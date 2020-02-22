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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:COVID-19 (222) Нові Санжари (81)

 Епідеміологи зібрали матеріал на коронавірус у евакуйованих з Уханя в Нових Санжарах. ФОТО

У медичний центр у Нових Санжарах, де перебувають на обсервації евакуйовані з Уханя громадяни України і ще восьми держав, приїхали епідеміологи.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці повідомив один з евакуйованих, журналіст телеканалу "Україна" Олександр Махов.

"На базу Нацгвардії прибули епідеміологи. Збирають матеріал із носової порожнини на коронавірус у пасажирів літака та членів екіпажу рятувальної місії", - написав він.

Махов додав, що аналізи будуть досліджуватися в лабораторії в Києві.

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Епідеміологи зібрали матеріал на коронавірус у евакуйованих з Уханя в Нових Санжарах 01
Епідеміологи зібрали матеріал на коронавірус у евакуйованих з Уханя в Нових Санжарах 02
Епідеміологи зібрали матеріал на коронавірус у евакуйованих з Уханя в Нових Санжарах 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3177267
 
 
 Топ коментарі
 
Это те, что у Зели анализы брали перед выборами ?
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Клиника Пальчевского "Евролаб", сепара и другана припиздинента
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До Квартала, наконец, дошло, что не только температуру "прибризительно" нужно замерить?
Вспомнили, что, оказывается, в Украине существуют эпидемиологи?
Сучье племя квартальное, а где же вы раньше то были?
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Это те, что у Зели анализы брали перед выборами ?
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Клиника Пальчевского "Евролаб", сепара и другана *************
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млять, навіщо було везти хворих куй зна куда, якщо аналізи роблять тільки в Києві. Потрібно було і хворих розміщати в Києві! Аналізи також можуть в собі мати вірус, їх не потрібно везти через всю країну кожні три дні! Що це за маразм галімий? Відвезіть людей в Київ, там де є лабораторії та лікарі! дослідження аналізів має відбуватись в карантинній зоні, там де знаходяться пацієнти на карантині, бо ще прийдеться лабораторію закривати на карантин, разом зі всім персоналом! Це вже млять переходить межу ідіотизму, млять!
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Організуйте лабораторію та персонал в карантинній зоні в Нових Санжарах, а не возіть заразу через всю країну! Ви що будете везти аналізи в машині обладнаній біологічним захистом? У Вас є така машина? ****, чому ви такі дебільні?
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Первую смерть от короновируса произошла в Италии. Последствия визита Зели к Папе Римскому. Эпидемия в Италии набирает обороты.

https://ru.slovoidilo.ua/2020/02/21/novost/mir/italii-sushhestvenno-vozroslo-chislo-bolnyx-koronavirusom
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Так, на вчорашній день в Італії зафіксовано 16 хворих. Один чоловік помер. Ніхто не перебував у Китаї.
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16 человек это набирает обороты??? у вас с логикой точно все нормально?))
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До Квартала, наконец, дошло, что не только температуру "прибризительно" нужно замерить?
Вспомнили, что, оказывается, в Украине существуют эпидемиологи?
Сучье племя квартальное, а где же вы раньше то были?
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А раньше они кокс нюхали и шаурмой закусывали!
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Нет у нас эпидемиологов. Есть ряженые бабы из хора Веревки.
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От прямо у Київ і везіть. Якщо починати епідемію в Україні то краще в столиці. Епідеміологи зібрали матеріал на коронавірус у евакуйованих з Уханя в Нових Санжарах - Цензор.НЕТ 8134
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Подейкують що Скалєцкая- антищеплениця і ВІЛ- дисидентка.
Ідеальний міністр охорони здоров'я.
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! Тоді вони дійсно прийшли до влади, щоб нас знищити.
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так..вона мабуть ще більший фанат вакцинації ніж її попередниця..
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Один ученый высчитал, что от этого вируса умрут две трети человечества.
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скільки завгодно...Як Карма ляже. Якщо поширюватиметься й комахами.то гаплик впевнений ...
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Потрібно подати до суду на МОЗ і особисто Міністриню. За грубе порушення санітарно- епідеміологічних і карантинних заходів - організоване державою перевезення людей із зони карантину в Китаї на "здорову" територію в Україні. У випадку спалаху епідемії масової захворюваності і смертності організатори отримають суворе покарання а політичне керівницьво подає у відставку.
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Фіг там. Скалєская, Радуцкій, Зєлєнскій, Дубінскій- всі вони будуть евакуйовані в Ізраїль.
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Коли в Україні спалахне епідемія, Ізраїль не пустить на свою землю жодного жида з України. Карантин не знає ні кордонів, ні національності, ні патріотизму, ні громадянства...
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Її й так вірус винагородить...,Але подавайте. Може суддів швидше нестане...
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Потрібно розселити евакуйованих по школам Київської області.
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Десь через місяць кожна країна ще не раз пошкодує, що евакуйовувала своїх громадян.
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Той вірус- не іграшка. Але ж у нас ним займаються фельдшер і юрист.
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На,якому,етапі з"явився - "медицинский центр" Епідеміологи зібрали матеріал на коронавірус у евакуйованих з Уханя в Нових Санжарах - Цензор.НЕТ 9298
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Зібралом,нас нездивувати, що з тим ,далі робитимете
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Домінанта поведінки живої істоти,й звісно стаду, перехід до стану комфорту ,хочаб психічного... Звідси всі конструкції моделювання й маніпулювання....Бажано,щоб перед очима мелькотіло,а в ухах бриніло.Створнення стану дезорієнтованості й недієспроможності ....Досить,...
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Та то же и с разовой посудой делают - в урну на выезде из Новых Санжар!
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прикиньте...если ветром просто кому-то во двор занесет обычную одноразовую посуду???
это только добавит ужаса и паники (я сейчас не шучу!!!)
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А если враги еще специально будут подбрасывать разовую посуду и туалетную бумагу со штампиком "Медичний центр Нацгвардии"?
Не поможет даж если сам Аваков с Гончаруком будут показательно на главной площади с этой посуды есть - народ скажет шо у них, п****в, уже вакцина есть, а нам не говорят...
Этому правительству и президенту уже конец... Хотя, похоже в Украине дебилизм передается по телевизору...
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і. У випадку спалаху епідемії масової захворюваності і смертності організатори отримають суворе покарання а політичне керівницьво подає у відставку.

Це яку державу Ви маєте на увазі ...
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Гірко, але розумію Вас... Цивілізовану державу.
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Почему аваков и парашенко все ещё на воле, сколько бардак в Украине будет продолжаться?
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Порошенко посадить элементарно не за что, а на кваквакове держится зелёный режим, он же им и с фальсификацией результатов выборов подсобил.
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системних змін не планується..тому ніхто його чіпати не буде..
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Уже китайцы подтвердили, что вирус мутировал и инкубационный период минимум 26 дней!
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Зараз зараховуються лише офіційні заяви...Гра, хто встигне вмерти незвинувачени в причетності зажиття.... Епідеміологи зібрали матеріал на коронавірус у евакуйованих з Уханя в Нових Санжарах - Цензор.НЕТ 6880
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я не гончарук. но могу предположить, что эти правительства не останутся в долгу. гешефт какой-то...
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Пару сотень паспортів Ізраїлю, наприклад.
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очень не лишняя вещь для зеко-манды. аргентинские паспорта тоже вещь стоящая.
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Возможно Иностранцев не по любви , а за деньги. Зарплаты повышенные выплачивать.
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Почалося все з аналізів у минулому році, ними і живемо у теперішньому((
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Бляха муха, шо ж это такое - иллюзионисты из Печерского цирка или на самом деле власти прем от сердца оторвали тест-реактивы, которые отложили для своих?
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Та вони кажуть що вже у нас тести виробляють.
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Китайці утаюють масштаби загрози. З якого перляку Китай закрив би на карантин 10 мільонне місто? З якого переляку за 7 (!) днів звелася би величезна установа, що дуже мало схожа на лікарню (швидше на фортецю) з трубами дуже не схожими на котельні (швидше на крематорій)? З якого переляку у тій установі спалюється навіть вентилюєме повітря ?З якого переляку власті Китаю заявили і пригрозили смертною карою за утаювання симптомів захворювання ?
Китай - тоталітарна диктатура, там брехня уведена в ранг державної політики. Китайці випадково (або і не випадково...) випустили заразу на волю. А БАРАНИ З ІНШИХ КРАЇН, КЕРУЮЧИСЬ ПОПУЛІСТСЬКИМИ І ПСЕВДОПАТРІОТИЧНИМИ СПОНУКАМИ ПОКВАПИЛИСЯ ЗАБРАТИ СВОЇХ "СПІВВІТЧИЗНИКІВ" ДОДОМУ (НА ЗДОРОВУ ТЕРИТОРІЮ) у порушення всіх карантинних норм!
Якщо це елемент бактеріологічної війни - то китайці генії: навіть не потрібна ні авіація, ні ракети, ні бомби. Барани типа Зеленського і К самі привезуть собі заразу додому.
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/Собирают материал из носовой полости на коронавирус у пассажиров самолета и членов экипажа спасательной миссии/

Спросили бы уже у китайцев и японцев, насколько информативны анализы из носовой полости.
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