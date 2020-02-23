 Умови цілком задовільні, - Малюська без попередження відвідав із перевіркою СІЗО та 2 колонії Вінниці. ФОТОрепортаж

Про це чиновник повідомив на своїй сторінці в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні неділя і чергова перевірка тюрем без попередження (не весь же час книжку читати догори дригом)))

Цього разу Вінниця: місцеве СІЗО, а також колонії №86 та №1 (разом до 1,5 тисячі ув'язнених та засуджених, з яких понад 300 - довічники)", - написав міністр.

На його думку, умови утримання - цілком задовільні (за винятком окремих камер СІЗО у зв'язку з переповненням).





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"Стандартна проблема із строками перебування у СІЗО - один із ув'язнених, з яким розмовляв, понад чотири роки перебуває під слідством за крадіжку. Довічників багато і їм немає куди себе діти, роботи на усіх не вистачає. Деякі з них отримували ще смертну кару у дев'яностих та були врятовані визнанням такої кари неконституційною", - зазначив міністр.







Малюська звернув увагу, що недавні накази Мін'юсту, які лібералізували користування інтернетом в тюрмах, не виконуються.

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