 Пам'ять жертв теракту біля Палацу спорту вшанували в Харкові. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Мітинг пам'яті зібрав близько ста людей біля пам'ятника жертвам теракту поблизу Палацу спорту. Тут встановлені фотопортрети загиблих - вченого-фізика Ігоря Толмачова, правоохоронця Вадима Рибальченка, школяра Данила Дідика і студента Миколи Мельничука, навколо - запалені свічки, лампадки.

Перед мітингом пам'яті настоятель храму Іоанна Богослова отець Віктор Маринчак, названий активістами духівником Харківського Євромайдану, відправив панахиду.

"Сьогодні будуть згадані ті події, що відбулися у лютому у 2014-му та 2015-му роках. Харків’яни не побоялися вийти на площу після розстрілу Небесної Сотні режимом Януковича. Цього дня російські найманці підклали заряд, що забрав життя 4 людей. Росія - це та країна, яка дала кнопку цим нелюдам. Те, що винні попали до списку на обмін, означає, що вони не отримали покарання, а також те, що зараз іде війна з Росією", - зазначив, відкриваючи мітинг, активіст Харківського Євромайдану Віктор Трубчанов.

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У вільний мікрофон учасники мітингу, у тому числі заступник голови Харківської ОДА Михайло Черняк, говорили про жертв теракту біля Палацу спорту, подвиг Героїв Небесної сотні, про Революцію Гідності, яка відстояла свободу та незалежність України.

На завершення мітингу до пам'ятника покладено квіти.

На місці чергують кілька нарядів правоохоронців, а також поліцейські машини. Інцидентів не було.









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Фото: Вячеслав Мадиевский

Нагадаємо, 22 лютого 2015 року поблизу Палацу спорту в Харкові під час формування колони для проведення ходи з нагоди річниці перемоги Революції Гідності стався вибух. Унасілідок теракту загинуло двоє людей (зокрема один із координаторів місцевого Євромайдану Ігор Толмачов), було поранено 11 осіб. Згодом ще двоє померли в лікарні. Зокрема, 15-річний школяр Данило Дідік.

26 лютого 2015 року в рамках антитерористичних заходів співробітниками Служби безпеки України затримано трьох жителів області - Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького, Сергія Башликова - за підозрою в здійсненні теракту 22 лютого. Всім трьом оголошено підозру за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) КК України.

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За даними силовиків, їх завербували російські спецслужби, вони проходили підготовку в Бєлгороді і за теракт мали отримати 10 тис. доларів. 22 квітня 2015 року обвинувальний акт було направлено до Фрунзенського райсуду Харкова. Їм загрожує довічне ув'язнення. Всі троє обвинувачених відмовилися визнати провину.

Фрунзенський районний суд Харкова 28 грудня 2019 року засудив до довічного ув'язнення з конфіскацією майна Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцкого і Сергія Башликова - обвинувачених у справі про теракт біля Палацу спорту. Водночас обвинуваченим змінили запобіжний захід з утримання під вартою на особисте зобов'язання.