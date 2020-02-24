 Генконсульство РФ у Торонто пікетували з вимогою припинити окупацію Криму. ФОТОрепортаж

Біля будівлі Генерального консульства Росії в Торонто відбувся мітинг з вимогами припинити незаконну окупацію Криму і вторгнення в Україну, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Протестувальники тримали в руках кримськотатарську тамгу та прапори України, а також плакати із закликами до Росії припинити окупацію Криму та звільнити всіх незаконно затриманих бранців.

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Свою підтримку учасникам мітингу висловили депутати федерального парламенту Канади Іван Бейкер та Пітер Кент, які звернулися до присутніх із короткими промовами.

За інформацією організаторів, опублікованою в соціальних мережах, люди прийшли під посольство, щоб "сказати Володимиру Путіну та російському уряду припинити незаконну окупацію Криму, покласти край вторгненню в Східну Україну і звільнити багатьох політв'язнів, яких незаконно утримує Росія".

Присутні біля посольства стояли з плакатами, українськими та кримськотатарськими прапорами.























