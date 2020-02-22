 Епідеміологи зібрали матеріал на коронавірус у евакуйованих з Уханя в Нових Санжарах. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці повідомив один з евакуйованих, журналіст телеканалу "Україна" Олександр Махов.
"На базу Нацгвардії прибули епідеміологи. Збирають матеріал із носової порожнини на коронавірус у пасажирів літака та членів екіпажу рятувальної місії", - написав він.
Махов додав, що аналізи будуть досліджуватися в лабораторії в Києві.
https://ru.slovoidilo.ua/2020/02/21/novost/mir/italii-sushhestvenno-vozroslo-chislo-bolnyx-koronavirusom
Вспомнили, что, оказывается, в Украине существуют эпидемиологи?
Сучье племя квартальное, а где же вы раньше то были?
Гусиная куйня..
https://shultz16.livejournal.com/1358.html
Ідеальний міністр охорони здоров'я.
разве это не должно успокоить??? )))))
это только добавит ужаса и паники (я сейчас не шучу!!!)
Не поможет даж если сам Аваков с Гончаруком будут показательно на главной площади с этой посуды есть - народ скажет шо у них, п****в, уже вакцина есть, а нам не говорят...
Этому правительству и президенту уже конец... Хотя, похоже в Украине дебилизм передается по телевизору...
Це яку державу Ви маєте на увазі ...
Китай - тоталітарна диктатура, там брехня уведена в ранг державної політики. Китайці випадково (або і не випадково...) випустили заразу на волю. А БАРАНИ З ІНШИХ КРАЇН, КЕРУЮЧИСЬ ПОПУЛІСТСЬКИМИ І ПСЕВДОПАТРІОТИЧНИМИ СПОНУКАМИ ПОКВАПИЛИСЯ ЗАБРАТИ СВОЇХ "СПІВВІТЧИЗНИКІВ" ДОДОМУ (НА ЗДОРОВУ ТЕРИТОРІЮ) у порушення всіх карантинних норм!
Якщо це елемент бактеріологічної війни - то китайці генії: навіть не потрібна ні авіація, ні ракети, ні бомби. Барани типа Зеленського і К самі привезуть собі заразу додому.
ты помнишь как все начиналось...???
Спросили бы уже у китайцев и японцев, насколько информативны анализы из носовой полости.