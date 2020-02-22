 Воїна 72-ї ОМБр Максима Хітайлова, який загинув 18 лютого на Донбасі, поховали на Полтавщині. ФОТОрепортаж

Про це йдеться в матеріалі видання Суспільне.UA, повідомляє Цензор.НЕТ.

Поховали Героя на сільському кладовищі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Із загиблим на Донбасі воїном Максимом Хитайловим попрощалися в Полтаві









Фото: suspilne.media

Максим Хітайлов, 1997 року народження, уродженець Запорізької області, житель села Вирішальне Лохвицького району Полтавської області, солдат, гранатометник 72-ї окремої механізованої бригади, який загинув 18 лютого вранці в районі хутора Вільний Попаснянського району Луганської області під час обстрілу нашого спостережного пункту "Баня".

Того ранку внаслідок обстрілів і боїв ще троє військовослужбовців зазнали поранень, двоє - контузії. Близько 5:00 противник почав масований обстріл із артилерії, мінометів і озброєння танків по позиціях у районі Новотошківське - Оріхове - Хутір Вільний (Золоте-4, входить до складу міста Золоте), і під вогневим прикриттям зробив спробу захопити спостережні пункти. Атаку штурмових груп було відбито, зав'язався бій, в основному, на посту "Баня". Довелося вивести українських захисників із позиції, щоб вдарити по ній вогнем артилерії. Тіло загиблого українського воїна було вивезено на окуповану територію, вранці 20 лютого передано українській стороні поблизу міста Щастя.

У Максима Хітайлова залишилися мати і брат.