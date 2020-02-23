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 Події, Суспільство
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Все про:Мінздоров'я (1159) Ляшко Віктор (3) Нові Санжари (94)

 Евакуйована іноземка в Нових Санжарах потребувала медичної допомоги, загострилася хронічна хвороба живота, - МОЗ. ФОТО

Одній з іноземок, яка перебуває в обсервації в Нових Санжарах, викликали швидку допомогу через біль у животі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці  повідомив заступник голови МОЗ Віктор Ляшко.

"Вчора в обсерваторі в іноземної громадянки з’явився біль у животі. Після огляду медичними працівниками було встановлено попередній діагноз і проведено консультування із спеціалізованим профільним обласним спеціалістом. Як наслідок, прийнято рішення про виклик карети швидкої допомоги для проведення додаткового обстеження, діагностики та визначення подальших шляхів лікування. Лікарі прибули із пересувним апаратом для проведення ультразвукової діагностики та із спеціальними контейнерами для забору проб", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що полтавські медики спрацювали оперативно. Зайшли, провели медичний огляд і вийшли з приміщення обсерватора з дотриманням всіх санітарних норм.

Встановлено, що в евакуйованої загострення хронічної гастроентерологічної хвороби.

"Лікарі склали план лікування, призначили дієтичне меню та залишили на спостереження в обсервації. Зараз евакуйована почувається добре. Наголошую, що жоднитх ознак гострих респіраторних захворювань немає", - йдеться в повідомленні.

Решта евакуйованих пасажирів, членів екіпажу та супроводжуючі особи почуваються добре. Вони також не мають жодних ознак гострих респіраторних захворювань.

Читайте також: За підсумками ранкового огляду всі евакуйовані з Китаю, а також екіпаж і супровід здорові, - МОЗ

Евакуйована іноземка в Нових Санжарах потребувала медичної допомоги, загострилася хронічна хвороба живота, - МОЗ 01
Евакуйована іноземка в Нових Санжарах потребувала медичної допомоги, загострилася хронічна хвороба живота, - МОЗ 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3177334
 
 
 Топ коментарі
 
"болєзнь живота" - це щось з середньовічної медицини
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А це вже перші симптоми захворювання вірусом . Терміново викликайте бригаду дохторів Авакова і Ківу з медсестрами Скалецькою та Монікою Зелінскі для проведення невідкладних лікувальних заходів 😷
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Кстати одно из проявлений этого вируса это возможная диарея.
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та оставили б и тех врачей там )))) вместе с аппаратурой, машиной и водителем))))
а шо такое?! шуточки што ли...
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То у Скалецької живіт від страху підвело, "коронавірус" приснився. Криворіжський!.
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Із зміною води майже завжди виникають такі проблеми.
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ну переплутала ..... випила трохи з унітазу Эвакуированной иностранке в Новых Санжарах понадобилась медпомощь, обострилась хроническая болезнь живота, - Минздрав - Цензор.НЕТ 316
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Это провокация против Шестого Президента. Порошенко прислал своих конфет!!!
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Если бы Порошенко прислал своих конфет!!! Там была бы 100% смертность.
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Зебабуїн, бажаую тобі потрапити у ці 100% - Україні піде на користь, коли стане менше таких утирків як ти.
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"болєзнь живота" - це щось з середньовічної медицини
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Та,то звичайна затримка...Скільки,їх.там Эвакуированной иностранке в Новых Санжарах понадобилась медпомощь, обострилась хроническая болезнь живота, - Минздрав - Цензор.НЕТ 3656 Ще попереду аборти,молошниці,нетравлення....
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Если окажется что завезли короновирус то получится "митингувальникы" были правы. Думаю факт короновируса среди привезенных будет скрываться как можно дольше, а если получится вылечить то о нем вообще и не скажут.
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"митингувальникы" были правы. Він гуляє теренами місяців зо -2, дохнутимемо тихо...Спочатку. Потім нематимемо сил волати...
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книгу на испанском надо было вовремя дать.
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Кстати одно из проявлений этого вируса это возможная диарея.
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Як волали покидьки,що везуть Здорових!!! Эвакуированной иностранке в Новых Санжарах понадобилась медпомощь, обострилась хроническая болезнь живота, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8774
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А це вже перші симптоми захворювання вірусом . Терміново викликайте бригаду дохторів Авакова і Ківу з медсестрами Скалецькою та Монікою Зелінскі для проведення невідкладних лікувальних заходів 😷
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Пусть Рюкзаков теперь лично горшки меняет, и сжигает отходы жизнедеятельности.
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такое расстройство было в списке возможных симптомов того, о чем теперь нельзя паниковать
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Все зависит от фантазий режиссера.Но скорее всего до фантастики не дойдет
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Радует, что оперативно разрешаются все проблемы, а минздраву известна ситуация в Стране по туберкулезу, спиду, наркомании, гепатиту, или все силы и средства потрачены на 100 эвакуированныхи и обслуживающий персонал.
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Мля, 21век...болезнь живота...У родившего этот перл диагностики явная болезнь головы!
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не довіряєш міністру???ща за тобой санітари виїдуть
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"Болезнь жывота".... Да камнями забить, млять!
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Да понос, первый признак кроновируса. Так завуалированно написали.
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Еще бы написали болезнь туловища. Ну, главное что это не болезнь головы.
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Болезнь головы само собою разумеещеющяеся!
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Одним очагом більше,одним менше... - Какая разніца
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"Болезнь живота"-эта пяць!!!Жгите истчо,дохтура...
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Всі дохтори діляться на "від голови" і "до дупи" 😃
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Обсерватор, обсервація... абырвалг. Зелебобики изображают людей.
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Какого дохтура? Там целый министер есть!
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Так тож про неї і мова! А самолікуванням вона не займається...
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Пока еще каленым железом и кровопусканием лечить пытаются.
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симптомы коронавируса у каждого человека отличаются , но все заболевшие перед тем, как появлялась температура и кашель , жаловались : диарея , боли в животе, рвота... у некоторых только такие симптомы и были даже без последующей температуры...
Диарея и проблема с пищеварением: Китайские медики рассказали о симптомах коронавируса 26.01.2020
https://zik.ua/ru/news/2020/01/26/diareya_i_problema_s_pishhevareniem_kitayskie_mediki_rasskazali_simptomy_koronavirusa_956775
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Почему нет новостей об Италии. Там похоже эпидемия в Ломбардии. Началась паника. https://strana.ua/articles/251219-v-italiju-pronik-koronavirus-kak-reahirujut-mestnye-i-turisty-.html
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Ага, если б так можно было. Но ситуация серьезная. А там много украинцев работает.
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Будеш вести антирекламну компанію проти мережі ломбардів "Дешева готівка", яка належить знатній фермерші яка розводить в Україні козлів, отримаєш в глаз від івана суліми!.. Евакуйована іноземка в Нових Санжарах потребувала медичної допомоги, загострилася хронічна хвороба живота, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1138
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это потому что у них нет таких министров здравоохранения, и мвд как у нас.
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Вот будет хохма, когда у скалецкой, яркой представительницы зевлады , начнётся срачка!
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будет хохма на кабмине через 27 дней, если у кого то после этого начнётся срачка!
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кстати, вчера показали как совершенно неизвестные люди (волонтеры -переселенцы с Донбасса) привозят продукты к тем кто на обсервации. Я ничего не хочу сказать плохого о их мотивах , но разве это правильно?
Спецслужбы рф могут воспользоваться таким каналом и запросто устроить диверсию, передав туда отравленные продукты. Например с целью вызвать панику.
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Выпускайте корововирус вирус, за одно проведете пенсионную реформу... от него смертность после 65 зашкаливает...
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И это все перед дверью построенной в СССР. Постановки подменяют ущербность влады.
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і нашо тоді устраївать карантін, якшо там заходь-виходь. І до чого та тупа фотка, де кампутєр зі шланга поливають ???
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Сегодня, 112, мисто.дп, ... - а вот и ОПЗЖ-эшный паникер-провокатор вылез.
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Сегодня, 112, мисто.дп, ... - а вот и ОПЗЖ-эшный паникер-провокатор вылез
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"болезнь живота" - медицинский зе-профессионализм так и ПРЭ!!!

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Коронавирус атакует Италию - уже заразились десятки людей и двое человек умерли, сразу 10 городов на севере страны - в изоляции.Ситуация настолько серьезная, что итальянские власти не исключают закрытия границ из-за коронавируса, но пока, уверяют, все под контролем.Вспышка может быть опасной для Украины, потому что там работает традиционно много украинских заробитчан, особенно из западных регионов.
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ОПЗЖ-эшный паникер-провокатор работает не покладая рук.
Пальчики не болят копи-пастить?
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1.Президент США Д.Трамп викликав своїх радників і висловив обурення з приводу завезення хворих американців на територію США і тим, що його про те не проінформували. Теж ОПЗЖ - ний провокатор?
2. ВОЗ висловила стурбованість фактом прогресивного розповсюдження цього вірусного захворювання в країнах "що не мали безпосереднього контакту з Китаєм". Особливо - щодо країн зі слабким рівнем охорони здоров"я. Теж ОПЗЖ-ні провокатори?
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По иронии, Италия - единственная европейская страна, которая закрыла авиасообщение с Китаем.

И кто и кто мог занести в Италию короновирус ? Не граждане ли той страны, где, по словам Авакова шляются без контроля 70000 китайцев ?
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Три воскресных матча итальянской футбольной Серии А отменены и перенесены на более поздний срок. Причина - распоряжение премьер-министра страны о запрете всех массовых мероприятий в областях Ломбардия и Венеция в связи с эпидемией коронавируса. Именно эти две области считаются в Италии очагом эпидемии, а в субботу зафиксированы два смертельных случая. Согласно официальным данным, всего в Италии отмечены 79 случаев заболевания: 47 приходятся на Ломбардию, 17 - на Венецию. Ситуация настолько серьезная, что в ближайшие дни будут закрыты школы, государственные учреждения, рестораны, магазины, а жителям рекомендуется не покидать свои жилища.
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Так там же есть цельный министр здравоохранения.....дипломированный ....вылечит любую болезнь....в том числе и живота....
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вирус 2019-nCoV коронавирус вызывает ряд заболеваний и у человека, и у иных млекопитающих: острые респираторные инфекции, которые протекают как грипп и парагрипп - с насморком и повышением температуры. Иногда эти болезни проявляются как кишечные инфекции. Данных о смертельных случаях при кишечном течении нет, это благоприятный вариант, т.е. только при легочной форме у китайцев( азиатов есть рецепторы которых в 20 раз больше, чем у европейцев) есть 2% смертельный исход. Взяли анализ кала на наличие или отсутвтвие вируса? максимальный инкубационный период увеличен
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Може в зв'язку з поїданням сирого сала для Полтавчан буде імунитет, але кишковий варіант для європейців має місце
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"болезнь живота"
Віл живота мікстура, від голови пігулки. Евакуйована іноземка в Нових Санжарах потребувала медичної допомоги, загострилася хронічна хвороба живота, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5303
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Самое время западенским политикам начинать кричать, что это, возможно, коронавирус и поэтому Зелю на палю.
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Какому идиоту во власти пришла в голову идея завозить в Украину потенциально опасных с точки зрения эпидемиологии иностранных граждан? В это стране дна НЕТ!
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Простите, "хроническая болезнь живота" - это диагноз от скалецкой? Безнадега, бл@дь.
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