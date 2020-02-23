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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:Вінницька область (407) колонія (164) СІЗО (479) пенітенціарна служба (84) Малюська Денис (41)

 Умови цілком задовільні, - Малюська без попередження відвідав із перевіркою СІЗО та 2 колонії Вінниці. ФОТОрепортаж

Міністр юстиції Денис Малюська відвідав без попередження СІЗО і 2 колонії у Вінниці.

Про це чиновник повідомив на своїй сторінці в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Умови цілком задовільні, - Малюська без попередження відвідав із перевіркою СІЗО та 2 колонії Вінниці 01

"Сьогодні неділя і чергова перевірка тюрем без попередження (не весь же час книжку читати догори дригом)))
Цього разу Вінниця: місцеве СІЗО, а також колонії №86 та №1 (разом до 1,5 тисячі ув'язнених та засуджених, з яких понад 300 - довічники)", - написав міністр.

На його думку, умови утримання - цілком задовільні (за винятком окремих камер СІЗО у зв'язку з переповненням).

Умови цілком задовільні, - Малюська без попередження відвідав із перевіркою СІЗО та 2 колонії Вінниці 02
Умови цілком задовільні, - Малюська без попередження відвідав із перевіркою СІЗО та 2 колонії Вінниці 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Досить пристойний рівень", - Малюська без попередження відвідав в'язницю на Івано-Франківщині. ФОТОрепортаж

Умови цілком задовільні, - Малюська без попередження відвідав із перевіркою СІЗО та 2 колонії Вінниці 04
Умови цілком задовільні, - Малюська без попередження відвідав із перевіркою СІЗО та 2 колонії Вінниці 05
Умови цілком задовільні, - Малюська без попередження відвідав із перевіркою СІЗО та 2 колонії Вінниці 06
Умови цілком задовільні, - Малюська без попередження відвідав із перевіркою СІЗО та 2 колонії Вінниці 07
Умови цілком задовільні, - Малюська без попередження відвідав із перевіркою СІЗО та 2 колонії Вінниці 08

Також читайте: Глава Мін'юсту Малюська провідав "довічників" у колонії в Бердичеві. ФОТОрепортаж

Умови цілком задовільні, - Малюська без попередження відвідав із перевіркою СІЗО та 2 колонії Вінниці 09

"Стандартна проблема із строками перебування у СІЗО - один із ув'язнених, з яким розмовляв, понад чотири роки перебуває під слідством за крадіжку. Довічників багато і їм немає куди себе діти, роботи на усіх не вистачає. Деякі з них отримували ще смертну кару у дев'яностих та були врятовані визнанням такої кари неконституційною", - зазначив міністр.

Умови цілком задовільні, - Малюська без попередження відвідав із перевіркою СІЗО та 2 колонії Вінниці 10
Умови цілком задовільні, - Малюська без попередження відвідав із перевіркою СІЗО та 2 колонії Вінниці 11
Умови цілком задовільні, - Малюська без попередження відвідав із перевіркою СІЗО та 2 колонії Вінниці 12

Малюська звернув увагу, що недавні накази Мін'юсту, які лібералізували користування інтернетом в тюрмах, не виконуються.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мін'юст готує нові позови проти Росії, це буде сюрприз, - Малюська

Умови цілком задовільні, - Малюська без попередження відвідав із перевіркою СІЗО та 2 колонії Вінниці 13

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3177353
 
 
 Топ коментарі
 
А на последнем фото...это персональную камеру для ЗЕ презЕдента готовят??
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по новой методике КабМина он должен прожить там 14 дней на общих условиях Условия вполне удовлетворительные, - Малюська без предупреждения посетил с проверкой СИЗО и 2 колонии в Виннице - Цензор.НЕТ 4001
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Да,вместе с Ленкой,кровать двуспальная.
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Задовільні,якщо,сам,згоден сидіти,там...
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А на последнем фото...это персональную камеру для ЗЕ презЕдента готовят??
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Да,вместе с Ленкой,кровать двуспальная.
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спочатку для кучми, а потім за каденціями..ющ, хам, петя, вова..
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кумир..? ментальність раба передбачає наявність кумира - моя ні..
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Лише в совку вертухаї носять армійські однострої.
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А ви у скількох країнах вертухайствували?
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А в камери не для блатних, де сплять по черзі і пліснява в палець він не заходив? В Одесі хай перевірить умови утримання в ІТУ, СІЗО та колоніях.
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І що там з СІЗО СБУ, які вже багато років поза законом але продовжують існувати? Коли їх закриють?
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по новой методике КабМина он должен прожить там 14 дней на общих условиях Условия вполне удовлетворительные, - Малюська без предупреждения посетил с проверкой СИЗО и 2 колонии в Виннице - Цензор.НЕТ 4001
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Ну вот смех смехом, а ведь вполне здравая мысль - каждый руководитель ведомства должен проверять на себе его работу.
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не то что проверять а на шкуре своей обкатать ремесло которым руководит !
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таки не в лагере бзарики катать . где тебе подгоны с хаты в хату ни кто делать не будет с чаем в любое время суток . если бы хотел на лагерь давно бы осудился и уехал.
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Фуфло толкаешь. В сизо чалятся кому менты дело сшить не могут, стукачи и смотрящие. Плюс закон Гади Савченко без обратки. тебе любой бродяга растолкует, что СИЗО и зона, это как кича и КОР
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Ляксеича бы туды, как раз Винница - поближе к малой родине, так сказать.
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С Лексеечем вам зебилам уже улыбнулось....теперь ждите когда туда осла оманского привезут....
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Ты скорей заедешь на пятерочку, за переход улицы в неположенном месте.
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И не говори...в белоруссии уже б расстреляли за такое расточительство....
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Ближе к кожуре все витамины полезные, и от короновируса спасают.
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А фото на "толчке", під "толчком", або Условия вполне удовлетворительные, - Малюська без предупреждения посетил с проверкой СИЗО и 2 колонии в Виннице - Цензор.НЕТ 4340 , що не буде?
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а чего оно в верхней одежде заперлось в пищеблок?
и в камерах...как бы не дай Бог как нормально !
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Нормально - це коли ось так (один з топових віршиків):

в норвежских тюрьмах все сурово
коль провинился не серчай
посадят в карцер где не ловит
вайфай
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Так а на яких підставах у тюрязі оте ліжко, що на останньому фото?
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Комната свиданий .На улице бардак,фасады обшарпаны,перенаселённость всё это может быть изменено силами заключённых.Теснота может привести к пожарам и жертвам.Развитию инфекции и хронических заболеваний.Всё серьёзно.,Не тянем на ЕС,Можно разрешить делать благополучие за счёт денег заключённых,но без выбивания.
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Силами заключенных вообще можно тюрьму перестроить.
Да и вообще силами людей много чего можно сделать. Это если голова есть, деньги и законы нормальные. А в тюрьме и деньги не нужны.
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є куди Вові тікати з друзями. І навіть без самокатів. Тільки ліжко треба оте прибрати, а то й у вязниці корупція. "Бізнесмени" в погонах і на тюрязі бабло заробляють.
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жінкка малюську жме - де гроші?! - а тут картофан дають щодня... думає, лишусь хоч на пару тижнів як скалєцка, отдохну
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"Комедия строгого режима". ЗЭКи о "правительстве" зебилов:
Умови цілком задовільні, - Малюська без попередження відвідав із перевіркою СІЗО та 2 колонії Вінниці - Цензор.НЕТ 684
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