 "Слуга народу" Мариковський 20 лютого прийшов у Раду у футболці в пам'ять Героїв Небесної Сотні. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне фото він розмістив на сторінці у фейсбуці.

"20 лютого. День Героїв Небесної Сотні. Герої не вмирають", - написано на футболці.

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