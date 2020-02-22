 Двоє людей постраждало під час вибуху АЗС у Херсонській області, - ДСНС. ФОТО

Про це повідомив начальник регіонального управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Чорний у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"22 лютого о 11:23 на пульт зв’язку 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини з охорони Великоолександрівського району надійшла інформація про вибух ємності на АЗС на вул. Виробнича. До місця події було терміново направлено 2 пожежно-рятувальні автомобілі та 8 рятувальників.

По прибуттю вогнеборці встановили, що вибухнула ємність 10 куб.м. з парами газу та мастила без подальшого горіння. Для охолодження ємності рятувальні підрозділи здійснили її проливку.

Під час вибуху постраждали два співробітники АЗС. Один із них (34-річний чоловік) був доставлений швидкою до Великоолександрівської ЦРЛ з опіками обличчя та рук 3-го ступеню, інший має легкі опіки обличчя та рук 2-го ступеню, проте від госпіталізації відмовився. Станція розтшована на безпечній відстані від житлових будинків. Мешканці населеного пункту не постраждали.

На місці події працюють оперативні групи ГУ ДСНС України у Херсонській області та Національної поліції.

Причина вибуху встановлюється".

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Фото: facebook.com/Сергій Чорний