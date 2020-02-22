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Все про:ВР (7121) пам'ять (678) Небесна Сотня (283) Слуга народу (668)

 "Слуга народу" Мариковський 20 лютого прийшов у Раду у футболці в пам'ять Героїв Небесної Сотні. ФОТО

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Мариковський у День Героїв Небесної Ссотні прийшов у футболці, що нагадує про події 20 лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне фото він розмістив на сторінці у фейсбуці.

"20 лютого. День Героїв Небесної Сотні. Герої не вмирають", - написано на футболці.

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Слуга народу Мариковський 20 лютого прийшов у Раду у футболці в память Героїв Небесної Сотні 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3177246
 
   
 Топ коментарі
 
Цікаво, його коли виключать з фракції сн?
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смелый какой...
теперь фракция зе-манкуртов устроит ему бойкот.... "Слуга народа" Мариковский 20 февраля пришел в Раду в футболке в память Героев Небесной сотни - Цензор.НЕТ 6543
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У Санжарах понад 80% проголосувало за Зе...
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Після голосування за відставку земельну реформу
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вже виключили ...просто потрібні "голоси" щоб продати українську землю ...тому і не озвучують "рішення урода"
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Ваше право.Санжары в очередной раз показали,что Украинцы сами себя закопают и государство свое.Помогайте ***** дальше,мне все равно ,если честно.
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Во Львове и в Тернополе не видели ,как "тепло" люди своих готовились принимать?
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Щось я не чув, щоб Зєля так принижував російських окупантів та їх холуїв, як він принижував Українців стосовно Санжар...
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Так как Украинцы себя унижают сами,никто не смог бы.
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Українці майже такі як і рядові європейці. Тільки їх більше раздраконює зомбоящик та найняті провокатори.
Каміння кидали провокатори-тітушки, але їх чомусь поліція відпустила.
А преЗедент в своєму репертуарі, як принижував українців, поки не був преЗедентом, так і продовжує це робити зараз.

Італія.
В Італії паніка через коронавірус: китайців не пускають в ресторани і школи.


https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/02/5/7105996/
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А пятый и кривой,который восхваляет петю,как в северной корее,вас конечно не трогает.
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Я не дивлююсь ТВ, але приклади того, що там показують бачу в соцмережах.
Восхваляння якогось окремого політика одне, а роздмухування істерій, приниження українців та вкидування фейків, особливо проти України та українців, зовсім інше.
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Конкретный пример незаслуженного восхваления есть?
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типа таких же))) я не понимаю как они ходят в церковь, их там не тошнит?
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бестолковое рагульё - оно по всей Украине одинаково.
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Там украинцев небыло,там была куча кацапского быдла.
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Ваша ікона зеленої секти - Лукаш з тобою геть не згодна
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Как мог "регионал"себе такое позволить?
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Депутати порошки і опезежники були колись регіоналами, звичайно вони не можуть собі такого дозволити
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Зато слуги народа были раньше в первых рядах всего хорошего, а стали так вообще ого-го... только о них раньше никто не знал, а теперь без матов не говорят.
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Але не ухилялись від повісток у війскомат.
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А из партии бывшего министра экономики у азирова никто не вспомнил про двадцатое число.
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Врешь. Это твой осел оманский прикрылся коронавирусом и организовал с помощью Рюкзакова столковения чтобы сказать потом - "дикари".
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Лишнехромосомное, ты опять из очка с мантрой про министра вылез. Тебя опять туда засунуть с этой мантрой?
Почему Порошенко пошел в министры и почему ушел? Какая в этом роль Богдана и Портнова?
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смелый какой...
теперь фракция зе-манкуртов устроит ему бойкот.... "Слуга народа" Мариковский 20 февраля пришел в Раду в футболке в память Героев Небесной сотни - Цензор.НЕТ 6543
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Ну, відносно Слуги Зеленського, то герой. "Слуга народу" Мариковський 20 лютого прийшов у Раду у футболці в пам'ять Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 7678 Той під час майдану все про ********* палички шуткував
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Та якшо б Зеленського. А, насправді, слуга Бені!
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хорошая тема!!!
сейчас можно будет увидеть всю лахтинскую нечесть здесь на ветке...
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Ну, и? Увидел уже лахту? Я лично пожал бы руку этому "слуге" за его позицию и смелость, потому, как большинство его коллег конченная, как ты говоришь "лахта". Он белая ворона в партии. По крайней мере хоть футболку одел. Уже поступок.
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Це точно він???
Зі спини схожий на бужанського "Слуга народу" Мариковський 20 лютого прийшов у Раду у футболці в пам'ять Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 3662
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бужанський-лисий довбойоб
Тут з волосами,хоча теж довб...б
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После игнора бУЖАНСКИМ минуты памяти по погибшим патриотам на Майдане это выглядит как протест. Хочется верить, что этот депутат СН из разряда адекватных, горстки адекватных.
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Можливо. Я сортах лайна не розбираюсь.
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Цей депутат засудив поведінку Бужанського?
Нас продовжують відволікати символічними речами, а головне якраз те, як ці слуги будуть голосувати.
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Фотка цікава. Я спочатку не зрозумів, а що цей Маріковский робить в мусульманскому парламенті, усе якісь прапорці зелені. Що то громадяни Лівії?
P.S. От думаю, не крутить єврейський загін СН від таких прапорців
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Представляете? Целая стать я о том, что давно должно быть в крови у нардепов от Зеленского! А тут такое удивление! А все потому, что мало кто ассоциирует Зеленского и его "зелёные насаждения" с идеями Майдана и подозревает в сочувствии жертвам Майдана! Во так доверие народа, но непонятно кому и в чем!
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Це показуха.
Головне, як цей депутат буде голосувати. В СН проукраїнських людей не брали.
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...провокация власти по ходу удалась...народ с народом таки столкнули, долго теперь отмываться придется... "Слуга народу" Мариковський 20 лютого прийшов у Раду у футболці в пам'ять Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 1454..
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Один з 254 зепутатів,це навіть менше чим 0,4%, от скільки патріотів серед народних холуів.Зебіли,це ваш вибір,і це ваш вирок.
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Він не один із УСІХ ( не тільки "слуг") депутатів Ради прийшов в тематичній футболці про Майдан.
Але окремо написали саме про нього....
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Потому, что что-то проукраинское у Слуг это - что-то уникальное и зебам, решившим, что они - патриоты теперь есть чем козырять.
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/// інформація для роздумів (ну кому цікаво звісно ))))
Комітет виборців проаналізував останній звіт політичної партії «Слуга Народу» про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за IV квартал 2019 року (жовтень-грудень).
За даними звіту партія загалом витратила 479 млн. грн., однак з них жодної гривні на заробітну плату. Відповідно до нього в партії офіційно не працює жодного працівника і немає жодного місцевого осередку зі статусом юридичної особи.
КВУ підкреслює, що така ситуація може свідчити про тінізацію роботи в «Слузі Народу».

Щодо інших парламентських партій, ситуація є наступною: ВО «Батьківщина» (96 працівників, понад 600 осередків), «Європейська солідарність» (39 офіційних працівників, 29 місцевих організацій зі статусом юрособи), «Опозиційна платформа За життя» (3 працівники, 30 осередків), «Голос» (6 працівників, 13 осередків).
«Ми припускаємо, що частина робіт, таких як ведення бухгалтерії чи прибирання офісу можуть виконувати на контрактній основі. Однак робота такої структури як парламентська партія передбачає легальну діяльність десятків людей, які займаються організаційною, медійною та іншою партійною роботою. На практиці ситуація з нулями в звіті «Слуги Народу» може свідчити, що значна частина її діяльності перебуває в тіні, а заробітна плата може виплачуватися в конвертах. Де факто - Звіт партії показує, що «Слуга Народу» залишається переважно віртуальною політичною силою», - зазначив голова КВУ Олексій Кошель.
діджіталізация... та махінация.... отак ясніше??? "Слуга народу" Мариковський 20 лютого прийшов у Раду у футболці в пам'ять Героїв Небесної Сотні - Цензор.НЕТ 6153
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Шокировать публику и сделать ее поддатливой...
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