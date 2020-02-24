 Чоловіка, який продавав дівчат у словацькі борделі, затримали на Закарпатті, - Нацполіція. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Закарпатській області.
23-річного чоловіка затримали саме в той момент, коли він намагався вивезти українок до Словаччини.
Затриманий вербував молодих дівчат і надалі мав на меті продати їх в будинок розпусти в місто Кошице сусідньої держави, де б їх змушували надавати сексуальні послуги.
Затримання відбулося на одному з пунктів пропуску Закарпатської області. Зараз злочинець затриманий і поміщений в ізолятор тимчасового утримання. Готуються необхідні матеріали для оголошення чоловікові про підозру і звернення з клопотанням до суду, для обрання йому запобіжного заходу.
они как тупые курицы - не понимают что делают с ними мужчины...
куда везут, зачем им раздвигают ноги...
Думал только в Венгрии.
Спасибо за информацию, что в Словакии хорошие бордели - будем знать.
- Даже не знаю. Просто повезло, наверное...