 Намагаючись втекти з місця ДТП, водій на смерть збив жінку в Запоріжжі, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Запорізької області.
Попередньо встановлено, що 21 лютого близько 15:05 водій автомобіля Daewoo Lanos, 1986 року народження, на перехресті вулиць Богдана Хмельницького і Добролюбова допустив зіткнення з автомобілем Toyota Camry. Намагаючись втекти з місця ДТП, він виїхав на смугу зустрічного руху, на тротуар розподільного газону, де скоїв наїзд на жінку-пішохода. Після чого зіткнувся з бетонними відбійником.
Унаслідок аварії жінка, 1964 року народження, від отриманих травм померла в кареті швидкої допомоги.
Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Триває досудове розслідування.
Если бы был Рейндж Ровер свежий - тогда да, понять, простить (условка)
а нужно ли полиции преследовать преступника?
бо он по убегалову, может натворить ой мать...
слава богу нашлась светлая голова, которая сказала
"ну если запретить полицейским преследовать преступника?
нахера та полиция вообще нужна?"
https://www.youtube.com/watch?v=h9QP7lNA82Y