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Все про:Міноборони (3165) оборона (718) ракети (539)

 У 2020 планується закупівля близько 3 тис. ракетних комплексів і ракет на 2 млрд грн, - Міноборони. ФОТО

Порівняно з 2019 роком фінансування ракетної програми цьогоріч було збільшено на 300 млн грн. Зокрема, в 2020 році сплановано завершення розробки з проведенням державних випробувань комплексів "Нептун" і "Вільха" і забезпечено їхнє фінансування в повному обсязі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Після прийняття їх на озброєння буде здійснено закупівлю серійних зразків. Крім того, планується закупити близько 3 тис. ракетних комплексів і ракет до них на суму понад 2 млрд грн з урахуванням державних гарантій", - сказано в повідомленні.

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Зазначається, що зараз триває виконання програми створення багатофункціонального ракетного комплексу (БФРК). Концепція програми в даний час проходить зовнішнє узгодження.

У 2020 планується закупівля близько 3 тис. ракетних комплексів і ракет на 2 млрд грн, - Міноборони 01

У 2020 планується закупівля близько 3 тис. ракетних комплексів і ракет на 2 млрд грн, - Міноборони 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3177178
 
   
 Топ коментарі
 
поруччик Игорь Л, прекратите истерику. возьмите наган и застрелитесь в дальнем окопчике ! В 2020 планируется закупка около 3 тыс. ракетных комплексов и ракет на 2 млрд грн, - Минобороны - Цензор.НЕТ 8186
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Словоблудие и треп:
Вильха принята на вооружение еще в прошлом году.
А относительно 3 (трех !!!!!) тысяч !!!!!!!!!!! ракетных комплексов. то имеется ввиду очевидно одноразовые "Мухи"
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опять игорь л путает В 2020 планируется закупка около 3 тыс. ракетных комплексов и ракет на 2 млрд грн, - Минобороны - Цензор.НЕТ 876 ну это норма В 2020 планируется закупка около 3 тыс. ракетных комплексов и ракет на 2 млрд грн, - Минобороны - Цензор.НЕТ 4436
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"После принятия их на вооружение будет осуществлена закупка серийных образцов. Кроме того, планируется закупить около 3 тыс. ракетных комплексов и ракет к ним на сумму более 2 млрд грн с учетом государственных гарантий", - говорится в сообщении.Источник: https://censor.net.ua/p3177178

Коли їх стільки зроблять?
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Вільху приймати на озброєння і купляти не можна, це викинуті на вітер гроші! Вільха не стала кращою за Смерч, просто стала в рази дорожчою - це тупа махінація яка не надала Смерчу нових бойових можливостей! За це потрібно посадити всіх причетних, за розбазарювання 3 млрд грн на які можна було накупити танків та літаків!
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Вільха не може вилетіти з еліпсу розсіювання реактивних снарядів Смерча, а може лише трохи підрулитись в зоні гарантованого ураження, де руління нікому не потрібне! Вся модернізація Вільхи виявилась марною тратою грошей!
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Саме великий калібр 300мм та велика довжина і маса реактивного снаряду Смерча-Вільхи не дає рулям КБ Луч кудись направити ракету на завершальній стадії польоту! Потрібен зовсім новий *********, який може керуватись в польоті і може з одного пакету діставати цілі розташовані не в радіусі 2км від точки прицілювання, а на відставні 10-20км одна від одної!
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сегодня Игорек в ударе и про рули и про калибр и про все !!!

жжет пацан ! В 2020 планируется закупка около 3 тыс. ракетных комплексов и ракет на 2 млрд грн, - Минобороны - Цензор.НЕТ 2384

але, Игорек, Вильха попадает в круг диаметром 30 метров - поищи в интернете фото с испытаний Вильхи, на котором Кровавый Пастор задумчиво оценивает воронку в нескольких метрах от цели, обозначенной красным флажком
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ты смешон в узких кругах специалистов !

едь на Ширлан унитазы монтировать ! В 2020 планируется закупка около 3 тыс. ракетных комплексов и ракет на 2 млрд грн, - Минобороны - Цензор.НЕТ 6315
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А що вже засрали каналізацію без уклонів на Ширлані, яку монтували фахівці порошенка?
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так ты ж ее и монтировал на Цензоре в прошлом году !!!
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Фахивци Пороха смонтировыли, а ЗЕбыдло все просрало.
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"трохи підрулитись" знаєщ що це таке? перший влучний/постріл.не другий, не третій, не тридцять-третій коли вся ціль розбіглась і вкопалась.
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Так не буде влучного пострілу, бо помилка в наведенні навіть в 1 градус на вогневій позиції і всьо! На відстані 90км це вже не дасть дорулити реактивний снаряд на ціль! Ось в чому проблема! Керовані реактивні снаряди мають істотно змінювати свою траєкторію польоту, щоб не потрібно було багато часу на точне прицілювання та позиціонування під час нанесення вогневого ураження по ворогу! Отримали команду - швидко розгорнулись, здійснили пуски і швидко забрались! Немає часу на точне прицілювання та визначення координат! Тому потрібні ракети або реактивні снаряди які мають можливість істотно відхилятись від балістичної траєкторії і влучати в ціль, відхилятись на 10-20-50-100 км від напрямку пуску!
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Игорь,а как же тогда братья сябры своим "Полонезом" не налюбуются?Или бацька Лука тоже лох,как и мы?Ведь у "Полонеза" схожие ттх с "Вильхой".
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і скільки ти на 3 млрд грн накупиш "танків та літаків"? 1,5 танка та один літак?
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Словоблудие и треп:
Вильха принята на вооружение еще в прошлом году.
А относительно 3 (трех !!!!!) тысяч !!!!!!!!!!! ракетных комплексов. то имеется ввиду очевидно одноразовые "Мухи"
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Вільха прийнята на озброєння з порушенням процедури, під вибори порошенка, ніяких державних і робочих випробувань Вільха не проходила - це була фальсифікація порошенка та турчинова! Вони там на запусках ракет цілувались, обнімались, але випробувань по суті не було, були поодинокі пуски в ідеальних умовах! Випробування це марш броски на максимальну дальність а потім пуски повними пакетами по різним цілям і перевірка влучань!!!! Таких випробувань не проводилось!
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какое отношение китайская ракета имеет к польскому танцу ? В 2020 планируется закупка около 3 тыс. ракетных комплексов и ракет на 2 млрд грн, - Минобороны - Цензор.НЕТ 2636

"РЗСО «Полонез» представляет собой пусковую установку для восьми 301-мм китайских ракет A200...."
Википедия тебе в руки, любитель драныков !
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поруччик Игорь Л, прекратите истерику. возьмите наган и застрелитесь в дальнем окопчике ! В 2020 планируется закупка около 3 тыс. ракетных комплексов и ракет на 2 млрд грн, - Минобороны - Цензор.НЕТ 8186
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По статті не зрозуміло.Зараз одна брехня.
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В МО СИДЯТ НЕДОУЧКИ !!!!!!!! З ТЫС. РАКЕТНЫХ КОМПЛЕКСОВ ???????? Я САМ БЫВШИЙ РАКЕТЧИК------ПО ВСЕМУ БЫВШЕМУ СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ НАВЕРНОЕ БЫ НАБРАЛОСЬ 3 тыс, и то в натяг. ЭТО ПРРОФФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВОЯКИ В МИНИСТЕРСТВЕ ОБОРОНЫ!!!!!!!!!!
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Це якщо ФОПи сможуть "протягнути" Їх через СЕС.... В 2020 планируется закупка около 3 тыс. ракетных комплексов и ракет на 2 млрд грн, - Минобороны - Цензор.НЕТ 7369
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типа "муха" - труба с гранатойи ву а ля : ракетный комплекс
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пзрк ( незнаю делают у нас или нет ) , а вот птрк делают , и не плохие ,
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делают ВСЕ !
и ПТРК, и ПЗРК, и Вильху, и Нептун....

абы гроши булы !

Порох с пастором на ракеты денег не жалели и наши инженеры - умницы. сделали за несколько лет то, над чем раша колупается десятки лет

Президент Украины Петр Порошенко во время заседания СНБО анонсировал завершение разработки и начало испытаний отечественного ПЗРК "Колибри" в 2019-м году.

Впервые о "Колибри" заговорили в 2011 году. Тогда данную разработку рассматривали как перспективное вооружение Противовоздушной обороны Сухопутных войск ВСУ. Семь лет назад анонсировали, что ПЗРК "Колибри" поступит на вооружение к 2025-го году. Но в те времена деньги на разработку выделялись вяло и работа тормозилась.
После аннексии Крыма и начала войны на Донбассе модернизация средств ПВО стала приоритетом. Анонсировались разработки ЗРК средней дальности "Полтава", ПЗРК "Барс" и "Колибри". Продолжалась модернизация переносных ЗРК "Стрела-2М" и "Игла-1". Разработанные в Украине модификации ("Стрела-2мм" и "Игла-1М") вполне соответствуют современным требованиям и практически тождественны американскому комплексу "Стингер".
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та т Буцефалы делают, правда обосрались, но солдатам сплавили и это помогло
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ты про Буцефалы слышал вонь, но не знаешь откуда ? У 2020 планується закупівля близько 3 тис. ракетних комплексів і ракет на 2 млрд грн, - Міноборони - Цензор.НЕТ 9311
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ты еврей, или картошки перекушалси? посм. как иракцы наших вышвырнули, и особенно - как Бециков везли назад.
будем меня тут поучать еще - иди куда-то.
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Обычная зебильная (ху*ловская) тактика: сделать говновброс (что ракетные программы не будут финансироваться), дождаться реакции публики по степени обливания зебилов говном, а потом (если их облили по-полной) сказать, что "вы нас не так поняли" и "облагодетельствовать" отрасль. Из всего изложенного вывод: чем больше обливаешь зебилов говном- тем больше пользы для Украины. В 2020 планируется закупка около 3 тыс. ракетных комплексов и ракет на 2 млрд грн, - Минобороны - Цензор.НЕТ 4464
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Не совсем так. Ранее писалось, что программа финансируется напрямую. Теперь ее перевели на госгарантии (это немного другая история - типа гос тебе гарантирует, что деньги будут, потом.... как нибудь..... ты себе сейчас сам поищи.)
Просто теперь это замаскировали большими цифрами про тысячи ракетных комплексов (каких?) и скромно добавили: "с учетом государственных гарантий"
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Госгарантии при недовыполнении бюджета-2020 минимум на 20-30% по доходной части превратятся в госкидалово, о чём руководители этих предприятий прекрасно знают. У 2020 планується закупівля близько 3 тис. ракетних комплексів і ракет на 2 млрд грн, - Міноборони - Цензор.НЕТ 4649
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Это хорошо!Чем больше тем лучше.кацапо-фашисты понимают только силу
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Да вроде как до сих пор на ответхранении в Красноярске лежит.
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Три тисячі ракетних комплексів У 2020 планується закупівля близько 3 тис. ракетних комплексів і ракет на 2 млрд грн, - Міноборони - Цензор.НЕТ 6853 я навіть у три тисячі ракет важко вірю...
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это потому что ты не кацап... там плешивый сказочник еще не такое своим баранам плетет... вот очень интересная статья к стати россиянин и пишет..http://extremal-mechanics.org/archives/25019
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особенно коменты под ней понравились
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РАКЕТЫ КЛАССА ВОЗДУХ-ВОЗДУХ
AIM-9X Sidewinder (ВВС) - 472 000 долларов.
AIM-9X Sidewinder (военно-морской флот) - 430 818 $.
Усовершенствованная ракета среднего радиуса действия AIM-120D (AMRAAM) (ВВС) - 1,095 млн. Долл. США.
Усовершенствованная ракета средней дальности AIM-120D (AMRAAM) (военно-морской флот) - 995 018 долл. США.
РАКЕТЫ КЛАССА ВОЗДУХ-ПОВЕРХНОСТЬ
AGM-88G Advanced Anti-Radiation Guided Missile-Extended Range (AARGM-ER) (ВМС) - $ 6149000.
AGM-114 Hellfire (ВВС) - $ 70 000.
AGM-114 Hellfire (армия) - 213 143 $.
AGM-114 Hellfire (военно-морской флот) - $ 45 409.
Совместная противовоздушная ракета AGM-158 (JASSM) (ВВС) - 1,266 млн. Долл. США.
Противокорабельная ракета дальнего действия AGM-158C (LRASM) (ВВС) - 3,960 млн. Долл. США.
Противокорабельная ракета дальнего действия AGM-158C (LRASM) (военно-морской флот) - 3,518 млн. Долл. США.
AGM-179A Совместная ракета класса » воздух-земля» (JAGM) (армия) - 324 805 долл. США.
AGM-179A Объединенная ракета класса «воздух-земля» (JAGM) (военно-морской флот) - 243 281 долл. США.
ВЫСОКОТОЧНЫЕ АВИАБОМБЫ
GBU-39 / B Бомба малого диаметра (SDB) (ВВС) - 39 000 долларов.
GBU-53 / B StormBreaker / Бомба малого диаметра II (SDB II) (ВВС) - $ 195 000.
GBU-53 / B StormBreaker / бомба малого диаметра II (SDB II) (военно-морской флот) - $ 220 916.
Объединенный боеприпас прямого нападения (JDAM) (ВВС) - 21 000 долларов.
Объединенный боеприпас прямого нападения (JDAM) (военно-морской флот) - $ 22 208.
Как видно из этого скромного списка, самый небольшой боеприпас, отправленный в сторону противника, стоит как хороший, вполне приличный автомобиль или однокомнатная квартира. Ну а ракеты стоят столько, что даже самый автомобиль можно легко купить, еще и останется или целый автосалон обычных автомобилей. Все это важно знать, когда речь заходит о войне на истощение ресурсов.
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Я так и не понял,а что имел в ввиду Юра Бутусов,когда писал,что ракетную программу финансировать перестали?Опять ошибся?Но об этом же писал и Кривонос,а Кривоносу я доверяю.Что то я сафсэм запутался.
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Фінансують через банківські кредити під держгарантії, як виробництво БТР-4 фінансували. Результат відомий. Теж тепер буде і з Лучом.
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