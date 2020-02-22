 "Слуга народу" Мариковський 20 лютого прийшов у Раду у футболці в пам'ять Героїв Небесної Сотні. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне фото він розмістив на сторінці у фейсбуці.
"20 лютого. День Героїв Небесної Сотні. Герої не вмирають", - написано на футболці.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне фото він розмістив на сторінці у фейсбуці.
"20 лютого. День Героїв Небесної Сотні. Герої не вмирають", - написано на футболці.
Каміння кидали провокатори-тітушки, але їх чомусь поліція відпустила.
А преЗедент в своєму репертуарі, як принижував українців, поки не був преЗедентом, так і продовжує це робити зараз.
Італія.
В Італії паніка через коронавірус: китайців не пускають в ресторани і школи.
https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/02/5/7105996/
Восхваляння якогось окремого політика одне, а роздмухування істерій, приниження українців та вкидування фейків, особливо проти України та українців, зовсім інше.
Бондар із "ЄС".
Почему Порошенко пошел в министры и почему ушел? Какая в этом роль Богдана и Портнова?
теперь фракция зе-манкуртов устроит ему бойкот....
сейчас можно будет увидеть всю лахтинскую нечесть здесь на ветке...
Зі спини схожий на бужанського
Тут з волосами,хоча теж довб...б
Нас продовжують відволікати символічними речами, а головне якраз те, як ці слуги будуть голосувати.
P.S. От думаю, не крутить єврейський загін СН від таких прапорців
Головне, як цей депутат буде голосувати. В СН проукраїнських людей не брали.
Але окремо написали саме про нього....
Комітет виборців проаналізував останній звіт політичної партії «Слуга Народу» про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за IV квартал 2019 року (жовтень-грудень).
За даними звіту партія загалом витратила 479 млн. грн., однак з них жодної гривні на заробітну плату. Відповідно до нього в партії офіційно не працює жодного працівника і немає жодного місцевого осередку зі статусом юридичної особи.
КВУ підкреслює, що така ситуація може свідчити про тінізацію роботи в «Слузі Народу».
Щодо інших парламентських партій, ситуація є наступною: ВО «Батьківщина» (96 працівників, понад 600 осередків), «Європейська солідарність» (39 офіційних працівників, 29 місцевих організацій зі статусом юрособи), «Опозиційна платформа За життя» (3 працівники, 30 осередків), «Голос» (6 працівників, 13 осередків).
«Ми припускаємо, що частина робіт, таких як ведення бухгалтерії чи прибирання офісу можуть виконувати на контрактній основі. Однак робота такої структури як парламентська партія передбачає легальну діяльність десятків людей, які займаються організаційною, медійною та іншою партійною роботою. На практиці ситуація з нулями в звіті «Слуги Народу» може свідчити, що значна частина її діяльності перебуває в тіні, а заробітна плата може виплачуватися в конвертах. Де факто - Звіт партії показує, що «Слуга Народу» залишається переважно віртуальною політичною силою», - зазначив голова КВУ Олексій Кошель.
діджіталізация... та махінация.... отак ясніше???