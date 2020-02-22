EN|RU|UK
Теми дня: Агресія Росії проти України Ринок землі Записи Труби Коронавірус із Китаю Катастрофа літака МАУ в Ірані Записи Гончарука Убивство Шеремета Обмін полоненими Обирай свідомо
 Події, Фоторепортаж
  14476  80
Все про:Кожара (7) смерть (3858)

 Під час п'янки вдома у колишнього глави МЗС Кожари з його пістолета застрелено бізнесмена Сергія Старицького. ФОТОрепортаж

Колишній міністр закордонних справ України Леонід Кожара і загиблий за невідомих обставин у його будинку 21 лютого підприємець Сергій Старицький на момент події перебували в стані сильного алкогольного сп'яніння.

Як передає Цензор.НЕТ, джерела видання OBOZREVATEL в поліції повідомили, що стрілянина сталася під час застілля. Одна з його учасниць Марина К. повідомила, що компанія випивала з 15:00.

Згодом жінка пішла в іншу кімнату відпочивати, а коли почула постріл, повернулася і побачила Старицького з вогнепальним пораненням у голову і пістолетом у руці.

Під час пянки вдома у колишнього глави МЗС Кожари з його пістолета застрелено бізнесмена Сергія Старицького 01

За інформацією джерела, характер поранення і положення тіла вказує на те, що підприємця могли вбити. На момент прибуття співробітників поліції Кожара перебував у неадекватному стані.

Як повідомляє "Дзеркало тижня", смерть настала унаслідок пострілу з пістолета Jericho 941 - нагородної зброї ексміністра Кожари. Відомо, що Кожара любив постріляти, коли вип'є.

Пізніше в мережі з'явилися фото і відео з місця надзвичайної події. Однак зйомці намагалися перешкоджати невідомі люди в костюмах.

Під час пянки вдома у колишнього глави МЗС Кожари з його пістолета застрелено бізнесмена Сергія Старицького 02
Під час пянки вдома у колишнього глави МЗС Кожари з його пістолета застрелено бізнесмена Сергія Старицького 03
Під час пянки вдома у колишнього глави МЗС Кожари з його пістолета застрелено бізнесмена Сергія Старицького 04
Під час пянки вдома у колишнього глави МЗС Кожари з його пістолета застрелено бізнесмена Сергія Старицького 05
Під час пянки вдома у колишнього глави МЗС Кожари з його пістолета застрелено бізнесмена Сергія Старицького 06
Під час пянки вдома у колишнього глави МЗС Кожари з його пістолета застрелено бізнесмена Сергія Старицького 07

Про загиблого відомо, що раніше він очолював компанію "Спорт Медіа Проєкт". Вона займалася виданням журналів і газет, але припинила діяльність ще у 2008 році. Крім того, Старицький працював в агентстві Atlantic Group, і ходили чутки про його призначення на посаду на телеканалі "Інтер" у 2006 році.

Читайте також: У будинку ексглави МЗС Кожари застрелено чоловіка, - ЗМІ

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3177283
 
 
 Топ коментарі
 
кароче!.. Кожара набухался и застрелил Старицкого.. а пытаются выдать за несчастный случай..
 показати весь коментар
 
Хорошо что люди не пострадали
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Я тут читал, что он самоликвидировался.
 показати весь коментар
 
 
Там інше, або бажання зрубити трохи бабла, або ж ліцо "нєпрікосновєнноє"
 показати весь коментар
 
 
кароче!.. Кожара набухался и застрелил Старицкого.. а пытаются выдать за несчастный случай..
 показати весь коментар
 
 
А Гадалка в цей момент как би нєвначай вийшла вздрємнуть..
 показати весь коментар
 
 
Та не, Бородянский же дал розяснения, теперь "к экстрасенсу не ходи"
 показати весь коментар
 
 
это понятно.., - очевидно все...
но наши менты Авакова будут доить Кожару лет 5, пока не отпустят в конце концов.....
 показати весь коментар
 
 
С языка сорвали.На кукан подсадят и доить будут. Во время пьянки дома у экс-главы МИД Кожары из его пистолета застрелен бизнесмен Сергей Старицкий - Цензор.НЕТ 6168
 показати весь коментар
 
 
можливо, ви ,праві,або не сильно далекі від істини
 показати весь коментар
 
 
Єдине, що мене засмучує в цій жахливій історії так це те, що в тій компанії замало потерпілих...
 показати весь коментар
 
 
Кровожадный и беспощадный как Бармалей Під час п'янки вдома у колишнього глави МЗС Кожари з його пістолета застрелено бізнесмена Сергія Старицького - Цензор.НЕТ 4288
 показати весь коментар
 
ник Глеб 123, Там из людей скорей всего были только нищая прислуга, остальные хай бы все друг друга перестреляли, передавили, перевешали.
 показати весь коментар
 
Якщо,нема,то ,може,скинемося, чи може краще на китаянку,або китайця до першої л_ді Во время пьянки дома у экс-главы МИД Кожары из его пистолета застрелен бизнесмен Сергей Старицкий - Цензор.НЕТ 7489
 показати весь коментар
 
 
у Зели есть "убийственный юмор и горящие шуточки".. т.е. поводов для самойбийства предостаточно..
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А кто Кожаре вручил именной пистолет? Алкаш ЮГИК! Бывший министр МВД
 показати весь коментар
 
 
Твой идол Захарченко вручил, по приказу твоего бога Януковича.
А твой пророк Аваков не забрал его с разрешения твоего Юпитера - ослобородько.
Теперь понятно?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
УЧИ МАТЧАСТЬ, СОЕВО - ЗЕЛЕНЫЙ !
 показати весь коментар
 
Зебил, матчасть учить следует тебе. Кожара бьі министром ин. дел при чивокуне, и не имеет к постмайданной власти никакого отношения.
 показати весь коментар
 
Й ліцензію на вбивства... Кожара невинен,йому мона!!!
 показати весь коментар
 
 
Причём тут Луценко ? Эта кожара из своры рыгов , и шапкокрада
 показати весь коментар
 
 
Яка огидна хавіра в цього ригіонала - бабло є, а смаку - нуль.
 показати весь коментар
 
 
Кому писать ноту протеста? В МИДе так кажется поступают когда стреляют.
 показати весь коментар
 
Не играет роли сколько у тебя денег: быдло всегда будет быдлом... Пить нужно меньше, если ума не купил...
 показати весь коментар
 
 
Это украинская элита. Много пьет, поэтому ничего не помнит.
 показати весь коментар
 
 
Ну, я, вчера, так и говорил, что без пьянки не обошлось.
 показати весь коментар
 
 
Нужно запомнить: никогда не бухать в доме. где есть пистолет.
 показати весь коментар
 
 
Не, нож нужно вычеркнуть. Он есть в каждом доме. Это шо, вообще не пить? Во время пьянки дома у экс-главы МИД Кожары из его пистолета застрелен бизнесмен Сергей Старицкий - Цензор.НЕТ 2064
 показати весь коментар
 
 
Повпиваються й нжі з видлками в стільці сусідів повстромляють..., як,це,непити Во время пьянки дома у экс-главы МИД Кожары из его пистолета застрелен бизнесмен Сергей Старицкий - Цензор.НЕТ 9239 Мінздрав попереджав,що напиватися корисно - радіація,глобальне потепління, віруси короновані... Пити ,неодмінно,але гарно витримане...
 показати весь коментар
 
 
У Кожары всегда так. У него хобби приглашать толпы гостей и упиваться до усырачки. От этого все гости стреляются - уже негде хоронить.
 показати весь коментар
 
 
гость в доме хозяина взял его оружие и застрелился.......
 показати весь коментар
 
 
Всегда удивляло,КАКИМ образом солдафон кожара стал дипломатом,а затем и министром,при его косноязычии и недалекости.
 показати весь коментар
 
 
Призначали Міністром за вірність кремлю . Ще та лукава гнида ригівська . Полтавата . .
 показати весь коментар
 
 
..из данецких мафиозо... там, кто в пятницу не бухает с девочками-никто и зовут никак Во время пьянки дома у экс-главы МИД Кожары из его пистолета застрелен бизнесмен Сергей Старицкий - Цензор.НЕТ 8111 карьеру не сделает никогда...
 показати весь коментар
 
 
Що з кожарой Во время пьянки дома у экс-главы МИД Кожары из его пистолета застрелен бизнесмен Сергей Старицкий - Цензор.НЕТ 1372 Назначатимуть замість собакяна Во время пьянки дома у экс-главы МИД Кожары из его пистолета застрелен бизнесмен Сергей Старицкий - Цензор.НЕТ 1372
 показати весь коментар
 
Єнтой женщине надо бежать и очень очень быстро, иначе ее ждет участь или участие, но нет ничего хорошего с ней не произойдет никогда!!!!
 показати весь коментар
 
 
Однако съемке пытались препятствовать неизвестные люди в костюмах.Источник: https://censor.net.ua/p3177283 Опять вирусологи?
 показати весь коментар
 
 
Наверное играли в рускую рулетку. Кожара - арбитр.
 показати весь коментар
 
 
Неужели посадят? Что-то верится с трудом.
 показати весь коментар
 
Как хорошо, что у граждан нет короткостволов, а только у министров, депутатов и бандитов!
А ведь по Конституции Украины все люди равны и значит имеют на него право.
Все равны, но некоторые ровнее. Что на этот факт скажет наш самый конституционный Конституционный Суд?
 показати весь коментар
 
 
Пістолет певно "Форт" 21.03, ліцензійна копія ізраїльського "Джеріко" 941.
 показати весь коментар
 
Стрелял конечно же Кожара, но Старицкий написал заявление, что не имеет к нему претензий. Дело закрыто по обоюдному согласию сторон.
 показати весь коментар
 
 
Коли самогубця стріляє впритул в скроню, то вхідна рана буде обпеченою. Експертиза може встановити того хто стріляв по мікрочастках спаленого пороху на його руці, одежі які обов'язково там з'являються після пострілу.
 показати весь коментар
 
 
выходной же..эксперты тоже люди, бухают... Під час п'янки вдома у колишнього глави МЗС Кожари з його пістолета застрелено бізнесмена Сергія Старицького - Цензор.НЕТ 3389
 показати весь коментар
 
 
Можно еще с пистолета и "пальчики" снять... Під час п'янки вдома у колишнього глави МЗС Кожари з його пістолета застрелено бізнесмена Сергія Старицького - Цензор.НЕТ 6907
 показати весь коментар
 
Покійний влучив собі в голову з першого разу і тримав в руці пістолета збираючись ще раз вистрелити , але передумав . Хоча характер поранення і поза тіла натякають що гостя Кожара міг того ...... . На такому рівні нічого нікому не буде . " Закон як дишло куди повернуть туди і вийшло" . Криворукий Захарченко зумів себе дострелити лише контрольним пострілом , але пістолета поклав на підвіконня . Любив порядок і охайність , не те що цей барбос .
 показати весь коментар
 
 
Остался вопрос, про что был спор
1. Про годовщину майдана, кто виноват
2. Новые Санжары, что делать
 показати весь коментар
 
 
Про шо б не було сперечання, з п'яним можна сперечатися тільки про те, чи він мега крутий чи найкрутіший, чи поважний , чи найповажніший серед всіх і не інакше.
 показати весь коментар
 
Алкоголь не знає різниці між міністром, голлівудською зіркою, та слюсарем і трактористом... Незалежно від назви, основна його складова - етиловий спирт... Все інше - барвники, ароматизатори, і наповнювачі...
 показати весь коментар
 
 
цікаво в цьому вестерні вбитий теж двічі поцілив собі в голову?
 показати весь коментар
 
 
Марина К не довела Кожара до процесса эякуляции, а Старицкий таки кончил в себя выстрелом
 показати весь коментар
 
Так і записано в документі про нагородження - "нагородити іменною зброєю бо любить постріляти як вип"є"...
 показати весь коментар
 
 
Чим більше вони одне одного перестріляють,тим повітря читстішим буде...
 показати весь коментар
 
Зголоднілі щури в одній бочкі пожирають одна одну
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору