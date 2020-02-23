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Все про:діти (1839) Нацполіція (9069) пропажа (30)

 3-річний хлопчик пішов із дому на Вінниччині, його знайшли в сусідньому селі, - Нацполіція. ФОТО

3-річного хлопчика, який пішов із дому, знайшли в сусідньому селі. Його шукали близько сотні правоохоронців. Він встиг пройти близько 8 км. Наразі дитина перебуває в лікарні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Вінницької області.

Близько 12:00 у поліцію звернувся чоловік і повідомив про зникнення свого малолітнього сина. Заявник розповів, що дитина без нагляду дорослих гралася у дворі приватного будинку і раптово зникла.

По тривозі було піднято весь особовий склад місцевої поліції та управління превентивної діяльності обласного главку. Також на пошуки дитини направили додаткові наряди груп реагування патрульної поліції. Загалом до пошуків хлопчика було залучено близько сотні працівників різних підрозділів поліції.  Повідомили про зниклу дитину також місцевим жителям і мешканцям сусідніх сіл і районів.

Поліцейські разом із місцевими жителями прочісували територію села, лісонасадження, перевіряли всі приміщення і місця, де міг бути хлопчик.

Завдяки скоординованим пошуковим заходам поліцейські через 4 години знашли хлопчика в сусідньому селі. Він прийшов до одного з будинків. Господиня одразу зателефонувала в поліцію і повідомила про дитину. Наразі хлопчик перебуває в медичній установі, лікарі з'ясовують стан його здоров'я.

3-річний хлопчик пішов із дому на Вінниччині, його знайшли в сусідньому селі, - Нацполіція 01

(На фото - поліцейський і жінка, до будинку якої прийшла дитина).

У сім'ї, крім хлопчика, є ще одна менша дитина. Як з'ясувалося, в родині батьки не приділяють належної уваги дітям, не займаються їхнім вихованням. Побутові умови, в яких ростуть неповнолітні, не відповідають санітарним нормам. Про це поліцейські повідомлять у відповідні соціальні служби, щоб вони вирішили питання про доцільність перебування дітей у сім'ї.

За невиконання обов'язків із виховання дітей батьків притягнули до адміністративної відповідальності.

Дивіться також: Поліцейський вимагав 400 євро у водія за непритягнення до відповідальності на Львівщині, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3177333
 
 
 Топ коментарі
 
в селах так часто бывает...и у хороших родителей (если двое и больше детей) тоже кто-то обязательно заблукает...я у бабунички (года в два-три) в селе, залез за подушки (многие помнят горку подушек накрытую красивыми покрывальцами))) так вот я туда за них залез и задрых.. а пол села моталось искало и туалетки проверяли и в колодцы заглядывали...
и нашли только потом, когда я выспалось...и выперлось на двор...)))) от не помню всыпали или нет? ))) но заплаканную маму хорошо помню (прости мамочка, Царство тебе Небесное!)
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Путешественник... дай Бог тебе здоровья малыш!
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Это не дом ребенка а дом куда он пришел !!!
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Вот и обращайся после этого за помощью к мусорам... Найти ребенка - нашли, а потом отберут.
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Ага, а той женщине из соседнего села еще и припаяют похищение ребенка.
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Я теж в 2 роки потопав по городах, по селу всі шукали...
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Бува, всяке бува, але ніхто тоді не волав, що треба батьків покарати.
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У Америці або ЄС після залишення дитини без нагляду батькам було б дуже ДУЖЕ важко отримати опіку над дитиною. Стасовно дітей має бути СТРОГО а ваші соплі (всє можєт бить) нідочого й дітей, беззахістних, від батьків роздолбаїв не захистить. Держава має захищати.
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в наших селах батькам нема коли вгору глянути - за дитиною ніхто не приглядає. Бох дав - бох взяв. Особо не побиватимуцця, якшо десь в ополонці втоне, чи в жорна затягне
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одна авторітєтна женщина (міністер освіти та науки) засвідчила шо на оклад в 36 тищ гривнів вона не може виховати дитину. А куди ж тоді селянам без зарплати ото порати біля корів, свиней, а ше курам сипни, качкам замішай, собаці насип, кота копни... дитину шукають тільки як хату на ніч зачиняють
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Держава має захищати... Не смішіть мої капці.
Просто ніколи не треба звертатися до мусорів - тільки гірше буде.
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так не поліція відбере. поліція свою частину виконала: відреагувала, знайшла, відчиталася.
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від поліції пішла молва і до поліції дійшло відлуння - вони ж у поліцію подзвонили, не комсь ще.
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І за це вони отримують гроші???? )))))))))))))))))
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аа, тим, до кого малий прийшов, треба було сидіти і чекати, поки поліція до них прийде? скажи, кому тоді дзвонити, щоб віддати лаври? є єдиний телефонний номер тих, хто займається такими справами.
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Мова йде про мусорів та їх непрофесіоналізм, а не про жінку, до якої зайшла цю дитина.
Не здивуюся, якщо її звинуватять у кіднепінгу. А що, судячи з фото - людина не бідна, значить можна потягти гроші з неї - це логіка ментів.
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Поки мати прала літом на річці,я майже втопився .Мати встигла витягти.2роки було.
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По сельським меркам имеют крутой дом, с металлопластиковыми окнами, дверями, кирпичный сарай.
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малий так до дядька пригорнувся, наче свій.
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в селах так часто бывает...и у хороших родителей (если двое и больше детей) тоже кто-то обязательно заблукает...я у бабунички (года в два-три) в селе, залез за подушки (многие помнят горку подушек накрытую красивыми покрывальцами))) так вот я туда за них залез и задрых.. а пол села моталось искало и туалетки проверяли и в колодцы заглядывали...
и нашли только потом, когда я выспалось...и выперлось на двор...)))) от не помню всыпали или нет? ))) но заплаканную маму хорошо помню (прости мамочка, Царство тебе Небесное!)
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а я где то 3-4 года в кролятник залез и уснул,шухера навёл немаленького)
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У мене та сама історія. Приїхали кореспонденти з газети куди вірш мною було відправлено, шукали мене всюди, а на кровать не звернули увагу
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І у мене схоже було, було років 3-4, прийшла медсестра прививку робити, і я кудись пропав, що довго не могли знайти, пів-села шукало. А я поставив вимоги, щоб ноги медсестри на порозі не було.
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ну ось бачиш, вийшло. що в тебе була профілактика. у цього не було, тому так вийшло.
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батьки на роботу, а мене закривали в нетопленій хаті, але дошкуляв не так холод, як страх темряви. Коли вже сильно допекло розбивав віконечко в сінях, ріжучи пальці, пробирався на веранду, а звідти, розбивши шибку у дверях, вилазив надвір і тьопав по снігу та замерзлих в глибокій колії калюжах на роботу до матері, накинувши якесь пальтішко та в гумові боти на босу ногу. Років три мені тоді якраз і було, бо в чотири я навчився читати, то за книжками сидів дома.
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вздохнул пічально мігалков
скупая чьорная ікрінка
с усов упала в соболя
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Путешественник... дай Бог тебе здоровья малыш!
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Ти головою вдарений? Малому 3 роки він розуміє мало.
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Це ти головою вдарений. Це сталий вираз. Його розуміє кожен українець
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Малой решил в Европу сгонять по безвизу.
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". Как выяснилось, в семье родители не уделяют должного внимания детям, не занимаются их воспитанием. Бытовые условия, в которых растут несовершеннолетние, не соответствуют санитарным нормам"....
Как-то это не соответствует дому, который на фотографии!
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это логично, т.к. дом принадлежит женщине, к которой пришел ребенок.
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Просто мусора, как обычно, жидко обгадились, даже ребенка не смогли найти - сам пришел. Да и вообще, от этого дела им хлопот много, а никакого навара - это же не казино крышевать или бордели. Вот и решили на родителях отыграться.
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Ти або ніколи не мав справ з мусорами, або сам мусор.
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Наверное, пошёл новую маму искать и даже нашёл. Очень жалко таких детей, которые ростут в таких семьях. Боже, храни вас всех малышей.
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Боже то да але й держава має оберігати й Закони мають бути дієві й жорсткійші за неналежне виконання батьківської опіки.
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шоп хоча п одне дитя прогодувати - 36 тишш гривнів не хвата (авторітєтні люді подтвєрдят), то батьки в трі смєни пашуть на харчі, а вже няньчити нема змоги
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