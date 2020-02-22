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 Суспільство
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Все про:Полтавщина (353) похорон (775) втрати (1558) Ян Осока (952) 72 окрема механізована бригада (108)

 Воїна 72-ї ОМБр Максима Хітайлова, який загинув 18 лютого на Донбасі, поховали на Полтавщині. ФОТОрепортаж

У селі Вирішальне Лохвицького району Полтавської області відбувся похорон гранатометника 72-ї ОМБр Максима Хітайлова, який загинув 18 лютого від кулі снайпера на Луганщині.

Про це йдеться в матеріалі видання Суспільне.UA, повідомляє Цензор.НЕТ.

Поховали Героя на сільському кладовищі.

Воїна 72-ї ОМБр Максима Хітайлова, який загинув 18 лютого на Донбасі, поховали на Полтавщині 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Із загиблим на Донбасі воїном Максимом Хитайловим попрощалися в Полтаві

Воїна 72-ї ОМБр Максима Хітайлова, який загинув 18 лютого на Донбасі, поховали на Полтавщині 02
Воїна 72-ї ОМБр Максима Хітайлова, який загинув 18 лютого на Донбасі, поховали на Полтавщині 03
Воїна 72-ї ОМБр Максима Хітайлова, який загинув 18 лютого на Донбасі, поховали на Полтавщині 04
Воїна 72-ї ОМБр Максима Хітайлова, який загинув 18 лютого на Донбасі, поховали на Полтавщині 05
Фото: suspilne.media

Максим Хітайлов, 1997 року народження, уродженець Запорізької області, житель села Вирішальне Лохвицького району Полтавської області, солдат, гранатометник 72-ї окремої механізованої бригади, який загинув 18 лютого вранці в районі хутора Вільний Попаснянського району Луганської області під час обстрілу нашого спостережного пункту "Баня".

Того ранку внаслідок обстрілів і боїв ще троє військовослужбовців зазнали поранень, двоє - контузії. Близько 5:00 противник почав масований обстріл із артилерії, мінометів і озброєння танків по позиціях у районі Новотошківське - Оріхове - Хутір Вільний (Золоте-4, входить до складу міста Золоте), і під вогневим прикриттям зробив спробу захопити спостережні пункти. Атаку штурмових груп було відбито, зав'язався бій, в основному, на посту "Баня". Довелося вивести українських захисників із позиції, щоб вдарити по ній вогнем артилерії. Тіло загиблого українського воїна було вивезено на окуповану територію, вранці 20 лютого передано українській стороні поблизу міста Щастя.

У Максима Хітайлова залишилися мати і брат.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3177298
 
 
 Топ коментарі
 
Спи спокійно, Воїне..
Царство Небесне..
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22 года........
Вечная и светлая память Максиму........Пусть покоится с миром.........
Родным и близким искренние соболезнования.
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Спи спокійно, Воїне..
Царство Небесне..
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Это так, Ксения. Но как же мем Зебила?
Воина 72-й ОМБр Максима Хитайлова, погибшего 18 февраля на Донбассе, похоронили на Полтавщине - Цензор.НЕТ 519
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Президент Зеленский - Провокация...
Глава фракции "СН" Арахамия - надо разобраться кто стрелял.
депутат Рабинович - Поедем на парад в мацкву...
И за этих мразей погибают наши парни? Нет они погибают за Украину. Но Украиной управляют продажные скоты
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От би винайти такий коронавірус, який би знищував миттєво виключно 73% ЗЕбілів, що голосували за ЗЕ, навіть якщо вони за цей час змінили свою думку стосовно клоуна з його шапітом.
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22 года........
Вечная и светлая память Максиму........Пусть покоится с миром.........
Родным и близким искренние соболезнования.
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Світла пам'ять тобі, Максиме.
Сил матері.
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Погибший- совсем пацаненок... Уже нет слез оплакивать наших самых родных, самых лучших, самых отважных. НАСТОЯЩИХ УКРАИНЦЕВ. Земля им пухом!!! СПАСИБО ЗА МИР на других территориях!
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Земля пухом,Герой. Мама Максима,с Вами скорбит вся Укрина. Низкий поклон Вам .
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Прокацапам во власти в Украине это не интересно. Они сейчас сидят и бухают в самых дорогих КАБАКАХ Киева и забыли, бла, что Украина это 40 000 000 миллионов людей, суки,у которых по на человек по 1627 - 2 000 тысячи грьобаных гривнев на месяц.
Альо, клоун в кожаных штанах,, тебе ничего по ночам не снится ???
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...я уже не хожу на эти Темы -- где Наших хоронят... ...это возрастное... -- и нервное, наверное...

Героям Слава!
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Не дайте ніколи забути,
Імен цих Героїв війни,
Прошу вас їх просто почути,
В словах вони й нині живі.

Не дайте вже мертвому впасти,
В брудний і потоптаний сніг,
В солдата завжди мало часу,
Коли він навічно в війні.

Не дайте померти живому,
В зневірі, у втраті мети,
Скрізь біль, скрізь натяжливу втому
Дозвольте усім їм дійти.

Не дайте забути Героя,
Якого забули усі,
Лиш мати його з вічним болем,
Ще плачить постійно вночі.

Тримайте у пам'яті вічно,
Обличчя, слова й імена,
Забудьте питання «навіщо?»,
Коли в Україні війна.

Автор: Позивний Фауст
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Вічна пам'ять нашим захисникам, земля пухом. Навіть зешмаркля Максиму співчуття висловила, ідіот криворіжський.
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