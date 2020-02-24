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 Події, Київські новини, Фоторепортаж
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Все про:вибух (1859) Київ (7333) банкомат (52)

 Вночі у відділенні банку в Деснянському районі Києва пролунав вибух. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч на 24 лютого в Києві за адресою проспект Володимира Маяковського, 26 пролунав вибух. Це сталося у відділенні "ТАСкомбанку". Попередньо, ціллю злочинців був банкомат. На щастя, ніхто не постраждав.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Інформатор".

Вибух стався близько 1:55, але виклик на лінію "102" надійшов близько 3:20.

Жителі сусідніх будинків, які розташовані неподалік, розповіли, що чули гучний хлопок, але де саме він стався - не було зрозуміло. Лише через півтори години з'ясувалося, що епіцентром вибуху є відділення "ТАСкомбанку".

Від вибуху серйозно пошкоджено будівлю, але банкомат, який і був ціллю зловмисників, залишився цілий. На щастя, ніхто не постраждав. На місці працювали екіпажі патрульних і слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції. Саме правоохоронцям належить з'ясувати деталі того, що сталося.

Вночі у відділенні банку в Деснянському районі Києва пролунав вибух 01

Раніше повідомлялося, що в ніч на 9 січня за адресою вулиця Миколи Закревського, 93а у відділенні "Ощадбанку" на Троєщині підірвали банкомат. Сила вибуху була не великою і сейф залишився цілий. А 30 листопада в Дніпровському районі Києва двоє невідомих чоловіків підірвали відділення "Ощадбанку". Головною ціллю зловмисників також був банкомат. Але, вже наступного дня зловмисників вдалося затримати.

Вночі у відділенні банку в Деснянському районі Києва пролунав вибух 02
Вночі у відділенні банку в Деснянському районі Києва пролунав вибух 03
Вночі у відділенні банку в Деснянському районі Києва пролунав вибух 04
Вночі у відділенні банку в Деснянському районі Києва пролунав вибух 05
Вночі у відділенні банку в Деснянському районі Києва пролунав вибух 06
Фото і відео: сайт "Інформатор" 

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3177389
 
 
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Повернулись 90-ті. Як посміли на гроші Піппки замахнутися?
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Видно банкнота була якась не свіжа і бомбанула там. Буває...
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Постійно у дописах хтось наївний питає, буцімто, навіщо потрібні гранати...
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Я так понял, что в банке не было сигнализации)))
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