 У 2020 планується закупівля близько 3 тис. ракетних комплексів і ракет на 2 млрд грн, - Міноборони. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Після прийняття їх на озброєння буде здійснено закупівлю серійних зразків. Крім того, планується закупити близько 3 тис. ракетних комплексів і ракет до них на суму понад 2 млрд грн з урахуванням державних гарантій", - сказано в повідомленні.

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Зазначається, що зараз триває виконання програми створення багатофункціонального ракетного комплексу (БФРК). Концепція програми в даний час проходить зовнішнє узгодження.