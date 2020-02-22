 Намагаючись втекти з місця ДТП, водій на смерть збив жінку в Запоріжжі, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Запорізької області.

Попередньо встановлено, що 21 лютого близько 15:05 водій автомобіля Daewoo Lanos, 1986 року народження, на перехресті вулиць Богдана Хмельницького і Добролюбова допустив зіткнення з автомобілем Toyota Camry. Намагаючись втекти з місця ДТП, він виїхав на смугу зустрічного руху, на тротуар розподільного газону, де скоїв наїзд на жінку-пішохода. Після чого зіткнувся з бетонними відбійником.

Унаслідок аварії жінка, 1964 року народження, від отриманих травм померла в кареті швидкої допомоги.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Триває досудове розслідування.

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