 96 вибухонебезпечних предметів та набоїв часів Другої світової війни знайшли біля школи в Запорізькій області, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
"20 лютого під час ремонтно-будівельних робіт на території НВК №2 імені академіка Лазаряна в м. Оріхів (вул. Йохана Янцена) робітники виявили підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні", - йдеться в повідомленні.
Навчання у закладі не було порушено, оскільки школярі перебували на карантині.
Всі виявлені вибухонебезпечні предмети знищать у спеціально відведеному місці відповідно підготовлені фахівці-піротехніки з дотриманням правил безпеки.
хотя это может для УПА припасено было.
А УПА, то знаю - наши, а не кацапы. Правда обосрались. у нас это нац. традиция - воюй и получи.... напр Зелю
да-да-да-да, ага.
кстати, на фото - "лимонки" присутствуют, могу не знать, но в ВМВ их не было - корпусов таких то есть.
Они еще в Первую Мировую появились!