за кандидатом Юлією Світличною впіймали двох у штатському, - адвокат - Цензор.НЕТ 7380 ...чьи вот только..
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земля рыготни гиршвельда дружка гепы и допы, в соседнем районе допа младший не переизбрался, теряют власть будут вредить.
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А эти хохлы тупые (не путать с украинцами) каким местом думают, когда выбирают-Гиршфельда, Фельдмана, Добкина, Кернеса, Зеленского, Рабиновича.....Их в стране 0,2% , а во власти 46%, в структуре владения национальными богатствами больше 80%
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У Светличной визави -Райнин,глава администрации Порошенко,а теперь возглавляет ОПЗЖ Харьковскую.Светличная - латентный рыг.На фоне 40 кандидатов - как ,никак ,прыщик.Экзамен для СН.и губернатора Кучера!
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Це є "наружка". Чи поліцейська, чи СБУ-на незрозуміло. Але, якщо на "шкоді" і не втекли, то це СБУ, бо в них немає такого опита. Влада шпигує і контролює хід вирорів. Не то, що при "баризі".
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