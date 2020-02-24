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 Фоторепортаж, За кордоном
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 Генконсульство РФ у Торонто пікетували з вимогою припинити окупацію Криму. ФОТОрепортаж

У Торонто (Канада) 23 лютого мітингували під посольством Росії представники кримськотатарської та української канадських громад з вимогою припинити окупацію Криму.

Біля будівлі Генерального консульства Росії в Торонто відбувся мітинг з вимогами припинити незаконну окупацію Криму і вторгнення в Україну, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Протестувальники тримали в руках кримськотатарську тамгу та прапори України, а також плакати із закликами до Росії припинити окупацію Криму та звільнити всіх незаконно затриманих бранців.

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Свою підтримку учасникам мітингу висловили депутати федерального парламенту Канади Іван Бейкер та Пітер Кент, які звернулися до присутніх із короткими промовами.

За інформацією організаторів, опублікованою в соціальних мережах, люди прийшли під посольство, щоб "сказати Володимиру Путіну та російському уряду припинити незаконну окупацію Криму, покласти край вторгненню в Східну Україну і звільнити багатьох політв'язнів, яких незаконно утримує Росія".

Присутні біля посольства стояли з плакатами, українськими та кримськотатарськими прапорами.

Генконсульство РФ у Торонто пікетували з вимогою припинити окупацію Криму 01
Генконсульство РФ у Торонто пікетували з вимогою припинити окупацію Криму 02
Генконсульство РФ у Торонто пікетували з вимогою припинити окупацію Криму 03
Генконсульство РФ у Торонто пікетували з вимогою припинити окупацію Криму 04
Генконсульство РФ у Торонто пікетували з вимогою припинити окупацію Криму 05
Генконсульство РФ у Торонто пікетували з вимогою припинити окупацію Криму 06
Генконсульство РФ у Торонто пікетували з вимогою припинити окупацію Криму 07
Генконсульство РФ у Торонто пікетували з вимогою припинити окупацію Криму 08
Генконсульство РФ у Торонто пікетували з вимогою припинити окупацію Криму 09
Генконсульство РФ у Торонто пікетували з вимогою припинити окупацію Криму 10
Генконсульство РФ у Торонто пікетували з вимогою припинити окупацію Криму 11
Генконсульство РФ у Торонто пікетували з вимогою припинити окупацію Криму 12

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3177413
 
   
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один я про посольство мордора в Киеве подумал?
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А тепер порівняйте із фотографіями з Н.Санжар...
Ну щоби зрозуміти, де українці, а де малороси.
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Странно почему без вышеванок? Молодцы, настоящие патриоты, любить Украину лучше всего из Торонто
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украинцы живут на украине, а хохлы - там где лучше (например в торонто)
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Казалось бы причём тут "save atr", сняли с довольствия?
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