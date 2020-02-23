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 Події, Фоторепортаж
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Все про:хабар (2930) Нацполіція (9069) Правоохоронні органи (836) Сумщина (388)

 На хабарі в $5 тис. упіймали директора заводу концерну "Укроборонпром" на Сумщині. ФОТОрепортаж (оновлено)

У Сумській області під час одержання хабара правоохоронцями затримано керівника державного підприємства, яке належить до ДК "Укроборонпром".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На хабарі в $5 тис. упіймали директора заводу концерну Укроборонпром на Сумщині 01

За 5 тис. доларів чиновник обіцяв сприяння в безперешкодному укладенні договору оренди приміщень, що перебувають в управлінні підприємства.

Під час одержання хабара його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

На хабарі в $5 тис. упіймали директора заводу концерну Укроборонпром на Сумщині 02

Дивіться також: На Волині на хабарі в 3 тис. дол. затримано начальника відділу ГУ Нацполіції, - ДБР. ФОТО

Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та про подальше обрання запобіжного заходу.

Як повідомляє пресслужба Військової прокуратури Центрального регіону, 21.02.2020 року було задокументовано факт одержання неправомірної вигоди в розмірі 5000 доларів США директором Казенного підприємства "Шосткинський казенний завод "Зірка".

Цю суму посадовець одержав за укладення договору зберігання майна та надалі - укладення договору оренди нежитлового приміщення, яке розташоване на території заводу, що входить до складу ДК "Укроборонпром".

На хабарі в $5 тис. упіймали директора заводу концерну Укроборонпром на Сумщині 03
На хабарі в $5 тис. упіймали директора заводу концерну Укроборонпром на Сумщині 04
На хабарі в $5 тис. упіймали директора заводу концерну Укроборонпром на Сумщині 05

22.02.2020 року затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Того ж дня судом застосовано щодо нього запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Санкція ч. 3 ст. 368 КК передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 10 років із конфіскацією майна.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3177285
 
 
 Топ коментарі
 
показуха клоунада ..завтра отпустят а через месяц он будет замом в Укроборонпроме
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Проклятый Порошенко и тут Зеленскому покоя не даёт.
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Ні, не почали, продовжують кришувати. Якби почали ловити місця б не мало в тюрмах вистачати.
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Вам не подобається, що при новій владі ціх корупціонерів почали ловити?
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Ні, не почали, продовжують кришувати. Якби почали ловити місця б не мало в тюрмах вистачати.
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Тюрьмы пустуют ."ВЛАСТЬ" не работает .Все ждут отката.
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Так їх і при старій владі ловили. Справа ж не тільки в "ловіть" а і в "садіть".
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Та да, і звідки вони усі узялися, Петя усім старим руки давно порубав.
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''Петя'', по-вашому, і за цих хабарників відповідає? Підліших за зелених та їх прихильників ще в Україні не було.
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Тамара Ильченко. Именно. Именно петя п. за них и отвечает. ВЫРАСТИЛ!!!
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ти так і не зрозумів. СБУ не в суботу його піймала, а у робочий день. а журнадісти у суботу подали, бо весь час на роботі. Як повідомляє пресслужба Військової прокуратури Центрального регіону, 21.02.2020 року було задокументовано факт одержання неправомірної вигоди в розмірі 5000 доларів США директором Казенного підприємства "Шосткинський казенний завод "Зірка".Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3177285
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Тобто,він не згорів на роботі, в неробочу суботу...Яке полегшення...
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нє, усе у рамках трудового законодавства - 5 денний робочий день )))))
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..вот так мы и живем....сопли жуем.. Директор госпредприятия задержан на Сумщине при получении 5 тыс. долл. взятки, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1530..таких директоров-насальника, по стране 99,99%
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)))А тебе то что? Какой то комерс стеганул денег- было ваше, стало наше! К тебе в любом случае оно бы не попало. Если бы заплатил официально "за аренгду", прошло через кассу, по дороге отсосали в бюджеты всех уровней, где бы спиз@ели в любом случае зеленые пархатые рожи, кало,мойские, остаток на заводе списали бы на расходы, и тоже увели.
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..с этим же покончить обещали весной, той еще..масштабов поди не знали, увлекшись Порошком..тогда еще ржал, когда про посадки заговорили, сажальщики..так и на себя выйти можна.... ...
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Витехантер. На себя выйти НЕ можно. Потому, как НЕ ВОРУЮТ!
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Диды Выпивали. Забыл порошенко, для чего он их всех держал?
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Проклятый Порошенко и тут Зеленскому покоя не даёт.
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Почему Порошенко Зеленскому?
Это Нацполиция, котороая не подчиняется Порошку арестовала дирехтора, который проработал все 5 лет при Порошенко.
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Ты понимаешь суть вопроса, придурок? Там территория завода 1000 ГА, из которых Оборонпром использует меньше 10%. При совке делали пороха для снарядов выстрелов, теперь оно нах никому ненужно, Украина это не производит. Все в аренде, везде, и от Малышева осталось кроха. Никакого отношения обороне не имеет. Везде аренда 30х70 или 50х50, и в твоем родном колхозе так же, паи сдают за 3000грн в год, +наличка10-12 тыс, что бы субсидия была. Вся сРана друг друга трахает, пора привыкнуть. Ну а если ты зубожилый лох, то не обращай внимание, расслабься.
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Вы точно хотите отстранить Авакова? Инструкция к действию!
https://youtube.com/watch?v=oPUh-ddBXK0
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Понять и простить. Зарплата,видать, не министерская.
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Уже давно пора провести полный Аудит с пристрастием Укроборонпром и другие стратегические предприятия Украины. Или на потоки уже представители "новой власти" сели?! И убрать нафиг все эти наблюдательные советы из иностранцев от Внешнего управления с огромными зарплатами..
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ага, попробуй убери...там своим плеснявым места не хватило, все рассажены уже бабосики косить... Директора держпідприємства затримали на Сумщині під час одержання 5 тис. дол. хабара, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6631
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Привыкли при старых властях брать. А тут опа, и облом.
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показуха клоунада ..завтра отпустят а через месяц он будет замом в Укроборонпроме
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На керівні посади державних підприємств та установ йдуть виключно для того щоби стригти хабарі, відкати та дерибани. Хіба не так? Може встановити таке правило: претендуєш на посаду? Спочатку відсиди реально за гратами від 1 до 5 років (в залежності від рівня посади), а потім отримаєш бажану посаду.
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$5 тыс. это то что мне не хватает на часы... А мог бы просто взятку получить.
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т.е. ты понял какой ты дебил, и решил искать виноватых? Тебе лоху в уши дули, что разворовывают армию, а оказаться украли твои мозги, чрез телевизор.
Директора держпідприємства затримали на Сумщині під час одержання 5 тис. дол. хабара, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 6438
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Диды Выпивали. Снабженцы будут меньше красть.
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так шо там с посадкой свинарчуков,зебилы ?
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..бадьори пионеры в розовых штанцях решили в тимуровцев поиграть с государством..если бы не гпадковский этот, танки и др.броня на приколе до сих пор бы стояли...кроме визга поросячего, не организовано них*я..спасибо Порошку за Армию скажите, бестолочь...
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...на желчь изойдешь, когда узнаешь кто там сидит и кем посажен.. Директора держпідприємства затримали на Сумщині під час одержання 5 тис. дол. хабара, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4715..
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не хватало на оплату за транспортировку газа на предприятие, выкручивался как мог.
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Прощай немытая. Так говоришь: Лучшая защита это нападение?
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Ну при валодьке, свинарчуков назвали ценными поставщиками комплектющих, а без роттердам+ вообще энергетической системе настанет крышка.
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Первое утверждение бред, второй ещё больший бред.
Почему я должен оплачивать хотелки ахмета и мальдивского бухаря?
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Ничего они не бояться, всеравно отмажутся... ну когда уже хоть кого то посадят лет так на 100!? может тогда толку будет больше, а то что посадили, через годик вышел по амнистии и все ок у него будет.. у нас прокурора Филь посадили за орг престурность, вместе м мусорами банду сколотил, данью обложили.. и что... вышел и все у него ок, живет как у христа за пазухой... РАССТРЕЛ нужен подобным *****!!
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Кстати, удивили дисплеи с... я даже не помню как они называются. Ну вот такие огромные в толщину. Сколько лет я их не видел? Наверное лет 15-ть.
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ну нє, краще давайте ріпартаж із масажного салона - всьо-такі вєсєлєй
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Как бы это коментировали Лещенко **** Залещук Шабунин Зеленский и т.д год назад - "Доказательств нет, но я точно знаю(нашли б где то фото этого чмо в окружении порошенко), что без порошенко это невозможно, зрада у него руки по локоть в крови, война продолжется потому что он на ней наживается, караул свинарчуки атакуют всё пропало зубожиння розпочалось" ,а сейчас все хорошо зарплаты у них заоблачные которые мы из-за зелёноухих им плати из наших налогов за то что они вас д о л б а ё б о в н а е б а л и
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Вопрос. Кто и за какие заслуги 01 июня 2018 года назначил этого человека руководителем оборонного предприятия? У него ни опыта ни образования. Чья же волосатая рука его двигала? http://www.shostka-news.com/na-zavode-zvezda-novyj-rukovoditel/
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Наследие порошенко. За 100(сто) лет не искоренить.
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