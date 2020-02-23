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 Двоє рибалок потонули 22 лютого на Харківщині, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Харківські рятувальники 22 лютого витягли тіла загиблих рибалок із водойми с. Прудянка і Печенізького водосховища.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу облуправління ДСНС, один випадок стався в селі Прудянка Дергачівського району на місцевому ставку.

"За попередніми даними, на водоймі рибалив 80-річний чоловік і провалився під лід. Місцеві жителі намагалися врятувати рибалку, але через крихкий лід їм зробити це не вдалося. Після цього викликали рятувальну службу", - йдеться в повідомленні.

Водолази-рятувальники підняли тіло на поверхню і передали правоохоронцям для проведення слідчих дій.

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Двоє рибалок потонули 22 лютого на Харківщині, - ДСНС 01
Двоє рибалок потонули 22 лютого на Харківщині, - ДСНС 02
Фото: kh.dsns.gov.ua 

На Печенізькому водосховищі поблизу села Мартове таким же чином загинув чоловік, інформують у пресслужбі ГУ ДСНС.

"22 лютого водолази ДСНС підняли з води тіло ще одного загиблого чоловіка, 1961 р. н., який рибалив на Печенізькому водосховищі біля с. Мартове", - повідомляють рятувальники.

Двоє рибалок потонули 22 лютого на Харківщині, - ДСНС 03
Двоє рибалок потонули 22 лютого на Харківщині, - ДСНС 04
Двоє рибалок потонули 22 лютого на Харківщині, - ДСНС 05
Двоє рибалок потонули 22 лютого на Харківщині, - ДСНС 06

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Двоє рибалок потонули 22 лютого на Харківщині, - ДСНС 07
Фото: facebook.com/MNSKHARKIV

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3177312
 
 
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Ну вот что за идиоты? Вроде взрослые люди, должны понимать что при такой "зиме", а точнее весне нету льда на водоемах...
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Так это и есть чистейший идиотизм. Только психическое отклонение может толкать людей на хрупкий лёд. И им что, жрать дома нечего? Сидеть на холоде, на льду, который может сломаться под тобой в надежде поймать несколько рыбок... Идиоты!
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Был у меня друган армейский -- в Норильске жил. А они там, гусей стреляют, шо у них маршрут на Запад. Гуси приземляются -- тут их и бьют.

Я грю: Вам шо, жрать нечего?
...обиделся..: Мы их не жрём, а кушаем!
Приехал его Сына из Чечни -- Калаша, каким-то образом припёр с собой.
Пошли они на охоту... -- сели гуси на снег -- Сына очередью полоснул по ним... -- и Папаню случайно задел. Насмерть...
...половили рыбки, в общем...
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Когда-то читал, что стрелять дичь, плавающую на воде у охотников считается недостойным поступком. Настоящий охотник бьет дичь на лету, чтоб у нее был шанс на спасение.
Хотя сам я не охотник.
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В Мартовом(біля) багато паничей живуть, різних мастей... у своїх палацах...
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иногда вижу одного такого оптимиста...с буром, ящиком и снастями (а не Днепре льда нет, от слова ваще) который идет туда... и обратно... ( как зомби)
я подговорил соседа (он, зараза, иногда курит на балконе) и тот теперь ему орет - ну что? нефть еще не нашел?
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Значит будут продавать искуственный лед с куска пенопласта , с круглыми затычками .Лишь бы было куда ящик поставить, сесть и чтоб не проломился(перевернулся)
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Естественный круговорот рыбы и рыбаков в природе. Было, есть и будет.
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