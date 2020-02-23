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 Події, Фоторепортаж
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Все про:хабар (2930) Львівщина (1050) Нацполіція (9069) прокуратура (2086)

 Поліцейський вимагав 400 євро у водія за непритягнення до відповідальності на Львівщині, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Правоохоронці затримали 29-річного поліцейського під час вимагання і одержання хабара в розмірі 400 євро.

Про це на сторінці у фейсбуці повідомляє пресслужба прокуратури Львівської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Поліцейського одного з районних відділів поліції Львівщини, який скористався службовим становищем, щоб отримати фінансову вигоду, сьогодні затримали. 29-річний патрульний сектора реагування запропонував 20-річному чоловікові, якого зупинив за підозрою в керуванні автомобілем у нетверезому стані, "розрахуватися" на місці", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронця затримали під час одержання другої частини хабара в розмірі 300 євро.

Наразі одночасно перевіряється причетність напарника поліцейського до скоєння злочину. Їм готують підозри за ч.3 ст. 368 КК України, а також клопотання про обрання запобіжного заходу. Також не уникнуть і відсторонення від посади.

Санкція інкримінованої статті передбачає позбавлення волі терміном від 5 до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до трьох років із конфіскацією майна.

Дивіться також: Директора держпідприємства затримали на Сумщині під час одержання 5 тис. дол. хабара, - Нацполіція. ФОТО

Поліцейський вимагав 400 євро у водія за непритягнення до відповідальності на Львівщині, - прокуратура 01
Поліцейський вимагав 400 євро у водія за непритягнення до відповідальності на Львівщині, - прокуратура 02
Поліцейський вимагав 400 євро у водія за непритягнення до відповідальності на Львівщині, - прокуратура 03
Поліцейський вимагав 400 євро у водія за непритягнення до відповідальності на Львівщині, - прокуратура 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3177327
 
   
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ОПГ з обмеженою відповідальністю-нова поліція
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Це була реформа Авакова з ліквідацією корупціонерів?
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Щось ніхто вже селфі з ними не хоче зробити,бабусі так і стоять не переведені через дорогу
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А головне не хочуть говорити, що він був Юліною та Яценюка людиною, був на Майдані та тепер став говорити, що всі, хто там був - злочинці.🐸
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Такий потрібний, як Талейран чи Johann Reichhart.
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Нічого дивного не відбувається аваківська підарасня деградує шаленими темпами. Зростання злочинів поліції збільшується, керівництво на місцях покриває цю падаль.сабаков на воді. 6 років реформи під керівництвом Авакова поглибили корупцію во всіх установах де він є міністром. Далі буде веселіше.ДякуйТЕ Зеленому шмаркачу.
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