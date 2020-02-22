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 Події, Фоторепортаж
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Все про:боєприпаси (976) Друга світова війна (141) Запорізька область (443) ДСНС (2295)

 96 вибухонебезпечних предметів та набоїв часів Другої світової війни знайшли біля школи в Запорізькій області, - ДСНС. ФОТОрепортаж

В Оріхові Запорізької області на території школи знайшли 96 гранат, запалів та інших вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"20 лютого під час ремонтно-будівельних робіт на території НВК №2 імені академіка Лазаряна в м. Оріхів  (вул. Йохана Янцена) робітники виявили підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні", - йдеться в повідомленні.

Навчання у закладі не було порушено, оскільки школярі перебували на карантині.

Всі виявлені вибухонебезпечні предмети знищать у спеціально відведеному місці відповідно підготовлені фахівці-піротехніки з дотриманням правил безпеки.

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96 вибухонебезпечних предметів та набоїв часів Другої світової війни знайшли біля школи в Запорізькій області, - ДСНС 01
96 вибухонебезпечних предметів та набоїв часів Другої світової війни знайшли біля школи в Запорізькій області, - ДСНС 02
96 вибухонебезпечних предметів та набоїв часів Другої світової війни знайшли біля школи в Запорізькій області, - ДСНС 03
96 вибухонебезпечних предметів та набоїв часів Другої світової війни знайшли біля школи в Запорізькій області, - ДСНС 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3177249
 
 
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жаль что не использованные против совков.
хотя это может для УПА припасено было.
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А, я чет с Житомирской спутал, но ОУН и УПА действовали и на Днобассе даже. Немецкому Вермахту, Абверу, местные моментально сдали "красных партизан". Писал кто-то - красножопые терроризировали население, немцы после просьбы местных выслали спецуру, которая настреляла чет 200 краснозадых уродов.
А УПА, то знаю - наши, а не кацапы. Правда обосрались. у нас это нац. традиция - воюй и получи.... напр Зелю
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Все обнаруженные взрывоопасные предметы будут уничтожены в специально отведенном месте соответственно подготовленными специалистами-пиротехниками с соблюдением правил безопасности. Источник: https://censor.net.ua/p3177249\\\\\\

да-да-да-да, ага.
кстати, на фото - "лимонки" присутствуют, могу не знать, но в ВМВ их не было - корпусов таких то есть.
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https://topwar.ru/107182-sto-let-v-stroyu-nestareyuschaya-limonka.html
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Ручная противопехотная граната Ф-1 Принята на вооружение 1940!
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Да,конечно!
Они еще в Первую Мировую появились!
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МЧСники нашли пункт боевого питания времен ВМВ)
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