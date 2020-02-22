 Епідеміологи зібрали матеріал на коронавірус у евакуйованих з Уханя в Нових Санжарах. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці повідомив один з евакуйованих, журналіст телеканалу "Україна" Олександр Махов.

"На базу Нацгвардії прибули епідеміологи. Збирають матеріал із носової порожнини на коронавірус у пасажирів літака та членів екіпажу рятувальної місії", - написав він.

Махов додав, що аналізи будуть досліджуватися в лабораторії в Києві.

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