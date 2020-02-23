 У Скалецької однакові умови проживання з евакуйованими в Нових Санжарах, їсть те саме, що і ми всі, - журналіст Махов. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив журналіст Олександр Махов, який перебуває в медичному центрі разом із евакуйованими.
"Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька на санбазі Нацгвардії разом з евакуйованими з Китаю в одній будівлі. Запевняю: умови такі самі, як і у всіх інших. Їсть те саме, що і ми всі. Провела дистанційно заняття для студентів. Вдень - селекторну нараду. Також дистанційно. Увечері зустріч з евакуйованими", - написав Махов.
Пізніше ввечері він додав: "Зайшов у сусідній номер, а тут... Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька через скайп проводить вечірню нараду міністерства з номера медичного центру Нацгвардії, де перебувають евакуйовані з Китаю".
спить теж разом з усіма?
прямо все время возле министерши трется...хитрюган ))))
-- саро! йак ти посміла мені зRадити з Махом???
-- ти мене непRавильно поняв - йа гаманець з гRішми згубила
-- ой, саро! краще п ти дала Маху
"Ест тоже, что и другие!". Может этот подвиг тянет на Героя Украины?
Дебилы, *****!
Когда ВЕЧЕ????
Сколько можно терпеть этих клоунов?
Типичное разжижжение головного мозга под влиянием пропаганды.
1. Я не "обменивал" моряков за неделю до того, как ***** должен был отвечать перед морским трибуналом.
2. Я не охаивал Германию и Францию за недостаточную помощь Украине.
3. Я не освобождал для орков территорию Украины.
4. Я не подписывал формулу Штайнмайера.
5. Я не устраивал шоу в день памяти Небесной сотни..
Достаточно?
6. Я не ездил в Оман и не врал про свой счёт - не свой счёт.
7. Я не изображал в Омане деловую поездку с селфи.
Ещё раз мусорок ….
1.кто такой Миша Жизневский ?
2. какое ты лично имеешь отношение к Украине , к Порошенко, к Зеленскому и народу Украины ?
3. за лукакшистов у лукашиста вопрос снят ...
8. Я не летел на самолёте Патрушева.
9. Я не устраивал альтернативные параду войск блуждания по городу.
Скалецкая реально всю ночь провела в Санжарах, всю ночь не спала, рыдала в истериках из за условий содержания. у нее были лучше условия чем у других. С утра разорвала телефон Радуцкому, что не выдержит там. Там условия хуже Чернобыля. И они с Радуцким придумали утром, что она не будет контактировать с больными, а приезжать туда только для фото, видео. И провернули спец операцию утреннего выезда ее с Санжар.
Всех предупредили, а забыли предупредить директора заведения. И он с утра рассказал, что Скалецкая уехала.
Но через 30 минут эту всю историю узнал Зе и просто уничтожил Радуцкого. И со слезами на глазах Скалецкая вернулась в Санжары и ее поселили к эвакуированным. По не проверенным данным, Радуцкий отблагодарит очень крупной суммой министра. А точнее командировочные оплатит ))
Куда хочет - заходит, когда хочет - выходит.
І на#єра мені такі витрати у державі??? На мої податки мені роблять цирк??? Так зараз з нормальних цирків прибирають всіх мартишок...
коронавирус "маркетинговым ходом", но сама запаслась масками
Нардеп отметила, что в их фракции есть две группы:
те, кто считают коронавирус реальной угрозой, и те, кто думает, что это
маркетинговый ход, чтобы продать побольше масок "Слуга народа" Василевская-Смаглюк назвала коронавирус "маркетинговым ходом", но сама запаслась масками
Нардеп отметила, что в их фракции есть две группы: те, кто считают коронавирус реальной угрозой, и те, кто думает, что это маркетинговый ход, чтобы продать побольше масок
- за чий кошт вона там живе? Відомо, що за іноземців їхні держави сплачують, а за Скалецьку?
- чи брала Скалецька відпустку на час знаходження у медичному центрі у Нових Санжарах?
і ідіотизм..
БО НІКОЛИ КОмандуючі фронтом(чи навіть полком) не йдуть перші лави атакуючих..
Це можливо було до появи стріл....
А далі уже хайп.
ну а **** - они же клоуны и умеют развлекать...
Влаштували реаліті шоу.
На Херсонщині сотні гектарів землі віддали російському бізнесмену