 У 2020 планується закупівля близько 3 тис. ракетних комплексів і ракет на 2 млрд грн, - Міноборони. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
"Після прийняття їх на озброєння буде здійснено закупівлю серійних зразків. Крім того, планується закупити близько 3 тис. ракетних комплексів і ракет до них на суму понад 2 млрд грн з урахуванням державних гарантій", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що зараз триває виконання програми створення багатофункціонального ракетного комплексу (БФРК). Концепція програми в даний час проходить зовнішнє узгодження.
Коли їх стільки зроблять?
жжет пацан !
але, Игорек, Вильха попадает в круг диаметром 30 метров - поищи в интернете фото с испытаний Вильхи, на котором Кровавый Пастор задумчиво оценивает воронку в нескольких метрах от цели, обозначенной красным флажком
едь на Ширлан унитазы монтировать !
Вильха принята на вооружение еще в прошлом году.
А относительно 3 (трех !!!!!) тысяч !!!!!!!!!!! ракетных комплексов. то имеется ввиду очевидно одноразовые "Мухи"
"РЗСО «Полонез» представляет собой пусковую установку для восьми 301-мм китайских ракет A200...."
Википедия тебе в руки, любитель драныков !
и ПТРК, и ПЗРК, и Вильху, и Нептун....
абы гроши булы !
Порох с пастором на ракеты денег не жалели и наши инженеры - умницы. сделали за несколько лет то, над чем раша колупается десятки лет
Президент Украины Петр Порошенко во время заседания СНБО анонсировал завершение разработки и начало испытаний отечественного ПЗРК "Колибри" в 2019-м году.
Впервые о "Колибри" заговорили в 2011 году. Тогда данную разработку рассматривали как перспективное вооружение Противовоздушной обороны Сухопутных войск ВСУ. Семь лет назад анонсировали, что ПЗРК "Колибри" поступит на вооружение к 2025-го году. Но в те времена деньги на разработку выделялись вяло и работа тормозилась.
После аннексии Крыма и начала войны на Донбассе модернизация средств ПВО стала приоритетом. Анонсировались разработки ЗРК средней дальности "Полтава", ПЗРК "Барс" и "Колибри". Продолжалась модернизация переносных ЗРК "Стрела-2М" и "Игла-1". Разработанные в Украине модификации ("Стрела-2мм" и "Игла-1М") вполне соответствуют современным требованиям и практически тождественны американскому комплексу "Стингер".
будем меня тут поучать еще - иди куда-то.
Просто теперь это замаскировали большими цифрами про тысячи ракетных комплексов (каких?) и скромно добавили: "с учетом государственных гарантий"
AIM-9X Sidewinder (ВВС) - 472 000 долларов.
AIM-9X Sidewinder (военно-морской флот) - 430 818 $.
Усовершенствованная ракета среднего радиуса действия AIM-120D (AMRAAM) (ВВС) - 1,095 млн. Долл. США.
Усовершенствованная ракета средней дальности AIM-120D (AMRAAM) (военно-морской флот) - 995 018 долл. США.
РАКЕТЫ КЛАССА ВОЗДУХ-ПОВЕРХНОСТЬ
AGM-88G Advanced Anti-Radiation Guided Missile-Extended Range (AARGM-ER) (ВМС) - $ 6149000.
AGM-114 Hellfire (ВВС) - $ 70 000.
AGM-114 Hellfire (армия) - 213 143 $.
AGM-114 Hellfire (военно-морской флот) - $ 45 409.
Совместная противовоздушная ракета AGM-158 (JASSM) (ВВС) - 1,266 млн. Долл. США.
Противокорабельная ракета дальнего действия AGM-158C (LRASM) (ВВС) - 3,960 млн. Долл. США.
Противокорабельная ракета дальнего действия AGM-158C (LRASM) (военно-морской флот) - 3,518 млн. Долл. США.
AGM-179A Совместная ракета класса » воздух-земля» (JAGM) (армия) - 324 805 долл. США.
AGM-179A Объединенная ракета класса «воздух-земля» (JAGM) (военно-морской флот) - 243 281 долл. США.
ВЫСОКОТОЧНЫЕ АВИАБОМБЫ
GBU-39 / B Бомба малого диаметра (SDB) (ВВС) - 39 000 долларов.
GBU-53 / B StormBreaker / Бомба малого диаметра II (SDB II) (ВВС) - $ 195 000.
GBU-53 / B StormBreaker / бомба малого диаметра II (SDB II) (военно-морской флот) - $ 220 916.
Объединенный боеприпас прямого нападения (JDAM) (ВВС) - 21 000 долларов.
Объединенный боеприпас прямого нападения (JDAM) (военно-морской флот) - $ 22 208.
Как видно из этого скромного списка, самый небольшой боеприпас, отправленный в сторону противника, стоит как хороший, вполне приличный автомобиль или однокомнатная квартира. Ну а ракеты стоят столько, что даже самый автомобиль можно легко купить, еще и останется или целый автосалон обычных автомобилей. Все это важно знать, когда речь заходит о войне на истощение ресурсов.