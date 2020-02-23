 На хабарі в $5 тис. упіймали директора заводу концерну "Укроборонпром" на Сумщині. ФОТОрепортаж (оновлено)

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
За 5 тис. доларів чиновник обіцяв сприяння в безперешкодному укладенні договору оренди приміщень, що перебувають в управлінні підприємства.
Під час одержання хабара його затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та про подальше обрання запобіжного заходу.
Як повідомляє пресслужба Військової прокуратури Центрального регіону, 21.02.2020 року було задокументовано факт одержання неправомірної вигоди в розмірі 5000 доларів США директором Казенного підприємства "Шосткинський казенний завод "Зірка".
Цю суму посадовець одержав за укладення договору зберігання майна та надалі - укладення договору оренди нежитлового приміщення, яке розташоване на території заводу, що входить до складу ДК "Укроборонпром".
22.02.2020 року затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Того ж дня судом застосовано щодо нього запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Санкція ч. 3 ст. 368 КК передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 5 до 10 років із конфіскацією майна.
Это Нацполиция, котороая не подчиняется Порошку арестовала дирехтора, который проработал все 5 лет при Порошенко.
https://youtube.com/watch?v=oPUh-ddBXK0
Почему я должен оплачивать хотелки ахмета и мальдивского бухаря?