 Воїна 72-ї ОМБр Максима Хітайлова, який загинув 18 лютого на Донбасі, поховали на Полтавщині. ФОТОрепортаж

Про це йдеться в матеріалі видання Суспільне.UA, повідомляє Цензор.НЕТ.
Поховали Героя на сільському кладовищі.
Максим Хітайлов, 1997 року народження, уродженець Запорізької області, житель села Вирішальне Лохвицького району Полтавської області, солдат, гранатометник 72-ї окремої механізованої бригади, який загинув 18 лютого вранці в районі хутора Вільний Попаснянського району Луганської області під час обстрілу нашого спостережного пункту "Баня".
Того ранку внаслідок обстрілів і боїв ще троє військовослужбовців зазнали поранень, двоє - контузії. Близько 5:00 противник почав масований обстріл із артилерії, мінометів і озброєння танків по позиціях у районі Новотошківське - Оріхове - Хутір Вільний (Золоте-4, входить до складу міста Золоте), і під вогневим прикриттям зробив спробу захопити спостережні пункти. Атаку штурмових груп було відбито, зав'язався бій, в основному, на посту "Баня". Довелося вивести українських захисників із позиції, щоб вдарити по ній вогнем артилерії. Тіло загиблого українського воїна було вивезено на окуповану територію, вранці 20 лютого передано українській стороні поблизу міста Щастя.
У Максима Хітайлова залишилися мати і брат.
Царство Небесне..
Глава фракции "СН" Арахамия - надо разобраться кто стрелял.
депутат Рабинович - Поедем на парад в мацкву...
И за этих мразей погибают наши парни? Нет они погибают за Украину. Но Украиной управляют продажные скоты
Вечная и светлая память Максиму........Пусть покоится с миром.........
Родным и близким искренние соболезнования.
Сил матері.
Альо, клоун в кожаных штанах,, тебе ничего по ночам не снится ???
Героям Слава!
Не дайте ніколи забути,
Імен цих Героїв війни,
Прошу вас їх просто почути,
В словах вони й нині живі.
Не дайте вже мертвому впасти,
В брудний і потоптаний сніг,
В солдата завжди мало часу,
Коли він навічно в війні.
Не дайте померти живому,
В зневірі, у втраті мети,
Скрізь біль, скрізь натяжливу втому
Дозвольте усім їм дійти.
Не дайте забути Героя,
Якого забули усі,
Лиш мати його з вічним болем,
Ще плачить постійно вночі.
Тримайте у пам'яті вічно,
Обличчя, слова й імена,
Забудьте питання «навіщо?»,
Коли в Україні війна.
Автор: Позивний Фауст