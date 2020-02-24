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Все про:Закарпаття (882) Нацполіція (9073) Словаччина (131) торгівля людьми (135)

 Чоловіка, який продавав дівчат у словацькі борделі, затримали на Закарпатті, - Нацполіція. ФОТО

Житель Кіровоградщини вербував дівчат з метою влаштування їх у будинки розпусти в Словаччині. Чоловіка затримали співробітники поліції спільно з прикордонниками.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Закарпатській області.

23-річного чоловіка затримали саме в той момент, коли він намагався вивезти українок до Словаччини.

Затриманий вербував молодих дівчат і надалі мав на меті продати їх в будинок розпусти в місто Кошице сусідньої держави, де б їх змушували надавати сексуальні послуги.

Також дивіться: 44-річний одесит вербував жінок для роботи в борделях Ізраїлю і Німеччини, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Затримання відбулося на одному з пунктів пропуску Закарпатської області. Зараз злочинець затриманий і поміщений в ізолятор тимчасового утримання. Готуються необхідні матеріали для оголошення чоловікові про підозру і звернення з клопотанням до суду, для обрання йому запобіжного заходу.

Чоловіка, який продавав дівчат у словацькі борделі, затримали на Закарпатті, - Нацполіція 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3177400
 
   
 Топ коментарі
 
а дівчата щиро вірили, що їх на шаховий чемпіонат везуть..? Мужчину, продававшего девушек в словацкие бордели, задержали на Закарпатье, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1464
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А дєвушкі нічого і не знали про це. Мужчину, продававшего девушек в словацкие бордели, задержали на Закарпатье, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3027
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хиба можна цього покидька називати мужчиной?
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девушки отчаянно сопротивлялись, кричали, плакали, рвали на себе одежду и отдавались пограничникам, лишь бы хоть как-то зацепиться за родну сторонушку... причем, все они были девственницы, а кое-кто даже гуриями...
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Воно то так , але цього кабана варто самого здати неграм з "Голубої устриці" до борделю для блакитних , відібравши всі документи . Нехай сьорбне всіх "прєлєстєйжізні" в борделі .
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Отдать его девушкам которые продают мужчин в словацкие бордели. Ну или Ляшку на перевоспитание. Делов то
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Равно как и таксиста, перквозящего лядей ночной порой из А в Бл...
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они невиноватые....
они как тупые курицы - не понимают что делают с ними мужчины...

куда везут, зачем им раздвигают ноги...
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Всякі ситуації бувають на дорозі життя .Серед того контингенту є феміни з великим досвідом , але є і ті кого "розвели" . Щоб судити потрібна інформація . А просто так з "розумноїголови" видавати "перли" можуть 73% .
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прям таки заставляли ))) дєвушки самі знають чотко яка "робота" їх чекає
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вербовал девушек с целью устройства их в дома разврата /но не в ВР, а в бордели.
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Ну тут разница не большая. Глядя на членов фрикции "Служанка урода", я бы сказал, что разницы совершенно нет. Только в уровне оплаты клиентами.
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Так геращинщеху ирусю еще ни кто не оскорблял. Браво, зольдатен. Браво.
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а дівчата щиро вірили, що їх на шаховий чемпіонат везуть..?
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А если девушки сами были не против, что-бы их продали ? Это как "мужчину, продававшего ботинки в словацкие обувные магазины, задержала нацполиция" И там и там кожа и дырки, какая разница ?
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Не знал что в Словакии есть дома разврата.
Думал только в Венгрии.
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Мужчину продававшего девушек в бордели, отправить на принудительные "работы" сроком на 10 лет в подобные заведения для "мужчин" 7 дней в неделю 24 часа в сутки. И лучше куда нибудь в страну из "братской Африки".
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Есть такая себе программа uничтoжeния pyсской нaции (гугл) - там о борделях сказано тоже.
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слава поліцаям! освободили женщін від сєксуального рабства - тепер ті жіночки вільно сапатимуть бураки в рідному селі
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та бєсплатно опслужуватимуть асвабадітєлєй
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Работа с сапкой не помеха - будут зарабатывать с двух сторон, как учил президент.
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Сколько еще в Украине будет длиться этот театр абсурда? Давно пора легализировать проституцию, а крышующих это дело ментов направить на борьбу с реальными преступниками
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В Раде не до этого. Там играют в лото "Секси Забава".
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почему почку продать можно, а сдать в наем мокрощелку на часик - низзя ?
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та який часік? пять мінут от сіли :Р
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Маловероятно что он организатор, скорее просто охранник-перегонщик стада. Реальный организатор сейчас отсидится и снова начнет, а если это все под крышей органов то они и прекращать не будут - вот сделали картинку типа борьба идет преступников ловим, и достаточно пока.
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Не делятся с ментами,вот птенцы Авакова и обиделись.Какая может быть торговля людьми,если девушки едут ДОБРОВОЛЬНО позаниматься проституцией?
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работал без кассового. вот и прилетело.
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Да прямо девушек ЗАСТАВЛЯЛИ зарабатывать твёрдые евро на квартиру и вообще.
Спасибо за информацию, что в Словакии хорошие бордели - будем знать.
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- Вот Вы, инженер, кандидат наук, мать двоих детей! Как же Вы стали валютной проституткой?
- Даже не знаю. Просто повезло, наверное...
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миллион девок продал - стал миллиардепом. Вот куда люди подевались. Олигархи их продали.
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Что значит "заставляли оеазывать..." А девушки думали, что едут на шахматный турнир ?
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