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 Двоє людей постраждало під час вибуху АЗС у Херсонській області, - ДСНС. ФОТО

На автозаправній станції в Великоолександрівському районі Херсонської області стався вибух.

Про це повідомив начальник регіонального управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Чорний у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"22 лютого о 11:23 на пульт зв’язку 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини з охорони Великоолександрівського району надійшла інформація про вибух ємності на АЗС на вул. Виробнича. До місця події було терміново направлено 2 пожежно-рятувальні автомобілі та 8 рятувальників.

По прибуттю вогнеборці встановили, що вибухнула ємність 10 куб.м. з парами газу та мастила без подальшого горіння. Для охолодження ємності рятувальні підрозділи здійснили її проливку.
Під час вибуху постраждали два співробітники АЗС. Один із них (34-річний чоловік) був доставлений швидкою до Великоолександрівської ЦРЛ з опіками обличчя та рук 3-го ступеню, інший має легкі опіки обличчя та рук 2-го ступеню, проте від госпіталізації відмовився. Станція розтшована на безпечній відстані від житлових будинків. Мешканці населеного пункту не постраждали.

На місці події працюють оперативні групи ГУ ДСНС України у Херсонській області та Національної поліції.
Причина вибуху встановлюється".

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Двоє людей постраждало під час вибуху АЗС у Херсонській області, - ДСНС 01
Двоє людей постраждало під час вибуху АЗС у Херсонській області, - ДСНС 02
Двоє людей постраждало під час вибуху АЗС у Херсонській області, - ДСНС 03
Фото: facebook.com/Сергій Чорний

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3177306
 
 
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Обыкновенная колхозная заправка))) На "присветили" не похоже, а болгарка - вполне может быть)))
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после взрыва причина с ожогами отлетела на безопасное расстояние
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-- паяльную лампу под под пустую закрытую цистерну поставили... и ... долго ждать, но -- эффектно! ... ...а, была б полная -- даже б не вскипела бы...
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