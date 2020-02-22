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 Намагаючись втекти з місця ДТП, водій на смерть збив жінку в Запоріжжі, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Після зіткнення з автомобілем водій намагався втекти з місця ДТП. Виїхавши на тротуар, він збив на смерть 56-річну жінку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Запорізької області.

Попередньо встановлено, що 21 лютого близько 15:05 водій автомобіля Daewoo Lanos, 1986 року народження, на перехресті вулиць Богдана Хмельницького і Добролюбова допустив зіткнення з автомобілем Toyota Camry. Намагаючись втекти з місця ДТП, він виїхав на смугу зустрічного руху, на тротуар розподільного газону, де скоїв наїзд на жінку-пішохода. Після чого зіткнувся з бетонними відбійником.

Унаслідок аварії жінка, 1964 року народження, від отриманих травм померла в кареті швидкої допомоги.

Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Триває досудове розслідування.

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Намагаючись втекти з місця ДТП, водій на смерть збив жінку в Запоріжжі, - Нацполіція 01
Намагаючись втекти з місця ДТП, водій на смерть збив жінку в Запоріжжі, - Нацполіція 02
Намагаючись втекти з місця ДТП, водій на смерть збив жінку в Запоріжжі, - Нацполіція 03
Намагаючись втекти з місця ДТП, водій на смерть збив жінку в Запоріжжі, - Нацполіція 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3177255
 
 
 Топ коментарі
 
Дадуть 3 роки умовно. Правосуддя до покидьків у нас гуманне.
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Судя по марке автомобиля, дадут по максималке.
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место там и правда не самое приятное, что никак не оправдывает дебила
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Дадуть 3 роки умовно. Правосуддя до покидьків у нас гуманне.
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Токо не смешите о гуманности, ещё посадят кого то кто не причём.
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Судя по марке автомобиля, дадут по максималке.
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100%
Если бы был Рейндж Ровер свежий - тогда да, понять, простить (условка)
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Если бы он ехал на БМВ Х- 5-7, тогда условно, а на Ланосе тюрьма
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Это пересечение ул. Богдана Хмельницкого и проспекта Металлургов. Там скверное место в плане аварийности. Помнится, именно там водитель маршрутки пытался проскочить на жёлтый свет между двумя грузовиками... с жертвами... А ул. Добролюбова - не такая, она узкая, по одной полосе для каждого направления...
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место там и правда не самое приятное, что никак не оправдывает дебила
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между прочим, на ету тему была большая дискуссия,
а нужно ли полиции преследовать преступника?
бо он по убегалову, может натворить ой мать...
слава богу нашлась светлая голова, которая сказала
"ну если запретить полицейским преследовать преступника?
нахера та полиция вообще нужна?"
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А де ти про переслідування щось прочитав, сказано ,що пробував утекти з місця ДТП.
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Ну и придурок же, теперь вместо оплаты ремонта еще и сядет. Да и вообще скрыться после ДТП в центре крупного города где полно камер практически нереально.
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Там полЛаноса всмятку. Как на этом разбитом тазу можно скрыться? Или это от женщины повреждения???
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